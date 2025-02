Norwegian lancia le rotte per la stagione invernale 2025-2026

Oggi Norwegian apre la vendita dei biglietti aerei per la prossima stagione invernale. “Dal Regno Unito, i viaggiatori possono usufruire di voli diretti da Londra Gatwick, Manchester ed Edimburgo verso varie destinazioni nordiche. La compagnia aerea continuerà le sue popolari rotte invernali verso Tromsø e Rovaniemi, così come i voli verso le capitali nordiche e altre città regionali”, afferma Norwegian.

“Quest’inverno, le nostre rotte invernali verso Tromsø e Rovaniemi sono molto popolari e continueremo a volare su queste rotte anche il prossimo inverno. Inoltre, stiamo aprendo le prenotazioni per i biglietti verso le capitali nordiche e altre città regionali”, afferma Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer di Norwegian.

“Oltre alle rotte verso Tromsø e Rovaniemi, Norwegian continuerà i voli diretti tra il Regno Unito da Londra Gatwick a Copenhagen, Stoccolma, Oslo, Helsinki, Trondheim, Bergen e Stavanger; da Manchester a Copenhagen, Oslo, Stavanger, Bergen e Tromsø.

Nel 2024 Londra è stata la destinazione più popolare in tutta la rete Norwegian al di fuori dei paesi nordici.

Norwegian opera anche rotte dirette da Dublino verso Oslo e tra Edimburgo e Copenhagen, Stoccolma e Oslo.

Per la prossima stagione invernale 2025-2026, Norwegian offre un totale di 159 rotte verso 82 destinazioni. Nuove destinazioni saranno pubblicate in un secondo momento.

Le rotte sono distribuite come segue nei paesi nordici: Norvegia 94; Danimarca 32; Svezia 28; Finlandia 14. Il motivo per cui il totale non è uguale a 159 è che alcune rotte tra due paesi vengono conteggiate in entrambi i paesi.

Norwegian opera sia un programma estivo che uno invernale, cambiando due volte l’anno, rispettivamente alla fine di ottobre e alla fine di marzo. Tra poche settimane inizierà il programma estivo con oltre 340 rotte verso più di 120 destinazioni, tra cui una nuova rotta diretta tra Ålesund e Londra/Gatwick e tra Newcastle e Copenhagen“, conclude Norwegian.

Norwegian Group ha trasportato 1,6 milioni di passeggeri a gennaio

A gennaio Norwegian ha trasportato 1.273.809 passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 294.066, per un totale di 1.567.875 per il Gruppo. Il numero di passeggeri è aumentato del 12% per Norwegian e del 19% per Widerøe rispetto a gennaio 2024. Norwegian ha avuto un aumento della capacità del 23% rispetto all’anno scorso.

“È incoraggiante vedere il numero di passeggeri continuare ad aumentare nel nuovo anno. Abbiamo aumentato significativamente la nostra capacità e questo ha avuto, come previsto, un impatto sul nostro load factor. Mentre il 2024 è stato caratterizzato da una solida crescita della capacità, in particolare negli ultimi mesi invernali, dedicheremo il 2025 a iniziative sui costi e a un migliore utilizzo della capacità. È bello vedere che stiamo rafforzando la nostra posizione come leading airline group in Norvegia. Insieme, Norwegian e Widerøe sono cresciute di oltre 1,7 milioni di passeggeri secondo i numeri di Avinor per il 2024. Ciò rappresenta oltre il 70% della crescita netta dei viaggi aerei in Norvegia, con una quota di mercato complessiva del 50%”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“La capacità (ASK) di Norwegian a gennaio è in aumento del 23% rispetto all’anno scorso. Il traffico passeggeri (RPK) è in aumento del 22%, mentre il load factor è stato dell’82,1%, in calo di un punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A gennaio, la puntualità di Norwegian, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, ha registrato un calo di 2,6 punti percentuali rispetto all’anno scorso e si è conclusa al 71,3%. Ciò è stato dovuto principalmente alle condizioni meteorologiche invernali all’inizio del mese, con la seconda metà di gennaio che ha registrato una puntualità dell’85,5%. La regolarità, ovvero la quota di voli programmati in corso, è stata del 98,6%, in calo di 0,2 punti percentuali. Norwegian ha operato una media di 72 aeromobili a gennaio.

Per Widerøe, la capacità (ASK) a gennaio è in aumento del 4% rispetto all’anno scorso. Il load factor è stato del 68,4%, in aumento di 6,1 punti percentuali rispetto a gennaio dell’anno scorso.

Norwegian ha ricevuto la consegna di due nuovi aeromobili durante gennaio, che saranno utilizzati al meglio durante il fitto programma estivo. Il programma inizia alla fine di marzo e comprende 344 rotte verso oltre 120 destinazioni”, afferma Norwegian.

“Sono molto incoraggiato nel vedere che Boeing sembra aumentare con successo la propria produzione, con conseguenti consegne di due nuovi aeromobili MAX 8 alla nostra base di Copenhagen a gennaio. Stiamo riscontrando un’elevata domanda per le vacanze di Pasqua e consigliamo a coloro che hanno in programma di viaggiare durante questo periodo di prenotare in anticipo. I nostri preparativi per l’intensa estate sono iniziati e vediamo che i clienti sono ansiosi di prenotare in anticipo. Abbiamo aggiunto 17 nuove ed entusiasmanti rotte al programma estivo di Norwegian con alcuni punti salienti tra cui Tangeri da Copenhagen, Tolosa da Oslo, Bilbao da Stoccolma e Malta da Helsinki”, ha concluso Geir Karlsen.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)