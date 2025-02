La Digital Tower di Saab è stata selezionata per Sønderborg Airport in Danimarca

Sønderborg Airport ha scelto Saab per la fornitura della sua Digital Tower solution, diventando il primo aeroporto in Danimarca ad adottare questa moderna tecnologia.

“La soluzione migliora l’efficienza operativa, evita la necessità di una nuova torre fisica e garantisce il mantenimento di tutti i local air traffic control jobs locali.

La Digital Tower di Saab è stata scelta da Sønderborg Airport come parte della trasformazione dell’aeroporto in un hub aeronautico chiave per la Danimarca meridionale. Questo progetto rappresenta un’importante pietra miliare in quanto l’aeroporto diventa il primo in Danimarca a operare con una digital air traffic control tower, eliminando la necessità di una costosa struttura fisica mantenendo al contempo efficienza e sicurezza. In questo modo, l’aeroporto e i suoi servizi sono a prova di futuro”, afferma Saab.

“Sønderborg Airport riceverà l’ultimo modello del prodotto r-TWR di Saab, su misura per aeroporti di piccole dimensioni e regionali. r-TWR Compact RTM offre funzionalità che supportano digital Automatic Flight Information Service (AFIS) operations sicure ed efficienti, consentendo all’aeroporto di rimanere pienamente operativo durante la transizione. Saab Denmark A/S è pronta a fornire TactiCall VCS (Voice Communication Solution) alla Sønderborg Airport digital tower, facilitando air traffic services efficienti. Questa soluzione supporta comunicazioni fluide tra ground control e l’air traffic, nonché tra varie operazioni a terra”, prosegue Saab.

“Siamo orgogliosi di collaborare con l’aeroporto di Sønderborg per dare forma al futuro del controllo del traffico aereo. Siamo entusiasti di contribuire con la nostra competenza a questo progetto trasformativo in Danimarca”, afferma Per Ahl, CEO di Saab Digital Air Traffic Solutions.

“Questo segna un passo storico per il nostro aeroporto e la regione. Con la Digital Tower di Saab, stiamo modernizzando in un modo che mantenga il nostro aeroporto efficiente e connesso, mantenendo al contempo i posti di lavoro a livello locale. È emozionante vedere l’aeroporto di Sønderborg aprire la strada come primo digital tower airport della Danimarca”, afferma Jákup Sverri Kass, CEO di Sønderborg Airport.

“Sønderborg Airport mira a diventare un hub chiave per la Danimarca meridionale, supportato da aziende locali che cofinanziano rotte di volo fisse. L’ambizione dell’aeroporto è quella di aumentare la connettività regionale, affermando al contempo l’area come destinazione turistica in crescita. Inoltre, l’espansione della aircraft maintenance industry rafforza la posizione dell’aeroporto come centro sia per i viaggi che per gli aviation services.

Le r-TWR sono digital towers che consentono l’uso remoto degli air traffic services (ATS) da qualsiasi posizione. Trovandosi in un aeroporto, una air base o in una posizione centralizzata, la distanza non è più un fattore. Le r-TWR functions possono essere integrate in una torre tradizionale come soluzione ibrida e possono supportare ramp and apron management utilizzando le stesse informazioni. Possono anche essere distribuite e messe in atto quando necessario”, conclude Saab.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)