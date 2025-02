Etihad Airways incrementa le frequenze verso Atlanta

Etihad Airways informa: “Il nuovo servizio di Etihad Airways per Atlanta, che dovrebbe partire con una frequenza di quattro voli a settimana il 2 luglio, sta riscuotendo così tanto successo che la compagnia aerea ha deciso di renderlo un volo giornaliero dal 1° novembre.

L’aumento di frequenza sulla rotta tra lo Zayed International Airport (AUH) e l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), l’unico collegamento diretto dagli Emirati Arabi Uniti per Atlanta, offrirà ancora più flessibilità e comodità ai viaggiatori.

Il servizio sarà operato utilizzando l’ultimo Airbus A350-1000 della compagnia aerea con 44 posti in Business Class e 327 posti in Economy, promettendo esperienze straordinarie e un servizio pluripremiato per gli ospiti in tutte le cabine”.

Jurriaan Stelder, Senior Vice President Network and Alliances, Etihad Airways, ha affermato: “Da quando abbiamo annunciato i nostri voli per Atlanta a novembre, abbiamo riscontrato un grande interesse da parte degli ospiti ed è per questo che abbiamo deciso di passare a voli giornalieri su questa rotta già molto popolare. Collegare l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, il più trafficato al mondo per volume di passeggeri, con il nostro crescente global network significa avere one-stop connections da Atlanta verso alcune delle destinazioni più popolari dell’Asia meridionale, tra cui Bengaluru, Chennai, Mumbai e Karachi. Offre inoltre maggiori opportunità agli ospiti di visitare la nostra meravigliosa casa, Abu Dhabi, come parte di uno stopover o di una vacanza più lunga”.

“Volare con Etihad verso gli Stati Uniti offre l’esclusiva U.S. Customs and Border Protection (CBP) Preclearance facility. Completando tutte le formalità doganali e di immigrazione degli Stati Uniti prima di imbarcarsi ad Abu Dhabi, gli ospiti arrivano negli Stati Uniti come passeggeri domestici, risparmiando tempo prezioso all’arrivo. Gli ospiti possono semplicemente ritirare i bagagli e uscire o procedere senza problemi verso i loro voli di coincidenza.

Il passaggio ai voli giornalieri per Atlanta fa parte dei piani di crescita continua di Etihad, che includono rotte appena annunciate verso altre 13 destinazioni globali quest’anno”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)