Boeing: la India and South Asia commercial airplane fleet quadruplicherà entro il 2043

Boeing prevede che la India and South Asia commercial airplane fleet crescerà di quasi quattro volte nei prossimi 20 anni, basandosi sulla crescita sostenuta della flotta nell’ultimo decennio.

“La crescita continua sarà alimentata da una maggiore domanda e da un aumento del traffico aereo della regione, che crescerà di oltre il 7% all’anno fino al 2043, guidato da una crescita economica sostenuta, da una migliore connettività e da politiche che supportano la liberalizzazione dei viaggi aerei, secondo l’attuale Commercial Market Outlook (CMO) di Boeing.

Si prevede che il traffico aereo domestico rimarrà il segmento più grande e in più rapida crescita nel mercato dei viaggi in India, secondo il CMO. Questa crescita del traffico prevista sarà abilitata da un’ulteriore espansione dei vettori low cost e dalla diversificazione del network, poiché le compagnie aeree offrono più rotte e destinazioni in tutta la regione”, afferma Boeing.

“I fuel-efficient single-aisle airplanes, come il 737 MAX, rappresenteranno quasi nove consegne di jet commerciali su 10 nel periodo di previsione, offrendo alle compagnie aeree una maggiore flessibilità di rete e una migliore economia sulle rotte a corto e medio raggio in rapida crescita. La flotta widebody della regione quadruplicherà, poiché i vettori sfrutteranno aerei come il 787 Dreamliner e il 777X per sviluppare ulteriormente le reti a lungo raggio, in particolare dall’India al Nord America, dove la capacità è raddoppiata nell’ultimo decennio”, prosegue Boeing.

“La regione dell’India e dell’Asia meridionale continua a essere il commercial aviation market in più rapida crescita al mondo grazie alla forte crescita economica e commerciale, all’aumento dei redditi delle famiglie e agli investimenti in infrastrutture e sviluppo”, ha affermato Ashwin Naidu, Boeing managing director of Commercial Marketing for India and South Asia. “Come dimostra il nostro CMO, le persone avranno maggiore accesso ai viaggi aerei e le compagnie aeree della regione avranno bisogno di una flotta moderna ed efficiente nei consumi per soddisfare la domanda crescente nei prossimi due decenni”.

“Il CMO prevede inoltre che la cargo freighter fleet dell’India e dell’Asia meridionale, inclusi modelli nuovi e convertiti, crescerà di cinque volte man mano che la regione espande il suo ruolo nelle supply globali, nella produzione avanzata e nell’e-commerce.

La domanda per pilots, cabin crew and technicians quadruplicherà a 129.000 unità insieme all’espansione della flotta di aerei commerciali, rappresentando il tasso di crescita più rapido di qualsiasi regione a livello globale.

Consegne di aerei commerciali in India and South Asia (2024-2043):

Regional Jet <10

Single Aisle 2.445

Widebody 370

Freighter 20

Totale 2.835

Il global CMO globale è disponibile su https://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/“, conclude Boeing.

