Air France e SNCF Voyageurs celebrano 30 anni di partnership e introducono la possibilità di convertire le Flying Blue Miles in TGV INOUI travel vouchers

Nel 2025 Air France e SNCF Voyageurs celebrano 30 anni di partnership. 30 anni di innovazione e partnership per facilitare l’accesso agli aeroporti in treno e incoraggiare l’uso di soluzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio quando disponibili. Fedeli a questo spirito e convinte della natura complementare del viaggio in treno e in aereo, le due aziende stanno rafforzando i loro legami consentendo ora ai membri di Flying Blue, il programma fedeltà Air France-KLM, di convertire le loro Miglia in electronic vouchers utilizzabili sulla rete TGV INOUI.

“Per la prima volta al mondo, i membri di Flying Blue, il programma fedeltà Air France-KLM, possono ora convertire le loro Miglia in SNCF Voyageurs vouchers online sul Flying Blue Store. Questi buoni, per un importo a scelta del cliente (tra 25 e 100 euro), possono essere utilizzati su tutta la rete TGV INOUI per le prenotazioni effettuate tramite le biglietterie autorizzate SNCF Voyageurs che li accettano e i canali di vendita diretta SNCF Voyageurs.

Flying Blue consente ai clienti di accumulare Miglia quando viaggiano con Air France, KLM o Transavia e quando effettuano acquisti presso i negozi partner. Queste miglia possono essere utilizzate per acquistare biglietti aerei (award tickets), per contribuire allo sviluppo del sustainable aviation fuel (SAF), per fare donazioni a enti di beneficenza e ora per acquistare SNCF Voyageurs travel vouchers”, afferma Air France.

“Da tre decenni, Air France e SNCF Voyageurs lavorano fianco a fianco per offrire il ‘Train+Air’ combined travel service (ex TGV Air). Questo servizio è stato notevolmente ampliato negli ultimi anni ed è ora disponibile su 41 rotte da e per gli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly, rispetto alle 28 del 2022, con un aumento di quasi il 50% in soli tre anni. Ciò significa che 22 stazioni ferroviarie in Francia sono ora direttamente collegate agli aeroporti di Parigi, con un servizio completamente digitale che consente di combinare viaggi in treno e voli in un’unica prenotazione e la garanzia, in caso di irregolarità, di assistenza e di un posto sul volo o treno successivo senza costi aggiuntivi.

Dal 2019 sono state effettuate più di 600.000 prenotazioni tramite il ‘Train+Air’ service dai clienti Air France, a sottolineare il crescente interesse dei viaggiatori per i viaggi combinati e il desiderio dei clienti di ridurre il loro impatto di viaggio ogni volta che possono. Nel 2024, le rotte più popolari sono state Lione, Lille e Strasburgo, con i clienti che si sono poi collegati a voli principalmente per il Nord America e le Indie Occidentali”, prosegue Air France.

“Air France e SNCF Voyageurs sono determinate a continuare a migliorare l’intermodalità tra i viaggi in treno e in aereo e stanno continuando i loro sforzi per rendere le loro offerte più complementari e i viaggi dei loro clienti più fluidi.

Per maggiori dettagli, visitare i siti web di Air France, SNCF Voyageurs o Flying Blue.

Questo progetto è una prima mondiale ed è quindi considerato un test nell’ambito della partnership SNCF Voyageurs/Air France“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)