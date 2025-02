Wizz Air riceve il primo aeromobile con cabina Airbus Airspace

Wizz Air annuncia l’arrivo del suo primo aeromobile dotato della cabina all’avanguardia Airbus Airspace, segnando una nuova era di comfort, accessibilità e design per i suoi passeggeri. Questo traguardo conferma l’impegno di Wizz Air nell’innovazione e nell’eccellenza del trasporto aereo.

“Progettata per migliorare l’esperienza a bordo, la cabina Airspace introduce una serie di funzionalità avanzate pensate per offrire il massimo comfort. L’aeromobile è dotato di un innovativo sistema di illuminazione con diverse impostazioni di atmosfera per accompagnare le varie fasi del volo, tra cui l’imbarco, i pasti, il relax e il riposo. Questi schemi di illuminazione sono studiati per creare un ambiente rilassante e piacevole, garantendo un viaggio più confortevole per tutti i passeggeri.

A ulteriore beneficio dell’esperienza di volo, i bagni dell’aeromobile sono stati completamente ridisegnati con un’estetica moderna ed elegante e dotati di servizi all’avanguardia. Inoltre, i compartimenti superiori per i bagagli sono stati ripensati con un design più lineare, offrendo un aspetto più spazioso e raffinato e al tempo stesso soluzioni di stivaggio più efficienti per accogliere un maggior numero di bagagli”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air è la prima compagnia aerea europea low cost a dotare i propri aeromobili degli Airspace Standard Overhead Stowage Compartments per un maggiore comfort. L’accessibilità raggiunge nuovi livelli con l’introduzione della segnaletica in braille in tutta la cabina. I passeggeri ipovedenti potranno ora usufruire di indicatori in braille per la numerazione delle file e la segnaletica dei bagni, sottolineando l’impegno di Wizz Air per l’inclusività e la comodità dei passeggeri”, prosegue Wizz Air.

“Siamo entusiasti di introdurre la cabina Airbus Airspace nella nostra flotta, stabilendo un nuovo standard per l’esperienza dei passeggeri che volano con Wizz Air”, ha dichiarato Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer di Wizz Air. “Questo nuovo design, con caratteristiche all’avanguardia e una maggiore accessibilità, rappresenta il nostro continuo impegno nel garantire il miglior viaggio possibile per tutti i nostri passeggeri”.

“Con questa ultima innovazione, Wizz Air continua a dare priorità al comfort dei passeggeri, all’innovazione e all’accessibilità, assicurando che questo nuovo standard definisca la futura flotta della compagnia”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)