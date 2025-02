Emirates aumenta la disponibilità della flotta con investimenti in Airbus Skywise S.FP+ e Core X3

Come parte del suo impegno per l’eccellenza operativa e la sicurezza attraverso la gestione strategica della flotta, Emirates ha firmato un accordo con Airbus per l’implementazione della sua Skywise Fleet Performance+ (S.FP+) advanced predictive maintenance and fleet health monitoring solution e della Core X3 analytics platform. L’accordo è stato firmato da Ahmed Safa, Head of Emirates Engineering e Laurent Negre, Vice President, Customer Services Airbus Africa and Middle East.

“L’adozione della S.FP+ solution all’avanguardia di Airbus è destinata a migliorare ulteriormente la aircraft dispatch reliability, consentendo al contempo uno strategic data-driven decision-making per la flotta di aeromobili commerciali Airbus A380 e A350 di Emirates. Utilizzando le funzionalità avanzate della piattaforma, i team di Emirates Engineering saranno in grado di monitorare real-time aircraft performance and health data, identificare potenziali problemi in volo e determinare azioni di manutenzione durante i turnaround”, afferma Emirates.

Ahmed Safa, Head of Emirates Engineering, ha affermato: “In quanto attività altamente efficiente e incentrata sul cliente, Emirates è sempre alla ricerca di modi per sfruttare tecnologie all’avanguardia che migliorino l’affidabilità operativa e la puntualità, riducano al minimo gli unscheduled downtime e garantiscano che la nostra flotta operi ai massimi standard, elevando in definitiva la customer experience. L’adozione di Skywise Fleet Performance+ di Airbus è un passo avanti per supportare la nostra flotta Airbus, sfruttando gli ultimi progressi e trasformando le tradizionali attività di manutenzione in processi semplificati e guidati dalla precisione che ottimizzano il nostro tempo in volo”.

Laurent Negre, Vice President Customer Services Africa and Middle East at Airbus, ha affermato: “Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con Emirates tramite l’implementazione di Skywise Fleet Performance+ e Core X3. Queste soluzioni miglioreranno le performance e l’affidabilità della flotta, ridurranno i tempi di inattività e supporteranno l’efficienza operativa, da cui trarranno beneficio anche i passeggeri”.

“Skywise Fleet Performance Plus offre un automated pre-departure monitoring di cabin temperatures, operations and key systems, basato su advanced analytics.

La piattaforma integra inoltre i dati dell’Aircraft Condition Monitoring System (ACMS) per il critical aircraft monitoring, fornisce predictive diagnostics con real-time alerts and solutions e fornisce informazioni complete sullo stato delle flotte Airbus A380 e A350 di Emirates. L’integrazione della Core X3 analytics platform aiuterà Emirates Engineering a gestire grandi quantità di dati, collegando diversi sistemi per single source, up-to-the-minute insights tramite un’interfaccia utente avanzata che può essere utilizzata in modo intuitivo da più team”, prosegue Emirates.

“Emirates Engineering utilizza da tempo aviation analytics and operational insights per massimizzare la disponibilità della flotta, guidando al contempo l’efficienza dei costi e del network. La compagnia aerea sta attualmente impiegando tecnologie digitali avanzate per accelerare i miglioramenti nelle maintenance operations, oltre a next generation prognostic and predictive maintenance. Sono in corso lavori per implementare drone assisted aircraft inspections. Emirates Engineering sta anche esplorando strade per utilizzare virtual and augmented reality per maintenance tasks”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)