Wizz Air mantiene il punteggio “B” assegnato dal Carbon Disclosure Project (CDP)

Wizz Air ha mantenuto il punteggio “B” nella classifica climatica 2024 del Carbon Disclosure Project (CDP). Il punteggio CDP è una valutazione che le aziende ricevono per la loro trasparenza ambientale e l’impegno contro i cambiamenti climatici.

“Per il secondo anno consecutivo, Wizz Air ha ottenuto un punteggio “B” dal CDP, riconoscendo l’impegno della compagnia aerea nella riduzione delle emissioni di CO2 e i suoi sforzi complessivi per affrontare le sfide climatiche. Questo riconoscimento evidenzia le prestazioni di Wizz Air di alto livello nel divulgare le iniziative per la riduzione delle emissioni e nell’implementare importanti processi di gestione del rischio, governance e strategie di pricing ambientale.

Nel 2024, il CDP ha aggiornato la sua metodologia per includere una gamma più ampia di questioni ambientali oltre ai temi legati al carbonio. I nuovi criteri ora pongono l’accento su quanto efficacemente le aziende gestiscono i rischi e le opportunità legate al clima, i loro progressi verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni e la loro strategia ambientale complessiva.

Il riconoscimento arriva mentre Wizz Air continua a fare progressi verso l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 25% entro il 2030. La compagnia aerea sta anche svolgendo un ruolo da leader nell’utilizzo di sustainable aviation fuel (SAF) nelle sue operazioni, conducendo operazioni di prova con miscele SAF su due delle sue rotte in anticipo rispetto ai mandati ReFuelEU“, afferma Wizz Air.

Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti ancora una volta dal Carbon Disclosure Project per il nostro impegno nella decarbonizzazione. Come compagnia aerea leader nella riduzione dell’intensità delle emissioni di carbonio e nella divulgazione climatica, riconosciamo il ruolo cruciale che le compagnie aeree devono svolgere nell’affrontare le sfide ambientali e nel mobilitare un cambiamento a livello di settore. Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno a rendere il volo più responsabile dal punto di vista ambientale. La nostra missione è educare i nostri clienti sull’impatto dell’aviazione sull’ambiente e promuovere pratiche di viaggio più sostenibili. Recentemente, abbiamo svolto un sondaggio tra i nostri clienti durante una prova operativa utilizzando carburante per l’aviazione sostenibile. I risultati hanno mostrato che i nostri clienti vogliono continuare a volare, ma in modo più sostenibile”.

“Il punteggio CDP è una classifica globale ampiamente riconosciuta ed è pienamente allineato con la Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Il CDP possiede il più grande database ambientale al mondo ed è uno strumento per le aziende per misurare, gestire e comunicare il loro impatto ambientale e i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)