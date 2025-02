Emirates: nuova offerta per chi vola a Dubai durante la stagione invernale

Emirates ha lanciato una nuova offerta speciale per chi questo inverno desidera visitare Dubai.

“Volando con Emirates a Dubai durante la stagione invernale, i passeggeri riceveranno l’accesso gratuito allo Sky Views Observatory con Sky Glass Slide e alla Fountain boardwalk.

Questa interessante offerta è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno per Dubai, per viaggi tra il 9 febbraio e il 29 marzo. L’offerta è disponibile su emirates.com, presso i contact center di Emirates, negli uffici di vendita al dettaglio, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio”, informa Emirates.

“Emirates continua a offrire ai suoi passeggeri maggiori opportunità per trarre il massimo beneficio dal loro soggiorno a Dubai, tra cui:

My Emirates Pass – Basta mostrare la propria carta d’imbarco Emirates per ottenere sconti e offerte esclusive a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti fino al 31 marzo 2025. Grazie a My Emirates Pass i passeggeri potranno risparmiare sui biglietti per alcune delle più grandi attrazioni per famiglie, come At The Top Burj Khalifa, The Palm Monorail, The View at The Palm o City Sightseeing. I viaggiatori potranno prendere il sole al parco acquatico Aquaventure all’Atlantis The Palm e divertirsi al parco tematico al coperto IMG Worlds of Adventure o al Dubai Parks & Resorts. In aggiunta alle 600 offerte già disponibili, in questa stagione i passeggeri avranno accesso gratuito al Vision Pavilion all’Expo City.

Partner Skywards – I soci del pluripremiato programma fedeltà Emirates Skywards possono accumulare Miglia con partner di tutto il mondo come hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi e banche. I soci possono spendere queste Miglia in biglietti premio, upgrade o persino biglietti per concerti ed eventi sportivi. Per saperne di più su Emirates Skywards visitare il sito: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/. A Dubai è possibile accumulare Miglia anche con i partner della città, come Dubai Duty Free, Skywards Everyday, Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays e molti altri ancora”, prosegue Emirates.

“Attualmente Emirates opera 42 voli settimanali tra l’Italia e Dubai con un mix di Boeing 777 e Airbus A380. A questi si aggiunge anche un collegamento giornaliero non-stop tra Milano e New York JFK operato con Airbus A380“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)