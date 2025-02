Airbus si aggiudica l’Oberon satellites contract dall’UK MOD

Airbus si è aggiudicata l’UK Ministry of Defence (MOD) Oberon contract per progettare e costruire due Synthetic Aperture Radar (SAR) satellites con day-and-night, all-weather, space-based ‘Intelligence, Surveillance and Reconnaissance’ (ISR) capability.

I due satelliti Oberon saranno dotati di active, ultra-high resolution SAR, che garantirà libertà di azione al MOD del Regno Unito e una maggiore capacità operativa.

Ben Bridge, Airbus Defence and Space UK Chairman, ha affermato: “I satelliti Oberon forniranno al Regno Unito una capacità sovrana molto necessaria e miglioreranno notevolmente la sua sorveglianza spaziale e l’autonomia di intelligence. Airbus nel Regno Unito ha più di 45 anni di esperienza nella progettazione e costruzione di satelliti radar ad alta risoluzione. Una volta in orbita, questi spacecraft svolgeranno un ruolo fondamentale nel mantenere le nostre Forze Armate al sicuro in tutto il mondo”.

Il Minister for Defence Procurement and Industry, Maria Eagle, ha affermato: “Il contratto per Oberon dimostra l’impegno del Regno Unito a far crescere una delle economie spaziali più innovative e attraenti al mondo e a mantenere il nostro vantaggio competitivo nella scienza e nella tecnologia spaziale. Oberon non solo supporterà il personale delle forze armate schierato a livello globale, ma sosterrà anche lavori altamente qualificati, realizzando la missione di crescita del governo”.

“Airbus ha collaborato con le PMI (piccole e medie imprese) in tutto il Regno Unito per sfruttare nuove tecnologie innovative per i 400kg satellites. Le antenne per lo spacecraft saranno fornite da Oxford Space Systems, che ha sviluppato strutture in fibra di carbonio che si stivano in volumi molto piccoli per il lancio ma si dispiegano una volta in orbita. Il ‘wrapped rib’ design trasmetterà e riceverà gli impulsi radar utilizzati per mappare la superficie della Terra.

I satelliti saranno progettati, costruiti e testati presso le strutture spaziali di Airbus a Stevenage e Portsmouth e garantiranno decine di posti di lavoro di alto valore. Il satellite ground segment e le geospatial intelligence capabilities saranno sviluppate presso le strutture Airbus di Guildford, Newcastle, Newport e Chippenham. Il lancio del sistema è previsto per il 2027 e contribuirà alla superiorità informativa e decisionale del Regno Unito”, afferma Airbus.

Paul Russell, Space team leader at the MOD’s procurement department, Defence Equipment and Support (DE&S), ha affermato: “Questo è stato uno straordinario lavoro di squadra da parte dei membri di DE&S, Space Command, Defence Science and Technology Laboratory, nonché dell’industria. Con l’assegnazione del contratto Oberon, forniremo la prossima di una serie di capacità rivoluzionarie allo Space Command del Regno Unito, fornendo all’esercito britannico un leading space-based Synthetic Aperture Radar, contribuendo nel contempo a mantenere la nostra nazione sicura e prospera. Non vediamo l’ora di lavorare con Airbus come nostro mission partner per fornire insieme questa importante capacità.”

“Come più grande Space company del Regno Unito, Airbus apporta un contributo significativo alla consegna della National Space Strategy, supportando al contempo le PMI britanniche lungo le sue supply chain. Gli Oberon core-mission elements (payload, space and ground systems) saranno progettati, costruiti e gestiti nel Regno Unito, così come la consegna di antenne e ricevitori, AIT facilities, image-data processing software and sensors”, conclude Airbus.

