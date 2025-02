News Brevi – 10.02.2025

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON IMBARCO DI AMBULANZA E AUTOMEDICA DA BARI A ROMA – si è concluso nell notte tra sabato 8 e domenica 9 il trasporto sanitario d’urgenza, dall’aeroporto di Bari Palese a quello di Roma Ciampino, a favore di un bambino di un giorno di vita, effettuato con un C-130 della 46^ Brigata Aerea di Pisa. Il C-130, unico aereo dell’Aeronautica Militare in grado di imbarcare fino a due ambulanze grazie alle particolari dimensioni ed equipaggiamenti di cui è dotato, è partito da Pisa nella serata di sabato e ha raggiunto l’aeroporto pugliese dopo circa un’ora. Qui, ha prontamente imbarcato l’ambulanza su cui si trovava il bambino, i suoi genitori, oltre ad un’automedica e all’equipe medica, quest’ultima composta da dieci operatori (più i due autisti dei mezzi) per poter fornire al bimbo un’adeguata assistenza durante il volo. Il piccolo paziente, infatti, in imminente pericolo di vita, aveva necessità di viaggiare restando nel veicolo sanitario, e ricevere così supporto specialistico anche durante “la corsa” aerea. Da qui la richiesta giunta all’Aeronautica Militare affinché attivasse lo speciale trasporto. Precedentemente ricoverato presso l’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti provincia di Bari, il bimbo è così giunto sull’aeroporto militare di Roma Ciampino intorno alle ore due. Da qui ha potuto proseguire il suo viaggio in ambulanza raggiungendo in breve tempo l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per ricevere l’assistenza sanitaria specifica. A questo punto il C-130 ha potuto fare rientro a Pisa, atterrando poco dopo sull’aeroporto militare della 46^ Brigata Aerea, dove l’aereo è di stanza, e riprendendo la prontezza operativa a favore della collettività. Il volo sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Bari e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per poi essere tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea. Quest’ultima, sala operativa dell’Aeronautica Militare, ha infatti tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari o per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi e personale in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON C-130J DA SIGONELLA A FIRENZE – Si è appena concluso il trasporto sanitario d’urgenza, effettuato con un aereo C-130 dell’Aeronautica Militare, dall’aeroporto militare del 41° Stormo di Sigonella a quello civile di Firenze-Peretola, a favore di un bambino di soli 3 mesi. Solo ieri, un altro volo-emergenza era stato effettuato dallo stesso aereo sulla tratta Bari-Roma per salvare un neonato. Il C-130, partito da Pisa intorno alle ore 12:00 e atterrato sull’aeroporto siciliano intorno alle 13:30, ha prontamente imbarcato il piccolo paziente, giunto in aeroporto in ambulanza e assistito in volo da un medico-pediatra, un infermiere e la sua mamma. Precedentemente ricoverato presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, il bambino aveva necessità di raggiungere il prima possibile l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze per poter ricevere cure specifiche. Atterrati quindi su Firenze intorno alle ore 16:00, una nuova ambulanza, pronta sul posto in attesa del piccolo, ha caricato il bimbo e gli altri passeggeri, consentendo così di continuare la “corsa” verso l’Ospedale toscano. Il C-130 invece ha fatto rientro a Pisa, presso la 46^ Brigata Aerea, dove l’aereo è di stanza e dove ha subito ripreso il suo stato di prontezza operativa a favore della collettività. Il volo sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Ragusa e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per poi essere tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1a Regione Aerea. Quest’ultima, sala operativa dell’Aeronautica Militare, ha infatti tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. La missione di oggi si aggiunge a quella effettuata nella giornata di ieri, sulla tratta Bari-Roma, a favore di un bimbo di un solo giorno di vita, trasportato sempre con velivolo C-130. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari o per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi e personale in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE, SCUOLA VOLONTARI A.M.: ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER IL 25° CORSO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE – Nei giorni dal 2 al 7 febbraio, presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto (SVAM), hanno avuto luogo le attività di orientamento professionale per i frequentatori del 25° Corso dei Volontari in Servizio Permanente (VSP). Le attività sono state articolate nell’arco dell’intera settimana nella quale il personale del IV Ufficio della Direzione di Impiego del Personale dell’Aeronautica Militare (DIPMA) ha avuto modo di fornire le linee di indirizzo per l’orientamento professionale ai 452 frequentatori che attualmente sono in istruzione presso la SVAM e che, al termine della fase generale del Corso, saranno indirizzati verso le nuove categorie e specialità. In particolare tali operazioni sono state organizzate per fornire ai frequentatori le conoscenze e le nozioni necessarie per una concreta ed efficace scelta del nuovo profilo d’impiego che li accompagnerà per il prosieguo della carriera in Forza Armata; oltre alle conferenze esplicative, la delegazione della DIPMA, ha avuto modo di colloquiare con numerosi avieri al fine di comprendere al meglio le competenze e le abilità in loro possesso ed individuare il percorso formativo migliore per una ottimale valorizzazione professionale del personale. Il 25° Corso VSP è costituito da ben 452 frequentatori che sono giunti a Taranto lo scorso 8 gennaio per lo svolgimento della fase di formazione generale alla quale faranno seguito le fasi di specialità relative alle categorie Informatica\Cibernetica, Antincendi e Servizi di Amministrazione presso la stessa SVAM, mentre le altre specialità relative a Informazioni e Operazioni Cibernetiche, Controllo Spazio Aereo e Meteorologia, Operatori di Bordo, Tecnologie Elettroniche Avanzate, Servizi Tecnici e Manutenzione Aeromobili saranno svolte a cura della Scuola Specialisti AM di Caserta. La SVAM è l’unico polo formativo e addestrativo nazionale che provvede alla formazione basica militare e morale del personale di Truppa destinato a prestare servizio in Aeronautica Militare, nonché alla relativa istruzione professionale specifica. La Scuola dipende dal Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata che ha il compito di assicurare la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VISITA IN ENAC DELL’AMBASCIATORE E DEL CONSOLE DEL KIRGHIZISTAN PER AVVIARE UN PERCORSO DI COOPERAZIONE NEI SERVIZI AEREI – Il Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca, Giovanna Laschena, e il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, Claudio Eminente hanno incontrato oggi l’Ambasciatore del Kirghizistan in Italia, S.E. Taalai Bazarbaev e il Console Sultan Barakanov. L’incontro nasce all’esito della volontà comune di avviare un percorso bilaterale di cooperazione nel settore dell’aviazione civile, a seguito dell’istituzione della State Civil Aviation Agency del Kirghizistan, volta a unificare la policy del Paese nel settore aeronautico, favorendo lo sviluppo turistico, commerciale e culturale con i Paesi terzi, inclusa l’Italia. L’occasione odierna ha quindi rappresentato un primo passo concreto per avviare un’intesa strategica per entrambi i Paesi, che potrà portare a reciproche opportunità di crescita attraverso i collegamenti aerei che costituiscono, sempre di più, uno strumento di connessione globale.

RINNOVO CCNL TRASPORTO AEREO PARTE GENERALE: RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI – Le Associazioni datoriali Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assaereo, Assocontrol, Assohandlers, Fairo, Federcatering e le Organizzazioni Sindacali FiltCgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno sottoscritto la Parte Generale del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2025. “Con il raggiungimento dell’intesa, le Parti hanno voluto confermare la valenza centrale ed inclusiva del CCNL quale strumento di regolamentazione finalizzato a creare un sistema di regole certe e condivise tra imprese e lavoratori della filiera. L’accordo contiene norme di armonizzazione per una concreta attuazione delle modifiche legislative riguardanti le tutele sociali ed il mondo del lavoro intervenute dal 2019, data dell’ultimo rinnovo del CCNL. Viene inoltre valorizzato l’Osservatorio Nazionale del Trasporto Aereo, chiamato a monitorare gli andamenti socioeconomici del comparto e approfondire temi di comune interesse quali lo sviluppo sostenibile del settore, per coniugare la crescita economica con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro, nonché gli impatti della digitalizzazione, delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale sull’organizzazione del lavoro”, afferma il comunicato cogiunto. “L’accordo sottoscritto scaturisce dalla volontà condivisa di porre primaria attenzione al personale del trasporto aereo. In particolare, in materia di welfare, viene avviato un percorso per l’istituzione della cassa sanitaria di settore a conferma dell’importanza che le Parti attribuiscono al benessere fisico e psichico dei lavoratori. Diverse le tematiche oggetto del confronto tra le Parti, che hanno portato alla sottoscrizione di questo importante rinnovo. Tra queste, il lavoro agile, le ferie solidali, l’agevolazione per percorsi universitari e specialistici, la tutela delle disabilità, la formazione del personale orientata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e a tutela della parità di genere, nonché le misure atte a contrastare il deprecabile fenomeno delle aggressioni ai lavoratori aeroportuali nell’esercizio delle loro funzioni. Le Parti esprimono piena soddisfazione per il raggiungimento dell’intesa, che rappresenta un evento rilevante non solo per il traporto aereo, ma per l’intera filiera dei trasporti e il mondo del lavoro”, conclude il comuicato congiunto.

TURKISH TECHNIC E INDIGO RAFFORZANO LA PARTNERSHIP PER LA FLOTTA AIRBUS A320NEO – Turkish Technic, uno dei principali fornitori di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di aeromobili a livello mondiale, e IndiGo, la più grande compagnia aerea indiana, hanno firmato un accordo durante MRO Middle East 2025, che copre i controlli di riconsegna degli oltre 10 aeromobili Airbus A320neo di IndiGo. Inoltre, le società sono in trattativa per un altro accordo che riguarda le operazioni di revisione del carrello di atterraggio della flotta di Airbus A320neo. Nell’ambito di questo accordo, Turkish Technic fornirà le operazioni di controllo della riconsegna presso le sue strutture negli aeroporti di Istanbul Ataturk e Sabiha Gokcen. Avvalendosi di un’esperienza decennale, Turkish Technic ottimizzerà i controlli di riconsegna degli aeromobili, garantendo operazioni sicure e tempestive. In merito all’accordo, Mikail Akbulut, CEO e membro del Consiglio di Amministrazione di Turkish Technic, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership di lunga data con IndiGo, sulla base dei vari servizi di manutenzione che abbiamo fornito nel corso degli anni. Questo nuovo accordo non solo riflette la fiducia di IndiGo nei nostri servizi, ma evidenzia anche il nostro impegno comune per elevare l’aviazione indiana a nuovi livelli. Garantiremo i più alti standard di servizi di riconsegna per la loro flotta di Airbus A320neo”. Commentando la partnership, Isidre Porqueras, COO di IndiGo, ha dichiarato: “Siamo felici di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con Turkish Technic. Conosciamo bene la competenza tecnica del loro team, del supporto mirato e dei rapidi tempi di risposta che giocheranno un ruolo chiave nel migliorare ulteriormente la nostra efficienza operativa”. Con il proseguimento della loro collaborazione strategica, Turkish Technic e IndiGo riaffermano l’impegno per la sicurezza, l’affidabilità e l’eccellenza operativa nell’aviazione. Questa importante partnership testimonia la posizione di Turkish Technic come partner di fiducia per i vettori di tutto il mondo.

IL PRESIDENTE DI FLYDUBAI VISITA IL NUOVO CENTRO DI ADDESTRAMENTO AL VOLO DELLA COMPAGNIA – flydubai informa: “Il presidente di flydubai, Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha ispezionato il nuovo centro di addestramento al volo all’avanguardia che aprirà ufficialmente le sue porte nelle prossime settimane. Durante la sua visita, al presidente è stato offerto un tour del simulatore di volo completo (FFS) e della struttura di formazione situata sul terreno del campus flydubai. Il tour ha incluso la visita delle sale briefing/de-briefing, delle aule e delle sale di formazione informatizzate ad alta tecnologia, nonché dei simulatori di volo completo del Boeing 737 (FFS)”. Sua Altezza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di flydubai, ha dichiarato: “Sono lieto di vedere il centro di addestramento al volo di flydubai diventare una realtà. Questa è una parte vitale della strategia di crescita della compagnia e riflette il suo costante impegno per l’innovazione, l’aumento dell’efficienza operativa e gli investimenti nello sviluppo delle sue capacità interne per supportare i piani futuri, nonché la posizione di Dubai come hub globale per l’aviazione”. “Il nuovo centro di addestramento al volo di 38.000 piedi quadrati ospita sei aree di simulazione, offrendo una capacità di oltre 43.000 ore di addestramento all’anno. Il design modulare dell’edificio consente un’espansione futura. Sono stati installati due simulatori, mentre altri due simulatori verranno aggiunti alla struttura entro la fine del 2026. La maggiore flessibilità nei programmi di formazione dei piloti di flydubai e l’accesso su richiesta alle aree dei simulatori consentiranno un’ulteriore espansione delle capacità di formazione della compagnia aerea, che potranno essere estese ad altre compagnie aeree in futuro”, conclude flydubai.

HEATHROW AOC, ARORA GROUP, IAG E VIRGIN ATLANTIC CHIEDONO UNA URGENTE RIFORMA DELL’HEATHROW REGULATORY MODEL – L’Heathrow Airline Operators Committee (AOC), Arora Group, International Airlines Group (IAG) e Virgin Atlantic si sono uniti per lanciare ‘Heathrow Reimagined: A Better Hub for Britain’. La campagna chiede alla Civil Aviation Authority (CAA) di condurre una revisione urgente e fondamentale del modo in cui Heathrow, l’unico hub airport del Regno Unito e il più grande d’Europa, è regolamentato, a vantaggio dei consumatori, delle aziende e dell’economia britannica. La campagna cerca di collaborare con l’industria, il governo e la CAA per ottenere una riforma. Heathrow Reimagined rappresenta la prima volta che queste parti si sono unite in una visione condivisa, secondo cui l’attuale modello normativo non è adatto allo scopo. “Nei 15 anni trascorsi dall’ultima importante revisione dell’aviazione britannica da parte della Competition Commission, Heathrow è diventato l’aeroporto più costoso del mondo, con passeggeri e compagnie aeree che oggi pagano 1,1 miliardi di sterline in più ogni anno rispetto a quanto pagherebbero se le tariffe fossero in linea con quelle dei principali aeroporti europei equivalenti. Invece di essere una fonte di orgoglio nazionale, Heathrow non è riuscito a modernizzarsi e, a sua volta, ha deluso consumatori, compagnie aeree ed economia britannica. Negli ultimi anni, Heathrow è anche uscito dalla Skytrax’s Top 20 airports for passenger experience e i sondaggi etichettano l’aeroporto come “il più stressante d’Europa”. In risposta al declino dell’esperienza di Heathrow e all’invecchiamento dell’infrastruttura, insieme ai piani di espansione che vedranno aumentare nuovamente le passenger charges, Heathrow Reimagined chiede alla CAA di indagare su cosa è andato storto e di affrontare le cause profonde prima che passeggeri e compagnie aeree siano bloccati in tariffe più elevate per i decenni a venire. Per raggiungere questo obiettivo e per garantire che gli investimenti futuri offrano un buon rapporto qualità-prezzo, è necessaria una riforma, che è necessaria e realizzabile senza ritardare i lavori per l’espansione”, afferma il comunicato. Nigel Wicking, Chief Executive of Heathrow AOC, ha affermato: “Heathrow sta rapidamente perdendo terreno rispetto agli altri principali aeroporti del mondo, sia per quanto riguarda le strutture che i servizi ai clienti delle compagnie aeree, pur avendo il riconoscimento di essere il più costoso per le tariffe aeroportuali. Questo non può continuare. La comunità delle compagnie aeree desidera offrire ai viaggiatori, da e per il Regno Unito, un’esperienza fantastica tramite Heathrow e vogliamo crescere, evitando anche i costi sproporzionati che troppo spesso vediamo da Heathrow Airport Limited”. Luis Gallego, CEO di IAG (International Airlines Group), ha affermato: “Come gruppo di compagnie aeree internazionali, confrontiamo l’esperienza dei passeggeri a Heathrow con quella di altri aeroporti e l’esperienza non corrisponde al costo. Vorremmo collaborare con il settore, il governo e la CAA e raccomandare una revisione urgente del sistema normativo di Heathrow, per migliorare l’accessibilità economica e l’esperienza per i viaggiatori, in modo che possa tornare a essere un aeroporto leader a livello mondiale”. Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha affermato: “L’attuale modello normativo di London Heathrow non è semplicemente adatto allo scopo. Nonostante abbia le tariffe passeggeri più alte al mondo, Heathrow sta deludendo i consumatori, le compagnie aeree e l’economia del Regno Unito, con strutture obsolete e una customer experience in declino. Il quadro normativo che regola Heathrow deve essere riformato e chiediamo alla CAA di intraprendere una revisione fondamentale”.

DISTAL GSA PRESENTE ALLA BIT 2025 – Distal GSA Italia annuncia la sua partecipazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà dal 9 all’11 febbraio 2025 presso Fiera Rho Milano. L’azienda sarà presente con uno stand condiviso con Distal Caribe, consolidando la propria presenza nel panorama turistico internazionale. Durante l’evento, Distal GSA Italia presenterà le ultime novità delle compagnie aeree rappresentate: Auric Air – Biman Bangladesh Airlines – Distal Caribe – Ethiopian Airlines – Myanmar Airlines International – Medsky Airways – Qanot Sharq – Srilankan Airlines – Ural Airlines. Alcune delle principali novità: Biman Bangladesh Airlines ha siglato una nuova partnership con ITA Airways, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più flessibile e conveniente verso il Bangladesh e altre destinazioni asiatiche. “Questa nuova partnership con ITA Airways testimonia l’impegno di Biman Bangladesh Airlines nel garantire servizi di alta qualità e agevolare i viaggi tra l’Italia e l’Asia, permettendo ai viaggiatori di accedere facilmente al Bangladesh e al suo vasto network asiatico – dal Nepal al Giappone – grazie ai collegamenti su Roma FCO operati con il Dreamliner 787-8”, dichiara Claudio Novembrini, Sales Manager Distal GSA Italia. Ethiopian Airlines ha intensificato le sue operazioni da Roma. A partire dal 1° dicembre 2024, la compagnia aerea leader in Africa ha aumentato le sue operazioni dalla capitale italiana, passando da 7 a 10 frequenze settimanali. “Con oltre 63 destinazioni servite in Africa, Ethiopian continuerà a potenziare le rotte dall’Italia per far fronte alla crescente domanda di viaggi verso il continente” afferma Desiree Grech, Sales Manager di Ethiopian Airlines in Italia. Distal Caribe lancia il suo nuovo sito web, completamente rinnovato nella grafica e nelle funzionalità, per offrire un’esperienza digitale più moderna, intuitiva e performante alle agenzie di viaggio. “Ciò che ci caratterizza è la passione con la quale il nostro team di professionisti svolge ogni attività, unita all’efficiente sistema organizzativo del nostro Gruppo. Queste caratteristiche ci hanno consentito di raggiungere grandi obiettivi e di porci ambiziosi traguardi per il futuro”, ha dichiarato Alessandra Pecci, Marketing & PR Manager di Distal GSA Italia.

IBERIA: NUOVA CARTA REGALO PER SAN VALENTINO – Iberia informa: “Per festeggiare questo San Valentino, Iberia lancia la sua tradizionale carta regalo con sconti fino al 10% a seconda dell’importo. Un regalo originale da volare, che permette al mittente di personalizzare la cartolina e accompagnarla con una dedica speciale. Il processo di acquisto è molto semplice. Basta entrare su https://www.iberia.com/es/gift-card/, cliccare su “Acquista una carta regalo” nel banner principale della pagina e poi scegliere l’importo del regalo, con gli sconti attuali in questa promozione: la tessera da 50 euro costa solo 47,5 euro; quella da 100 euro è disponibile a 94 euro; quella da 300 euro può essere acquistata a 276 euro; quella da 500 euro è in vendita a 450 euro. Una volta scelta la carta, l’acquirente potrà stamparla o inviarla via email alla persona che riceverà questo regalo. La carta regalo ha validità un anno dal momento dell’acquisto. Una volta scelta la destinazione e le date, i clienti non dovranno fare altro che riscattarlo sul sito di Iberia e godersi il viaggio. Le carte sono valide per i voli operati da Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum. Destinazioni ideali per festeggiare San Valentino: Venezia, verso la quale Iberia offre 21 frequenze settimanali da Madrid; Parigi, con 9 voli giornalieri per Parigi-Orly e Charles de Gaulle da Madrid; New York, verso cui nel mese di febbraio Iberia offre 12 frequenze settimanali da Madrid; Tromsø, città verso la quale Iberia vola due volte a settimana, il giovedì e la domenica fino al 2 marzo. I clienti sui voli a lungo raggio potranno godersi una selezione dei migliori film romantici classici di tutti i tempi”. “Inoltre, Per tutta questa settimana e fino al 16 febbraio, Iberia Express lancia una promozione sul suo sito www.iberiaexpress.com, con sconti fino al 50% sulle tariffe Express e Classic. Nella campagna sono state incluse tutte le destinazioni di Iberia Express: internazionali come, ad esempio, Amsterdam, Berlino, Dublino, Marrakech o Napoli, tra le altre; e nazionali come Málaga, Siviglia, Ibiza, Maiorca, Tenerife o Gran Canaria, solo per citarne alcune. Con questa promozione puoi viaggiare fino al 19 giugno 2025. Basta semplicemente appartenere al Club Express, registrandosi gratuitamente su www.iberiaexpress.com”, conclude Iberia.

SAS: LE DESTINAZIONI PREFERITE DAI DANESI QUESTO INVERNO – SAS informa: “L’inverno 2025 offre una vasta gamma di destinazioni di viaggio per i danesi: dalle iconiche località sciistiche alle soleggiate destinazioni di vacanza. Ginevra è la scelta più popolare, mentre Londra e Oslo seguono a ruota, secondo le nuove statistiche di SAS. I dati di SAS mostrano che quest’anno i danesi cercano destinazioni sia europee che a lunga distanza. Tra le dieci destinazioni più prenotate, due sono in Scandinavia, sei in Europa e due negli USA. Ginevra è in cima alla lista delle destinazioni di viaggio invernali preferite dai danesi grazie alla posizione della città vicino alle Alpi svizzere, francesi e italiane. Londra segue al secondo posto e attira con la sua combinazione unica di esperienze culturali, di shopping e di teatro. Oslo è al terzo posto con un facile accesso alle aree sciistiche e alle attività invernali per tutta la famiglia”. “Febbraio offre qualcosa per tutti, sia che tu stia cercando avventure invernali sulle montagne innevate o una pausa soleggiata dal freddo. È fantastico vedere quanti danesi hanno aperto gli occhi sulla nostra rotta diretta tra Copenhagen e Åre/Östersund, che apre le porte alle montagne svedesi. Indipendentemente dalla destinazione, siamo orgogliosi di far parte del viaggio e creare grandi esperienze per i nostri clienti”, afferma Henrik Winell, Vice President Network, SAS. “Quest’inverno cresce l’interesse per Parigi, Londra e Las Palmas, che hanno registrato la crescita maggiore rispetto allo scorso anno. È qui che i danesi viaggiano durante le vacanze invernali: Ginevra, Londra, Oslo, New York, Malaga, Milano, Åre/Östersund, Las Palmas, Miami, Parigi. Un confronto con le statistiche di Svezia e Norvegia mostra che i vicini scandinavi dei danesi hanno altri favoriti. Ginevra è in testa anche alla classifica svedese, seguita da Milano, Luleå, Zurigo e Malaga. Per i norvegesi, Trondheim è la destinazione più popolare, seguita da vicino da Londra, Tromsø, Stavanger e Bergen”, conclude SAS.

SAS: LE DESTINAZIONI PREFERITE DAGLI SVEDESI QUESTO INVERNO – SAS informa: “Sia le classiche località invernali che le grandi città soleggiate rientrano nella top ten delle destinazioni di viaggio più prenotate dagli svedesi durante le vacanze invernali 2025. Al primo posto c’è Ginevra, seguita da Milano e Luleå. Secondo i dati di SAS, quest’anno gli svedesi sono attratti sia da destinazioni domestiche che internazionali. Delle dieci destinazioni più prenotate, quattro sono in Svezia e sei all’estero. Con la sua vicinanza alle Alpi svizzere, francesi e italiane, Ginevra si colloca in cima alle destinazioni per vacanze sportive più prenotate. Al secondo posto c’è Milano, metropoli della moda e della cultura, vicina anche a numerose stazioni sciistiche. Al terzo posto c’è Luleå, i cui dintorni offrono tantissime attività per gli amanti dell’inverno. Oltre a Luleå, anche Malmö, Göteborg e Åre/Östersund sono tra le destinazioni svedesi più prenotate. Le tre destinazioni che hanno visto il boom maggiore dal 2024 sono le stesse in cima alla lista, con l’incremento maggiore registrato per Luleå, seguita da Ginevra e Milano”. “Febbraio ha qualcosa per tutti, sia che preferiate un’avventura invernale in una stazione sciistica o una pausa soleggiata alle latitudini più calde. È anche gratificante che così tanti scelgano di trascorrere le vacanze in Svezia. Indipendentemente dalla destinazione, siamo orgogliosi di far parte del viaggio e di contribuire a esperienze memorabili”, afferma Henrik Winell, Vice President Network, SAS. “La top ten degli svedesi: Ginevra, Milano, Luleå, Zurigo, Malaga, Malmö, Londra, Åre/Östersund, Göteborg, New York. Uno sguardo alle statistiche corrispondenti per Danimarca e Norvegia rivela che i vicini scandinavi hanno altri favoriti. Tra i danesi, Ginevra, Londra, Oslo, New York e Malaga sono le destinazioni più gettonate. I norvegesi, invece, scelgono nell’ordine Trondheim, Londra, Tromsö, Stavanger e Bergen”, conclude SAS.

ROLLS-ROYCE CELEBRA LA NATIONAL APPRENTICESHIP WEEK IN UK – Rolls-Royce informa: “Nel Regno Unito si celebra la National Apprenticeship Week, quindi celebriamo tutti i nostri apprendisti nel Regno Unito. Gli apprendistati sono per tutti. In Rolls-Royce, non aiutiamo solo chi ha lasciato la scuola, ma anche le persone in tutte le fasi della carriera e della vita a realizzare il proprio potenziale e a sviluppare competenze essenziali per un successo duraturo. Che si tratti di qualcuno appena uscito da scuola (o ancora lì per il nostro Young Apprenticeship) o di chi è senza lavoro, o che cerca un cambio di direzione di carriera, abbiamo programmi che valorizzeranno le competenze e le esperienze che portano. Gli apprendisti sono una parte fondamentale della nostra forza lavoro e della strategia dei talenti, consentendoci di sviluppare le competenze di cui abbiamo bisogno, tra cui la riqualificazione o lo sviluppo del nostro personale. Abbiamo circa 1.000 apprendisti attualmente impegnati in un programma nel Regno Unito, in più di 25 diversi apprendistati in ingegneria, operazioni e commercio in tutta la nostra azienda, dal livello 2 al livello 7”.

EMIRATES SOSTIENE L’ISTRUZIONE CON UNA DONAZIONE DI 464 ‘AIRCRAFTED KIDS BY EMIRATES’ SPECIAL EDITION BAGS – L’istruzione è uno dei motori più grandi per lo sviluppo della società, gettando solide basi per l’emancipazione economica, tuttavia un accesso adeguato alle risorse è una barriera continua per bambini e giovani. Per aiutare ad affrontare questo problema Emirates ha donato forniture essenziali e zaini artigianali in edizione limitata della sua collezione “Aircrafted KIDS by Emirates” a due organizzazioni non profit in Zambia. Kucetekela Foundation e Alliance for Children Everywhere (ACE) Zambia servono le comunità locali creando uno spazio stimolante per i giovani economicamente svantaggiati, per continuare la loro istruzione. Con una lunga tradizione di supporto ai giovani e un’attenzione particolare all’istruzione, Emirates mira a supportare gli studenti di entrambe le organizzazioni nella loro istruzione fornendo zaini e cancelleria pratici ed eleganti. L’iniziativa rafforza l’impegno della compagnia aerea nel “collegare le comunità” costruendo relazioni durature e apportando differenze significative nelle destinazioni che serve. Omar Bushlaibi, Country Manager, Zambia, Emirates, ha affermato: “L’istruzione, proprio come i viaggi, amplia la mente e apporta un valore incommensurabile alla società in generale, fornendo alla prossima generazione gli strumenti essenziali per costruire un futuro migliore. Celebrando i valori che condividiamo con ACE Zambia e Kucetekela Foundation, abbiamo voluto sostenerli fornendo materiale scolastico e un piccolo pezzo della storia di Emirates, sotto forma di zaini riciclati. Ci siamo impegnati con lo Zambia sin dal nostro primo volo nel 2012 e continuiamo a impegnarci, non solo per ampliare le nostre operazioni, ma anche per arricchire le comunità circostanti”. Per garantire che le organizzazioni ricevessero esattamente ciò di cui avevano bisogno per ogni singolo studente, Kucetekela Foundation e ACE Zambia hanno ordinato una varietà di borse dalla ‘Aircrafted by Emirates’ collection. Gli zaini sono stati poi realizzati a mano da Emirates Engineering internamente, con materiali riciclati dagli iconici aerei A380 e 777 della compagnia aerea. Oltre alle borse, Emirates ha fornito materiale scolastico come penne, matite, gomme, calcolatrici, quaderni e altro ancora. La compagnia aerea ha anche acquistato libri da autori locali tramite Kulanda House e da Aliness Phiri, che uniscono storie culturalmente ricche a opportunità di apprendimento interattive. I libri possono essere scambiati e discussi tra gli studenti, sviluppando ulteriormente la loro comprensione del materiale. Il team Emirates con sede a Lusaka ha visitato sia la Kucetekela Foundation che ACE Zambia, per consegnare le 464 borse e incontrare i leader di domani dello Zambia. Tramite la Emirates Airline Foundation, Emirates ha una lunga storia di supporto ai programmi di assistenza all’infanzia e “Aircrafted KIDS by Emirates” è un’estensione di questo lavoro. In totale, si prevede che oltre 50.000 kg di materiali provenienti da 191 aeromobili destinati a essere sottoposti all’interior cabin retrofit programme della compagnia aerea saranno recuperati e riutilizzati. Oltre alle donazioni effettuate in Zambia, Emirates ha fornito borse a organizzazioni in Zimbabwe ed Etiopia, portando la donazione totale a 1.239 borse nella sola Africa, con altre che seguiranno in Asia nei prossimi mesi.

MEDAILLON YEAR 2025 DI DELTA – Delta informa: “Per i clienti più fedeli di Delta, il Medallion Year 2025 significa nuove avventure, nuovi ricordi e nuovi modi per sfruttare al meglio il Medallion Status. Essendo uno degli elite status programs più preziosi negli Stati Uniti, Medallion Status è progettato per premiarti più che mai. I soci Medallion possono ora selezionare e personalizzare le nuove etichette per borse in metallo migliorate, l’accessorio d’élite perfetto da mostrare mentre viaggiano per il mondo. Gli attuali soci Medallion possono visitare www.deltamedalliontags.com e accedere con il proprio account SkyMiles per personalizzare le proprie. I soci Diamond e Platinum Medallion possono ora selezionare i Choice Benefits che più contano per loro senza problemi tramite l’app Fly Delta. Quest’anno, i soci continueranno a godere di valori maggiori sui Choice Benefits più esclusivi, tra cui miglia bonus, buoni viaggio, Medallion Qualification Dollars (MQD) Accelerators, status regalo, esperienze Delta Vacations e altro ancora. Con l’accesso a quasi 70 partner diversi tra carte di credito, compagnie aeree, lifestyle brand e altro ancora, i soci SkyMiles possono guadagnare e riscattare miglia più facilmente che mai. I soci possono far fruttare le proprie miglia con l’accesso anticipato alle Award Deals – limited-time flash sales. Il 2025 è l’anno in cui i titolari SkyMiles otterranno ancora di più dalla loro fedeltà. Per monitorare i tuoi MQD e raggiungere lo Status, visita la sezione SkyMiles dell’app Fly Delta”.