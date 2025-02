ICAO: partecipazione ministeriale record all’aviation sustainability and capacity building symposium

L’International Civil Aviation Organization (ICAO) ha lanciato oggi il suo quarto Global Implementation Support Symposium (GISS) con una partecipazione ministeriale senza precedenti, preparando il terreno per importanti accordi internazionali sulla sostenibilità dell’aviazione e sullo sviluppo della capacità.

Ospitato dal Governo degli Emirati Arabi Uniti, l’incontro di alto livello ad Abu Dhabi dal 10 al 12 febbraio evidenzia il forte sostegno politico della comunità internazionale agli sforzi dell’ICAO per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’aviazione in tutto il mondo.

“Nei nostri 193 Stati membri, l’implementazione degli standard e delle strategie dell’ICAO plasma e promuove uno sviluppo economico più ampio, il progresso sociale e la protezione ambientale”, ha affermato l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano alla GISS Ministerial Roundtable. “Il percorso verso un’aviazione sostenibile varia attualmente in modo significativo tra gli Stati e la vostra presenza qui dimostra sia l’impegno che i progressi verso i nostri obiettivi condivisi”.

“I ministri stanno affrontando la sostenibilità e la tutela ambientale, esaminando come raggiungere una crescita responsabile in tandem con il nostro global Long-Term Aspirational Goal for net-zero carbon emissions”, afferma l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar. “Le loro strategie includono lo sviluppo e l’implementazione di standard per ridurre l’impatto climatico dell’aviazione civile e la promozione di meccanismi di investimento come il Finvest Hub, una piattaforma innovativa che collega gli investitori con progetti di aviazione sostenibile, in particolare nei paesi in via di sviluppo, che supporterà gli Stati nel finanziamento di progetti infrastrutturali sostanziali per una migliore tutela ambientale”.

Si prevede che diversi accordi importanti saranno firmati a margine dell’evento di tre giorni, tra cui sviluppi significativi in aviation financing and sustainable fuel production. Il simposio coincide anche con il lancio da parte degli Emirati Arabi Uniti del Global Sustainable Aviation Markets (GSAM), una piattaforma collaborativa progettata per accelerare la decarbonizzazione dell’aviazione attraverso una produzione ampliata di SAF e meccanismi di finanziamento innovativi.

L’evento mette in mostra la leadership ICAO nel fornire soluzioni pratiche per lo sviluppo sostenibile dell’aviazione, con particolare attenzione al supporto degli Stati con risorse limitate attraverso assistenza tecnica e supporto mirato all’implementazione.

Il simposio è trasmesso in live streaming su ICAO TV. Le sessioni principali includono:

• Cerimonia di apertura (10 febbraio)

• Skytalks con i leader del settore (10 febbraio)

• AI and Aviation Innovation Sessions (11 febbraio)

• Sustainable Aviation Fuel Panels and FINVEST Hub Updates (12 febbraio)

• Cerimonia di chiusura con GISS 2026 announcement (12 febbraio)

Il simposio prosegue fino al 12 febbraio 2025, con ulteriori annunci previsti su importanti iniziative di finanziamento e accordi di attuazione.

(Ufficio Stampa ICAO)