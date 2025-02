TAP alla BIT 2025: record di voli per gli USA e nuovo collegamento per Los Angeles

TAP Air Portugal partecipa alla BIT 2025 ospite di Visit USA, per illustrare agli operatori aggiornamenti e novità, prima fra tutte, la crescente offerta di voli transatlantici.

Per la prima volta nella storia della compagnia il numero di voli settimanali verso gli Stati Uniti supera il centinaio: ben 101 frequenze che sottolineano l’impegno di TAP nel rafforzare i collegamenti tra Europa e Nord America e rispondere alla sempre maggiore domanda di viaggi verso gli USA.

“Lo scorso anno abbiamo registrato un forte incremento di traffico sulle rotte del Nord America: un totale di 1,59 milioni di passeggeri, con un aumento dell’8,9% rispetto all’anno precedente e una delle prime novità annunciate per quest’anno è il lancio del volo diretto per Los Angeles, che opereremo con l’Airbus A330-900, un aereo in grado di accogliere 298 passeggeri”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager di TAP Air Portugal in Italia. “Questo collegamento, che completa la nostra offerta per la West Coast e va ad aggiungersi a New York (JFK), Newark, Boston, Miami, Washington DC, San Francisco e Chicago, è subito stato accolto molto positivamente”.

I collegamenti tra Lisbona e Los Angeles avranno inizio il 16 maggio 2025 e saranno operati il martedì, venerdì e domenica fino al 26 maggio, quando si aggiungerà una quarta frequenza settimanale, il sabato, fino al 25 ottobre.

Per quanto riguarda l’Italia, l’operatività di TAP si conferma in linea con quella dello scorso anno, con oltre 100 voli settimanali tra l’Italia e Lisbona.

Roma: 36 frequenze settimanali

Milano: 28 frequenze settimanali

Venezia: 14 frequenze settimanali

Firenze: 10 frequenze settimanali

Bologna: 7 frequenze settimanali

Napoli: 8 frequenze settimanali (esclusivamente nella stagione estiva)

“Leader per i viaggi in Brasile, TAP è l’unica compagnia a servire 13 destinazioni direttamente dal Portogallo, operando su Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Macéió, Manaus Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, San Paolo, Florianópolis.

Con oltre 16,1 milioni di passeggeri trasportati a livello globale e 1.164.858 sulle rotte italiane nel 2024 TAP si riconferma anche la compagnia aerea più sicura d’Europa nella classifica stilata da Airline Ratings delle prime 25 compagnie più sicure al mondo”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)