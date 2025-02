Dassault Aviation vince il Good Design® Award 2024 per il NeXus Flight Deck

NeXus, il Dassault Aviation flight deck del futuro, ha vinto l’ambito Good Design® Award da una giuria composta da due organizzazioni: il Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design e l’European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Il NeXus flight deck ha vinto nella Transportation category.

“Il premio è stato fondato nel 1950 dal leggendario architetto Eero Saarinen (noto nell’aviazione per il suo futuristico terminal TWA al JFK) e dai designer industriali Charles e Ray Eames. Il Chicago Athenaeum descrive il premio come il ‘programma più antico e riconosciuto al mondo per la design excellence in tutto il mondo’. Riconosce ‘il design di qualità della più alta forma, funzione ed estetica, uno standard che va oltre i normali prodotti di consumo’.

Il Falcon 10X è un all-new business jet design la cui entrata in servizio è prevista per il 2027. Il suo NeXus flight deck è il passo successivo in avionics and flight control systems, introducendo una safety technology rivoluzionaria tratta dagli ultimi fighter designs di Dassault“, afferma Dassault Aviation.

“NeXus è un visual and tactile environment che favorisce un volo sicuro e preciso. Funzionalmente, riduce il pilot workload, tra le altre cose, semplificando molti button-pushing and data entry tasks e automatizzandone altri. I piloti si concentrano quindi sulla “big picture” del flight management.

Il team di progettazione ha cercato di combinare la nuova tecnologia con comfort factors for ultra-long range flight e una sensibilità di progettazione che eleva l’estetica del flight deck allo stesso livello del passenger cabin design.

Il Falcon 10X sarà in grado di effettuare voli di oltre 15 ore. Grazie a un comfortable, fatigue-reducing flight deck environment, i piloti sono in grado di ottenere performance migliori durante la missione”, prosegue Dassault Aviation.

“L’idea alla base di NeXus è quella di creare un flight deck environment che mantenga i piloti attenti in tutte le condizioni di volo. Nel processo, rende il Falcon 10X un piacere da pilotare e stabilisce un nuovo safety standard for civil aviation”, afferma Carlos Brana, EVP of Civil Aircraft, Dassault.

“La nuova Smart Throttle del NeXus system (la prima nella civil aviation) è probabilmente il miglior esempio di semplificazione del design che riduce il workload e migliora la sicurezza. Lo Smart Throttle concept (una leva che controlla entrambi i motori) deriva direttamente dal twin-engine Rafale fighter. Come nel fighter, la NeXus Smart Throttle automatizza molti engine management tasks, consentendo ai piloti di rimanere concentrati sulle higher level flight activities.

La Smart Throttle gestisce automaticamente la potenza per reduced-thrust takeoffs, seguendo le noise abatement procedures e assicurando climb gradients adeguati. Gestisce automaticamente una engine-out situation ed è integrata con il fly-by-wire system dell’aereo, consentendo nuove safety capabilities per il settore.

La più significativa è un Automatic Recovery Mode (da utilizzare in caso di wake turbulence, ad esempio) quando autopilot and Smart Throttle lavorano di concerto per riportare l’aereo a un assetto sicuro a una airspeed di sicurezza.

Un altro modo in cui NeXus aiuta il pilota è il dual Head-Up Display system che può essere utilizzato come mezzo principale per le pilot operation, un’altra novità nella civil aviation. Quando si utilizza l’HUD, i piloti vedono non solo le indicazioni sulla flight guidance, ma anche l’ambiente esterno. Ciò è vero nelle giornate limpide e soleggiate e in pitch black conditions, grazie all’esclusivo FalconEye sensor package and global terrain database di Dassault“, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Dassault Aviation)