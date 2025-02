Emirates e Air Peace siglano un interline agreement

Emirates ha firmato un interline agreement con la più grande compagnia aerea dell’Africa occidentale, Air Peace, migliorando la connettività per i passeggeri che viaggiano da e per la Nigeria.

“La partnership espande l’impronta di Emirates a 13 nuove città in Nigeria con viaggi con un unico biglietto e un flusso di bagagli semplificato. I viaggiatori che hanno prenotato voli da Dubai a Lagos possono accedere a una parte maggiore della Nigeria, con collegamenti successivi per Asaba, Akure, Benin City, Calabar, Enugu, Ilorin, Kaduna e Owerri. L’interline agreement avvantaggerà anche i corporate travellers, collegandosi ad altre città in uno dei principali centri economici dell’Africa, tra cui la capitale Abuja, Kano, Uyo, Port Harcourt e Warri, supportando ulteriormente la forte relazione commerciale bilaterale tra Nigeria ed Emirati Arabi Uniti“, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “Emirates è un partner fedele dei settori del turismo, del commercio e dell’aviazione della Nigeria. Questa partnership con Air Peace è il passo successivo in questo viaggio, rafforzando la nostra connettività e introducendo più opzioni di viaggio corporate e leisure e per i viaggiatori che visitano amici e parenti da e per la Nigeria. Non vediamo l’ora di approfondire la nostra partnership strategica con Air Peace in futuro per migliorare i vantaggi per i nostri clienti comuni”.

Oluwatoyin Olajide, Chief Operating Officer, Air Peace, ha affermato: “Siamo entusiasti di questa strategic interline partnership tra Air Peace ed Emirates, che rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della connettività globale per i viaggiatori nigeriani. È in linea con la nostra missione di fornire esperienze di viaggio fluide, espandendo al contempo la nostra rete di rotte e la nostra portata internazionale. Questa collaborazione non solo amplia la portata internazionale di Air Peace, ma offre anche ai nigeriani in arrivo da Dubai un accesso fluido alle principali destinazioni domestiche, tra cui Asaba, Akure, Benin City, Calabar, Enugu, Ilorin, Kaduna e Owerri. Migliorando la facilità di viaggio, stiamo incrementando le opportunità commerciali, turistiche e commerciali, rafforzando ulteriormente i legami economici tra Nigeria ed Emirati Arabi Uniti. Questa partnership rafforza anche il settore dell’aviazione nigeriano migliorando la connettività, l’efficienza e posizionando il nostro paese come un hub fondamentale per i viaggi regionali e globali. In Air Peace, rimaniamo impegnati a fornire maggiore connettività, comodità e un world-class service per i nostri passeggeri”.

“La rotta Dubai-Lagos di Emirates è operata con un Boeing 777-300ER, che offre la migliore esperienza in volo.

Air Peace, la principale compagnia aerea nigeriana, fornisce collegamenti senza soluzione di continuità a livello domestico e internazionale, tramite una flotta di aeromobili composta da Airbus 320, Boeing 737, Boeing 777, Dornier 328-300 Jet, Embraer 145 ed Embraer 195-E2.

Emirates offre una connettività globale senza pari, che è ulteriormente amplificata dalla sua vasta rete di partnership. In Africa l’impronta della compagnia aerea si espande a oltre 223 punti regionali attraverso 5 codeshare e 19 interline partners, offrendo migliori opportunità di collegamento sia verso destinazioni turistiche che verso centri economici emergenti nel continente.

I clienti possono prenotare il loro viaggio ora su emirates.com, gli Emirates Retail Stores, l’app Emirates e le agenzie di viaggio preferite”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)