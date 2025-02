Embraer e Airlink siglano un contratto per il Collaborative Inventory Planning

Embraer e Airlink, Southern Africa premier airline, hanno siglato uno spare parts inventory support agreement che copre la flotta di 68 aeromobili Embraer del vettore.

“L’accordo vedrà Airlink diventare il primo cliente africano per il customized Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP) management system, che ottimizzerà i suoi inventory levels e ridurrà i costi operativi per la sua flotta ERJ ed E-Jets. Airlink è un operatore e cliente di aeromobili Embraer dal 2001, con la sua flotta che opera voli in Southern and East Africa, verso il Madagascar e verso le St Helena and Ascension islands nell’Atlantico meridionale”, afferma Embraer.

“Il rapporto di lunga data tra Embraer e Airlink è maturato nel tempo attraverso la comprensione reciproca e una stretta collaborazione. Oggi Airlink è orgogliosamente il più grande operatore di Embraer Regional Jet airliners nel continente e abbiamo chiari obiettivi di espansione e densificazione della nostra impronta, il che richiederà capacità aggiuntiva e più aeromobili. Un supporto impeccabile del prodotto è un imperativo per fornire costantemente un servizio eccellente, sicuro e affidabile, che è un mantra di Airlink. Siamo uniti con Embraer e questo ECIP la dice lunga sull’impegno reciproco per ottimizzare le perfomance operative ed economiche della nostra flotta”, ha affermato Rodger Foster, Airlink Chief Executive Officer and Managing Director.

“Embraer ha una relazione a lungo termine con Airlink, che è uno dei nostri principali clienti in tutto il mondo. Questo accordo dimostra la fiducia della compagnia aerea nel nostro supporto. Lavoreremo ancora più duramente per aiutare Airlink a ottenere efficienza e ridurre i costi di inventario in tutte le operazioni tramite ECIP, un programma che offre le best-in-class performance personalizzate per ogni inventario, fornendo al contempo l’accesso all’Embraer global logistics network”, afferma Carlos Naufel, President and CEO, Embraer Services & Support.

“ECIP offre diversi vantaggi ai clienti. Innanzitutto, la maggior parte dell’investimento in inventario è effettuato da Embraer, riducendo sostanzialmente l’investimento solitamente effettuato dalle compagnie aeree. Inoltre, i prezzi fissi annuali per ogni parte consentono ai clienti di bilanciare i costi in modo più preciso a livelli di performance garantiti da Embraer Services & Support. L’operazione è data-driven, con una weekly ordering recommendation basata sull’utilizzo del cliente e sugli stock level data creati utilizzando software avanzati e l’Embraer Planning experience condivisa in modo collaborativo. Infine, tutte le compagnie aeree che partecipano a ECIP possono contare sul materials management expertise di Embraer e su un global logistics network con le migliori prestazioni della categoria”, conclude Embraer.

