Iberia Maintenance ha revisionato più di 200 motori, 180 aeromobili e 28.000 componenti nel 2024

Iberia Maintenance ha chiuso il 2024 con risultati positivi nelle sue principali attività (Engines, Heavy Maintenance and Components), consolidando la sua posizione di punto di riferimento nella manutenzione aeronautica nell’Europa meridionale.

“Nel 2024 Iberia Maintenance ha certificato 205 motori, il 15% in più rispetto all’anno precedente, quando la cifra era di 177. Come novità, dall’anno scorso, l’azienda spagnola è già a piena capacità operativa eseguendo revisioni e riparazioni dei motori Pratt & Whitney GTF™. In questo modo, Iberia Maintenance serve sia i motori legacy, come il CFM56, il V2500 e l’RB211-535, sia i nuovi GTF™, offrendo un servizio a 360 gradi ai propri clienti.

Da parte sua, nel 2024 sono state eseguite più di 180 Heavy Maintenance overhauls, mantenendo livelli simili all’anno precedente, dimostrando la fiducia dei clienti nell’esperienza e nel know-how di Iberia Maintenance.

Inoltre, sono stati revisionati e/o riparati 28.000 aircraft components, in linea con le cifre registrate l’anno precedente. Inoltre, questa divisione ha aggiunto 40 nuove famiglie di component capabilities. Si uniscono alle oltre 4.400 che l’azienda spagnola ha già, coprendo diverse tecnologie all’interno dei workshops per tyres, hydraulics, Nacelles, IDGs, electricity, salvage and engine accessories. Una delle ultime ad aggiungersi all’elenco è la manutenzione di wheels and brakes dell’A321XLR, l’aereo che Iberia ha incorporato nella sua flotta a novembre 2024 e di cui è il world launcher”, afferma Iberia.

“La crescita di tutte le attività di Iberia Maintenance è stata guidata dal raggiungimento di quasi 30 nuovi contratti e dall’aggiunta di 12 nuovi clienti al suo portafoglio. Di questi, quasi il 90% sono clienti esterni a IAG Group. Queste cifre dimostrano la forza e la reputazione dell’attività di Iberia Maintenance a livello internazionale come partner di riferimento per MRO services. Allo stesso tempo, con la crescita del portafoglio clienti, sono aumentate anche le risorse umane di Iberia Maintenance. Nel 2024 200 persone hanno iniziato la loro carriera in azienda, concentrandosi su profili specializzati che contribuiscono a rafforzare le sue capacità tecniche e operative. Questo aumento del personale riflette l’impegno dell’azienda nel creare occupazione di qualità nel settore aeronautico. In totale, Iberia Maintenance ha una forza lavoro di 2.200 persone”, prosegue Iberia.

“Il 2024 è stato un anno di grandi sfide per Iberia Maintenance, segnato dal raggiungimento di diverse pietre miliari che rafforzano la nostra posizione come centro di riferimento nell’Europa meridionale. Abbiamo raggiunto buoni numeri di produzione nelle nostre attività e abbiamo ampliato il nostro portafoglio clienti, il che dimostra la fiducia riposta in noi dai principali attori del settore. Inoltre, abbiamo assunto un fermo impegno nello sviluppo del nostro team umano, aumentando la nostra forza lavoro e offrendo opzioni di formazione per aumentare la carriera professionale dei nostri dipendenti, perché crediamo che il talento e la specializzazione siano fondamentali per affrontare le sfide del futuro”, afferma Enrique Robledo, director of Iberia Maintenance.

“Inoltre, nel 2024, l’Iberia Maintenance Training Centre ha celebrato il suo 20° anniversario come EASA 147 centre approvato dalla Spanish Aviation Safety Agency (AESA). Ciò lo autorizza a fornire type training ai professionisti con Aircraft Maintenance Licence nelle categorie Mechanics or Avionics, il che consente di includere nella licenza nuovi type ratings (fleet-engine). Il training centre impiega oltre 50 instructors, support staff and content developers. Nel 2024 sono state erogate oltre 218.000 ore di training per studenti nelle diverse modalità, con un aumento del 45% rispetto al 2023.

Nel 2024 Iberia Maintenance ha rafforzato il suo impegno per la sostenibilità attraverso iniziative pionieristiche che posizionano l’azienda come leader nel settore. In collaborazione con Moeve, ha iniziato a utilizzare sustainable aviation fuel (SAF) nel suo engine test bench, diventando una delle prime aziende a integrare questa tecnologia per ridurre le emissioni di CO2 durante i test. Grazie a questa iniziativa, Iberia Maintenance ha ridotto di oltre 131 tonnellate le emissioni di CO2.

Inoltre, presso le sue strutture di La Muñoza, insieme a Getting Greener, l’azienda ha installato electricity self-consumption plants che fanno risparmiare 2,63 milioni di kWh all’anno.

Con questo equilibrio, Iberia Maintenance riafferma il suo impegno per l’eccellenza operativa, la sostenibilità e l’innovazione, pilastri fondamentali della sua strategia, e si concentra sulle nuove sfide e opportunità che segneranno il settore nel 2025″, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)