News Brevi – 11.02.2025

AIRBUS ESPANDE LA SUA ACJ CONNECT LINK SOLUTION CON GOGO COME CONNECTIVITY PROVIDER – Sulla base del recente lancio della Airbus SFE (Supplier Furnished Equipment) connectivity solution, Airbus ha firmato un MoU agreement con Gogo Business Aviation per sviluppare ulteriormente ACJ Connect Link per gli ACJ customers. “Come parte dell’accordo, Airbus ha selezionato Gogo Galileo per fornire la sua HDX/FDX antenna, modem and router, per la retrofit installation sui customer aircraft. L’ultima electronically-steerable phased array antenna technology di Gogo, presente nelle sue nuove soluzioni HDX e FDX, è più compatta delle attuali Ka-band antenna e si adatta a un radome più piccolo e piatto. Ciò contribuirà a ridurre al minimo il peso e la resistenza complessivi dell’aeromobile. Per ACJ Connect Link, l’opzione FDX di Gogo, che è full duplex, offrirebbe fino a 195 Mbps in download e 32 Mbps in upload, mentre la smaller-footprint HDX half duplex option di Gogo offrirebbe fino a 60 Mbps in download e 11 Mbps in upload. Entrambe le antenne sono adatte a tutti i modelli ACJ. Una volta che ACJ Connect Link diventerà operativo nel 2025, gli operatori trarranno vantaggio dalla costellazione “Low-Earth-Orbit” (LEO) di Eutelsat-OneWeb di oltre 640 satelliti. Rispetto alle tipiche reti satellitari basate su “GEostationary Orbit” (GEO), questa rete basata su LEO, i cui satelliti orbitano molto più vicino alla Terra, offrirebbe una velocità maggiore e una latenza inferiore, combinate con una copertura globale”, afferma Airbus. Chris Moore, CEO di Gogo, ha commentato: “Questa è una pietra miliare importante nel percorso di connettività di Gogo e siamo orgogliosi di lavorare con Airbus per elevare e arricchire la sua offerta di connettività. Con la soluzione Gogo Galileo, gli operatori Airbus ACJ hanno accesso immediato al global, low latency broadband service per supportare la piena capacità di connettività e ridondanza. I passeggeri saranno in grado di emulare la loro vita digitale a terra in volo”. Chadi Saade, Presidente di Airbus Corporate Jets, ha affermato: “Siamo molto lieti di stipulare questo MoU agreement con Gogo, soprattutto perché puntiamo a offrire ai nostri Airbus ACJ operators and business leaders soluzioni di connettività e assistenza clienti di altissimo livello. Ciò consentirà loro di essere nel posto giusto al momento giusto, connessi e pronti ad agire. Inoltre, siamo certi che Gogo presenti una soluzione convincente con la sua tecnologia all’avanguardia, supportata da un team globale di esperti del settore”. “Nel complesso, i passeggeri a bordo di ACJ dotati di ACJ Connect Link potranno godere di contenuti più ricchi e produttivi, come lo streaming di film ad alta definizione e TV in diretta o videoconferenze, e tutto questo su più dispositivi connessi contemporaneamente. Airbus fornirà ACJ Connect Link ai suoi clienti come fully certified STC Service Bulletin and kit, personalizzato per ogni tipo di aeromobile specifico nel range delle Single-Aisle and Widebody ACJ platforms”, afferma Airbus.

AERONAUTICA MILITARE: COOPERAZIONE BILATERALE TRA ITALIA E GRECIA – Mercoledì 22 gennaio l’aeroporto di Pratica di Mare ha ospitato la visita di una delegazione dell’Aeronautica Militare ellenica nel quadro della cooperazione bilaterale tra Italia e Grecia nel campo dell’Aviazione Militare. La delegazione è stata accolta dal Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.), Gen. D.A. Luciano Ippoliti, che dopo il saluto di benvenuto ha illustrato le diverse capacità della Divisione, sottolineandone il ruolo precipuo nel contesto dell’Amministrazione Difesa. La visita è poi proseguita all’interno dello stesso aeroporto, presso l’85° Centro SAR (Search and Rescue), dove il Comandante, Magg. Bruno Monteferri, ha illustrato i compiti istituzionali del Centro ed il processo che, partendo dalla richiesta di soccorso, attraverso la pianificazione e l’approntamento dell’equipaggio d’allarme, giunge all’esecuzione della missione. Nella circostanza, il Comandante dell’85° Centro SAR si è così rivolto alla delegazione dell’Aeronautica Militare ellenica: “È stato un vero piacere accogliervi presso il nostro Centro SAR e potervi mostrare le capacità operative dell’elicottero HH-139, in dotazione al 15° Stormo. Questo elicottero rappresenta un assetto fondamentale per le nostre missioni di ricerca e soccorso, in scenari operativi complessi, sia in mare che in ambiente montano, grazie alla sua versatilità e alle tecnologie di cui è dotato, quali i visori notturni (NVG), i verricelli ad alta capacità e sistemi avionici di ultima generazione. Sono certo che questa visita favorirà, in futuro, uno scambio proficuo di competenze, migliorando ulteriormente le capacità di ricerca e soccorso a beneficio della collettività”. L’incontro è poi proseguito presso l’hangar manutentivo, dove è stato mostrato il materiale utilizzato durante le operazioni di ricerca e soccorso, oltre ai mezzi in dotazione al Reparto, ovvero gli elicotteri HH-139 nelle due versioni, A e B. L’attività è poi giunta al termine con una fase pratica di dimostrazione, prima al suolo e poi in volo, delle capacità dell’elicottero sia su terra che su mare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE: CONCLUSO IL 21° CORSO UFFICIALI DI COLLEGAMENTO GLO/NLO/ALO – Dal 27 al 31 gennaio 16 Ufficiali superiori appartenenti all’Esercito Italiano, alla Marina Militare ed all’Aeronautica Militare hanno concluso il 21° corso GLO/NLO/ALO “Ground/Naval/Air Liaison Officer”, qualificandosi Ufficiali di collegamento addetti alle Attività di Aerocooperazione”. Il corso, riservato al personale navigante o già qualificato “Addetto alle Attività di Aerocooperazione” o JTAC (Joint Terminal Attack Controller), ha fornito le conoscenze e le competenze necessarie per una comunicazione e metodologia efficace tra i Comandi di Componente ed i Reparti delle unità tattiche impiegate in operazioni a connotazione joint, al fine di integrare e sincronizzare il potere aerospaziale con la manovra di superficie. Organizzato dalla Scuola di Aerocooperazione di Guidonia (RM) ed in stretto coordinamento con i Comandi interessati, il corso si è sviluppato su attività formative legate all’impiego del potere aereo a supporto di operazioni terrestri e navali (APCLO/APCMO- Air Power Contribution to Counter Land/Maritime Operations) presso Enti e Reparti della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare per massimizzare il ritorno formativo e addestrativo, rafforzando la sinergia tra Forze Armate. In particolare, un nutrito numero di Ufficiali dell’Esercito Italiano, provenienti dalle varie armi e specialità, destinati ad impieghi di Ufficiale di collegamento presso i Reparti operativi dell’Aeronautica, ha svolto le attività formative presso il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), dove sono stati illustrati i compiti specifici della Difesa Aerea integrata, delle operazioni di attacco al suolo e di ricognizione, oltre ai compiti specifici in qualità di interfaccia tra il Reparto di volo e le forze di superficie supportate. Attraverso una didattica specifica, i corsisti hanno potuto apprezzare tutte le componenti indispensabili per il funzionamento di un Reparto di volo, interagito con gli operatori e gli specialisti, acquisendo un’idea di come operare quali Ufficiali di collegamento. Contemporaneamente, i frequentatori della Marina Militare sono stati ospitati dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), preposto alla condotta delle operazioni aeree, nonché allo sviluppo ed evoluzione dottrinale e capacitiva dello strumento aerospaziale nel suo continuo processo di trasformazione. Attraverso un percorso esperienziale, massimizzato dai Subject Matter Experts (SMEs) presenti in sede, i corsisti hanno potuto apprezzare l’efficacia dei tools di C2 (Comando e Controllo) disponibili per la gestione degli assetti e per il coordinamento del supporto interforze e inter-agenzia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING CELEBRA SAN VALENTINO CON VOLI SCONTATI FINO AL 25% – Vueling informa: “Ai cuori sentimentali e a quelli avventurieri, Vueling, parte del gruppo IAG, suggerisce una romantica fuga di coppia in occasione della festa degli innamorati. Per celebrare la giornata dell’amore, quale migliore idea di un viaggio per passare del tempo di qualità insieme e staccare un po’, rallentando i ritmi? Per questo, la compagnia propone offerte da prendere al volo: infatti, dal sito o dall’app, da oggi e fino al 14 febbraio, si possono acquistare voli scontati fino al 25%, in partenza dal 3 marzo al 1° giugno. Insomma, l’occasione perfetta per trasformare San Valentino in un’avventura da ricordare, andando alla scoperta delle mete del cuore o di nuove destinazioni, sempre in compagnia della propria dolce metà”.

OPERAZIONE CATTURA LEPRI SU SEDIME AEROPORTUALE ORIO AL SERIO – SACBO informa: “Nelle ore mattutine di domenica 9 febbraio 2025, nell’area erbosa del sedime aeroportuale di Orio al Serio, è stata effettuata una battuta di cattura di lepri con il supporto di personale dell’Ambito Territoriale Caccia (ATC) della Pianura Bergamasca, presieduto da Mario Fogazzola, con sede a Caravaggio e delle guardie venatorie volontarie della Provincia di Bergamo. L’operazione, eseguita a due anni di distanza dalla precedente, è stata richiesta e predisposta da SACBO per ottemperare alle normative europee EASA, concernenti l’attività di prevenzione di possibili impatti mediante l’allontanamento di animali selvatici dalle zone interessate dal movimento degli aerei. Come nelle precedenti operazioni analoghe, finalizzate al progressivo contenimento della presenza di lepri sul sedime aeroportuale, sono adottate tutte le precauzioni per la tutela e la salvaguardia degli esemplari catturati, che sono stati inanellati a cura di un medico veterinario per essere rilasciati successivamente nelle aree di ripopolamento della pianura bergamasca. Alle ore 7:30 di domenica mattina sono entrati in azione 48 operatori che hanno provveduto ad installare apposite reti in zone strategiche, producendo ad arte suoni e disturbi allo scopo di spingere le lepri nella direzione desiderata, per poterle poi prelevare con le dovute cure e attenzioni. L’operazione, terminata alle 12:00, ha consentito di intercettare e prelevare 11 esemplari, risultato che concorre al raggiungimento dell’obiettivo di progressivo contenimento della presenza di lepri sul sedime aeroportuale. Durante le operazioni di cattura delle lepri, l’attività aeronautica si è svolta regolarmente, senza interruzioni né limitazioni al traffico”.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER IL SISTEMA UTAAS – BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik, Svezia, sviluppatore e produttore del Combat Vehicle 90 (CV90), ha effettuato un ordine con Saab per l’UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft System) sighting and fire control system. Il valore dell’ordine è di circa 700 milioni di corone svedesi. “UTAAS è stato sviluppato specificamente per il Combat Vehicle 90, di conseguenza Saab e BAE Systems Hägglunds hanno una partnership lunga e solida. Il Combat Vehicle 90 è apprezzato e molto richiesto da diverse forze armate in tutto il mondo. Per soddisfare la domanda crescente, abbiamo rafforzato la nostra capacità produttiva”, afferma Carl-Johan Bergholm, Head of Business Area Surveillance at Saab. UTAAS è utilizzato per aerial and land targets.

AIR FRANCE E L’ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) – Mentre il Summit for Action on Artificial Intelligence si apre a Parigi, Air France fa il punto sul suo utilizzo dell’AI. “Con 100.000 clienti trasportati ogni giorno a bordo di oltre 1.000 voli, l’attività di Air France genera un volume considerevole di dati. Nel 1958 l’azienda ha istituito un dipartimento di ricerca operativa per strutturare l’innovazione e adattarsi agli sviluppi tecnologici. Nel corso dei decenni, l’analisi dei dati ci ha consentito di comprendere meglio il comportamento dei clienti e in particolare di implementare il revenue management (tariffe dinamiche basate sulla domanda) negli anni ’90. Nei primi anni 2000 Air France ha iniziato a utilizzare i maintenance business data. Con lo sviluppo di una “predictive maintenance” solution, nota come Prognos, attualmente utilizzata da oltre 80 compagnie aeree in tutto il mondo, Air France è entrata nell’era della predictive and prescriptive artificial intelligence. Da allora, l’intelligenza artificiale ha occupato un posto naturale in tutti i programmi di ricerca e innovazione di Air France e attualmente viene utilizzata nelle diverse fasi del percorso del cliente. Con diversi utilizzi tra cui chatbot, strumenti per prevedere il numero di bagagli e pasti a bordo, calcolare la quantità di acqua da portare a bordo o eco-piloting systems per ottimizzare le traiettorie di volo e ridurre il consumo di carburante, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per ottimizzare attività e risorse, anticipare le esigenze e semplificare l’accesso del personale alle informazioni rilevanti per il proprio lavoro. Tutti questi utilizzi supportano un obiettivo centrale: migliorare la customer experience”, afferma Air France. “Nel 2023 Air France ha iniziato a esplorare la generative AI (resa popolare dallo strumento ChatGPT), in grado di generare contenuti avanzati in modo autonomo, segnando una vera svolta tecnologica. Sono in corso più di 80 generative AI projects presso Air France, in diverse fasi di sviluppo. Ecco alcuni esempi: MY TRIP ASSISTANT, un chatbot integrato nel sito web di Air France, progettato per rispondere a tutte le domande dei clienti relative ai bagagli. My Trip Assistant è attualmente operativo. TALIA: private ChatGPT tool di Air France, che consente al personale aziendale di familiarizzare meglio con questo strumento in un circuito chiuso, il che garantisce che i dati immessi nel sistema non vengano trasmessi a terzi. TALIA viene utilizzato quotidianamente dai dipendenti di Air France per scrivere e-mail, cercare informazioni in documenti PDF, redigere verbali durante le riunioni e redigere elenchi di cose da fare. CHARLIE: uno strumento per gli airline maintenance teams, che consente loro di cercare gli aircraft part numbers nella documentazione della compagnia aerea e dei produttori. Questo strumento consente di risparmiare tempo prezioso durante la riparazione o la sostituzione di parti, contribuendo così alla puntualità dei voli. FOX: uno strumento per analizzare il feedback dei clienti, per comprendere meglio le loro aspettative e preoccupazioni. Per implementare questi vari progetti, tutti i dati raccolti da Air France vengono migrati verso soluzioni Cloud sicure e quindi accelerati dall’impostazione di una private Generative AI platform. Air France utilizza l’intelligenza artificiale in modo ragionevole e controllato, in modo da proteggere i dati e garantire standard etici e conformità normativa (AI Act). Ciò significa mantenere le soluzioni utilizzate in un circuito chiuso. È stato istituito un AI Committee per garantire l’applicazione delle best AI practices”, conclude Air France.

AIR CANADA VACATIONS CELEBRA IL 50° ANNIVERSARIO – Air Canada Vacations celebra 50 anni di viaggi, annunciando 2 settimane di sconti a sorpresa per destinazioni in tutto il mondo. L’iniziativa è solo una delle tante previste per celebrare l’occasione durante tutto l’anno. “Lanciato per la prima volta a metà degli anni ’70 come Venturex, il tour operator è diventato rapidamente riconosciuto per offrire esperienze di viaggio complete. Per rappresentare al meglio il suo portafoglio in continua crescita e in espansione di pacchetti vacanze, l’azienda ha ufficialmente cambiato il suo nome in Air Canada Vacations nel 1990. Oggi, Air Canada Vacations è orgogliosa di collaborare con oltre 600 resort in 60 destinazioni soleggiate, offrendo oltre 350 tour in Europa, Asia, Australia, Nuova Zelanda, Marocco, Dubai e America Centrale e Meridionale con voli a bordo di Air Canada e Air Canada Rouge”, afferma Air Canada. “Questo momento fondamentale non sarebbe stato possibile senza la fiducia e la lealtà dei viaggiatori canadesi”, ha affermato Nino Montagnese, Vice President, Air Canada Vacations. Da oggi fino al 23 febbraio 2025, i viaggiatori possono approfittare di risparmi a tempo limitato su oltre 50.000 pacchetti Air Canada Vacations verso destinazioni in tutto il mondo per partenze fino al 18 dicembre 2025.

EMIRATES SOSTIENE L’ISTRUZIONE CON UNA DONAZIONE DI 325 ‘AIRCRAFTED KIDS BY EMIRATES’ SPECIAL EDITION BAGS IN ZIMBAWE – L’istruzione è uno dei principali motori per lo sviluppo della società, gettando solide basi per l’emancipazione economica, tuttavia un accesso adeguato alle risorse è un ostacolo continuo per bambini e giovani. Per aiutare ad affrontare questo problema, Emirates ha donato forniture essenziali e zaini artigianali in edizione limitata della sua collezione “Aircrafted by Emirates” a due organizzazioni non profit in Zimbabwe. Mentre lo Zimbabwe ha apportato importanti riforme al suo sistema educativo, molte scuole rurali non hanno accesso alle infrastrutture e alle risorse necessarie, causando una disparità con gli studenti nelle aree urbane. St Marcellins Children’s Village Trust e Rose of Sharon servono le comunità locali creando uno spazio stimolante, in cui i giovani economicamente svantaggiati possono continuare la loro istruzione. Con una lunga tradizione di sostegno ai giovani e un’attenzione particolare all’istruzione, Emirates mira a supportare gli studenti di entrambe le organizzazioni nella loro istruzione fornendo zaini e articoli di cancelleria pratici ed eleganti. Talal Al Gergawi, Country Manager for Zimbabwe, Emirates, ha affermato: “Per fornire alla prossima generazione gli strumenti essenziali per costruire un futuro migliore, dobbiamo prima fornire loro gli strumenti essenziali per la loro istruzione. Volevamo fornire un migliore accesso a forniture e risorse per aiutare gli studenti di Rose of Sharon e St Marcellins a continuare i loro studi e a costruire un futuro più luminoso. Celebrando i nostri valori condivisi, abbiamo anche fornito un piccolo pezzo della storia di Emirates, sotto forma di zaini riciclati, dimostrando il nostro impegno di lunga data e continuo nei confronti delle comunità culturalmente ricche e diversificate dello Zimbabwe”. Per garantire che le organizzazioni ricevessero esattamente ciò di cui avevano bisogno per ogni singolo studente, Rose of Sharon e St Marcellins hanno selezionato personalmente le borse specifiche di cui avevano bisogno dalla collezione “Aircrafted by Emirates”, tenendo conto dei bambini di tutte le età. Gli zaini sono stati poi realizzati a mano da Emirates Engineering internamente, con materiali riciclati dagli iconici aerei A380 e 777 della compagnia aerea. Il team Emirates con sede ad Harare ha visitato sia St Marcellins che Rose of Sharon per consegnare le 325 borse e incontrare i leader di domani dello Zimbabwe. Tramite la Emirates Airline Foundation, Emirates ha una lunga storia di supporto ai programmi di assistenza all’infanzia, tra cui iniziative presso St Marcellins. Negli ultimi anni la compagnia aerea ha supportato la loro missione di prendersi cura dei bambini orfani e senzatetto in Zimbabwe, molti dei quali hanno disabilità fisiche, cecità e HIV. Oltre 70 bambini sono attualmente sotto la cura dell’organizzazione con il supporto della Fondazione e ora riceveranno anche uno zaino Aircrafted. “Aircrafted by Emirates” è un’estensione di questo lavoro. In totale, si prevede che più di 50.000 kg di materiali provenienti da 191 aeromobili destinati a essere sottoposti all’interior cabin retrofit programme della compagnia aerea saranno recuperati e riutilizzati. Oltre alle donazioni effettuate in Zimbabwe, Emirates ha fornito borse ad organizzazioni in Zambia ed Etiopia, portando la donazione totale a 1.239 nella sola Africa, con altre che seguiranno in Asia nei prossimi mesi.

I LEADER DI LOCKHEED MARTIN RENDONO OMAGGIO AI 50 ANNI DI MARSHALL COME HERCULES SERVICE CENTER – Marshall e Lockheed Martin hanno celebrato questa settimana un importante traguardo nella loro partnership di lunga data, con i leader di entrambe le aziende riuniti a Cambridge, Regno Unito, per celebrare il 50° anniversario della nomina di Marshall come primo C-130 Hercules Service Center (HSC) al mondo. Un team di Lockheed Martin guidato da Danya Trent, vice president of Air Mobility & Maritime Missions, ha visitato la sede centrale e gli hangar di Marshall il 10 febbraio, incontrando i maintenance, repair and overhaul (MRO) crews di Marshall e ringraziandoli per aver fornito servizi agli operatori globali di C-130. “Marshall è un partner stimato di Lockheed Martin, che rappresenta il gold standard di eccellenza in MRO: tempi di consegna affidabili, dalta qualità e basso rischio”, ha affermato Trent. “Come parte indispensabile della comunità globale del C-130, Marshall ha svolto un ruolo importante nel successo della piattaforma e continuerà a plasmare il futuro della global Hercules operating community”. Il C-130 Hercules è il tactical airlifter più popolare e versatile al mondo ed è in produzione continua da più tempo di qualsiasi altro aereo militare nella storia. Il C-130 supporta circa 70 operatori in tutto il mondo. Sebbene Marshall abbia lavorato sulla piattaforma sin dalla prima consegna di Lockheed Martin alla Royal Air Force nel 1966, l’ottenimento dello status HSC ha effettivamente consentito all’azienda di fornire supporto ingegneristico a qualsiasi operatore del C-130, sbloccando l’accesso alla base clienti internazionale che rimane il cuore dell’attività di Marshall. Solo un anno dopo aver ricevuto lo status HSC, Marshall aveva già intrapreso lavori di manutenzione, riparazione e ingegneria del C-130 per 10 operatori militari all’estero e cinque operatori civili. Lockheed Martin ha continuato a riconoscere la leadership MRO di Marshall sulla piattaforma nel corso degli anni, rendendo l’azienda il primo Heavy Maintenance Center per il C-130J Super Hercules, concedendo una “authority to manufacture” authorisation unica per il C-130 e, nel novembre 2024, riconoscendo Marshall come Center of Excellence for center wing box replacements. “È un privilegio per noi supportare il cavallo di battaglia del mondo, un iconico aereo da trasporto che è stato ineguagliabile in termini di affidabilità, versatilità e capacità per oltre 70 anni”, ha affermato Gareth Williams, Chief Executive Officer — Engineering Businesses, Marshall. “Non vediamo l’ora di molti altri decenni di successo per il programma C-130 e di far crescere la nostra relazione”. La visita di Lockheed Martin a Cambridge è stata anche un’opportunità per Marshall e Lockheed Martin di guardare avanti e discutere di future opportunità di collaborazione che continueranno a migliorare la prontezza e le capacità delle flotte C-130 in tutto il mondo. Il C-130 è la scelta globale per il trasporto aereo tattico e il rifornimento, come testimoniato dagli operatori di quasi 70 nazioni in tutto il mondo. Con una flotta globale di 2.700 C-130 che superano 25 milioni di ore di volo, l’Hercules è ineguagliabile per presenza e prestazioni. Il C-130J Super Hercules è l’attuale modello di produzione del C-130. Ad oggi, Lockheed Martin ha consegnato più di 560 C-130J e la flotta globale di Super Hercules ha superato più di 3 milioni di ore di volo.

EMIRATES: COLLABORAZIONE CULINARIA IN VOLO – Emirates informa: “I clienti della Business Class di Emirates possono aspettarsi un’ulteriore elevazione dell’esperienza di volo, poiché questa estate saranno lanciati a bordo 18 nuovi piatti, progettati meticolosamente dallo chef stellato Michelin di Moët & Chandon, Jean Michel Bardet e dall’Emirates Vice President of Culinary Design, Doxis Bekris. Ognuno dei nuovi piatti è stato abbinato perfettamente a uno champagne esclusivo, servendo la migliore collaborazione culinaria nei cieli. I 18 nuovi starters and main courses saranno lanciati in volo su rotte selezionate da maggio 2025 in poi, consentendo ai clienti della Business Class di Emirates di gustare per la prima volta in volo un abbinamento di champagne e cucina sapientemente curato. Il menù ha trascorso più di un anno in fase di sviluppo tra i maestri chef di Emirates e la Maison of Moët & Chandon in Francia, poiché gli chef pluripremiati sono stati sfidati a creare piatti raffinati di eccellenza culinaria con ingredienti di prima qualità, che possono anche essere adattati per soddisfare le esigenze della più grande compagnia aerea internazionale del mondo, che serve 149 pasti al minuto e totalizza oltre 77 milioni di pasti ogni anno”. “Nel corso dell’anno di sviluppo, gli chef hanno collaborato e si sono collegati tra Francia e Dubai, per creare insieme i piatti. Mentre lo chef Jean Michel è stato sfidato ad abbinare i profili di sapore dei piatti in modo innovativo e a far emergere le note degli esclusivi champagne a bordo di Emirates, il team Emirates ha gestito abilmente i problemi di scala e si è assicurato che i piatti potessero essere preparati per il gran numero di clienti a bordo, in viaggio verso una miriade di destinazioni globali. Insieme, gli chef hanno fatto brainstorming sui modi in cui la cucina di qualità da ristorante premium potesse essere ricreata per l’esperienza in volo, tenendo conto dell’impatto dell’altitudine, della scala e della pre-preparazione del cibo prima del caricamento sull’aereo. Gli chef hanno anche dovuto considerare i modi in cui il world class cabin crew di Emirates sarebbe stato in grado di impiattare il cibo a bordo, assicurando al cliente della Business Class un’esperienza eccezionale in assoluto”, conclude Emirates.

JETBLUE CELEBRA 25 ANNI – JetBlue ha iniziato a festeggiare il suo 25° compleanno, segnando un quarto di secolo dal decollo del suo primo volo passeggeri l’11 febbraio 2000, inaugurando una nuova era di viaggi aerei accessibili e incentrati sul cliente che avrebbe stabilito nuovi standard per il servizio clienti negli anni a venire. Due decenni e mezzo dopo, il primo volo della compagnia aerea, dall’aeroporto JFK di New York a Fort Lauderdale, opera ancora oggi come volo JetBlue n. 1, un degno tributo all’innovazione di JetBlue, al servizio pluripremiato e alla missione di riportare l’umanità nei cieli. “Mentre celebriamo i 25 anni rivoluzionari di JetBlue, sono piena di gratitudine e orgoglio per il viaggio straordinario che abbiamo intrapreso insieme”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s chief executive officer. “La nostra missione di riportare l’umanità nei viaggi aerei ci ha distinti e i nostri fantastici membri dell’equipaggio stanno ridefinendo il significato di prendersi veramente cura dei nostri clienti e l’uno dell’altro”. JetBlue ha debuttato oggi con la sua speciale livrea BlueUnity, in omaggio e riconoscimento degli oltre 23.000 membri dell’equipaggio dedicati della compagnia aerea che rendono possibile ogni volo. L’aereo Airbus A321 appena verniciato ha operato il volo celebrativo n. 1 di oggi da New York a Fort Lauderdale.

ROLLS-ROYCE: ALIMENTAZIONE SENZA INTERRUZIONI PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA – Rolls-Royce informa: “L’industria farmaceutica fa affidamento sull’alimentazione ininterrotta per mantenere i medicinali sicuri e sterili. I nostri MTU Kinetic PowerPack hanno una constantly rotating kinetic mass storage unit. Questa è accoppiata a un motore a combustione MTU e a un generatore sincrono che, a seconda della modalità di funzionamento, è anche azionato da motore e quindi compensa il power factor di diversi consumatori. Mentre la rete elettrica pubblica produce energia, il dispositivo di accumulo di massa cinetica, in questo caso un volano, è azionato dal generatore, che funziona come un motore elettrico in questo stato di funzionamento. L’accumulo di massa cinetica funge da “batteria energetica” che immagazzina l’energia e la rende disponibile quando la corrente viene a mancare. Nel caso in cui la rete elettrica pubblica venga a mancare, parte dell’energia immagazzinata nel volano aziona il generatore, che quindi assume il controllo dell’alimentazione elettrica. Nel frattempo, un’altra parte dell’energia rotazionale immagazzinata aiuta ad avviare molto rapidamente il 12-cylinder mtu Series 4000 diesel engine. Raggiunge la sua potenza nominale in un tempo molto breve e può quindi assumere il controllo dell’alimentazione tramite il generatore e stabilizzare il volano. Ciò avviene senza interruzioni”.