ATR riporta una forte crescita delle vendite nel 2024 e rispetta le previsioni per le consegne

ATR ha annunciato oggi i suoi risultati annuali del 2024, con una traiettoria di crescita guidata da partnership di successo con clienti esistenti e nuovi.

“Gli ordini per 56 aeromobili rappresentano un aumento del 40% rispetto al 2023, con un mix di impegni rinnovati da parte di operatori esistenti e nuovi clienti, sia compagnie aeree che lessors, che esemplificano la forte domanda di mercato per gli aeromobili ATR. Sono stati ordinati 51 velivoli ATR 72 e 5 ATR 42, il che porta il backlog a oltre 150. Nel 2024 i vettori asiatici hanno mostrato un impegno significativo, mentre ATR ha visto un nuovo interesse da parte degli operatori canadesi. Inoltre, l’anno ha assistito alla fase iniziale del rinnovo della -600 series.

Le consegne sono state in linea con il livello del 2023, con 35 velivoli consegnati, più uno pronto per la consegna, rispettando la guidance fornita all’inizio dell’anno. Guardando al futuro, ATR prevede che il 2025 sarà un altro anno di stabilizzazione, poiché le tensioni nella supply chain rimarranno almeno durante la prima metà dell’anno”, afferma ATR.

“ATR ha generato $1,2 miliardi di ricavi e ha confermato un book-to-bill ben al di sopra di 1. Il produttore ha anche registrato quasi 100 transazioni sul second-hand market, dimostrando la solida domanda i turboprop ATR convenienti e a basse emissioni.

Customer support and services sono aumentati del 15%, a $480 milioni, partendo da un livello record del 2023. Ciò dimostra i vantaggi aggiuntivi dell’offerta di servizi ATR, per aumentare la prevedibilità dei costi nel tempo e offrire accesso a risorse condivise”, prosegue ATR.

“Abbiamo lavorato in un anno impegnativo nel 2024 e voglio ringraziare tutti, dai nostri clienti ai miei colleghi, che hanno contribuito a questi risultati”, ha affermato Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR. “Nel 2024 abbiamo raddoppiato la nostra proposta principale di connessioni efficienti e convenienti. I nostri risultati mostrano quanto i nostri aeromobili siano rilevanti per i nostri operatori e per le persone in tutto il mondo che vogliono connettersi in modo sostenibile”.

“Nel 2024 abbiamo mantenuto le promesse. Abbiamo mantenuto i delivery rates, in condizioni difficili, accogliendo 16 nuovi operatori, vendendo 56 aeromobili, offrendo servizi a valore aggiunto e semplificando le operazioni per migliorare la competitività dei nostri prodotti e la redditività dei nostri clienti. Ciò continua a fornire ad ATR solide basi per il futuro e dimostra che il regional market è desideroso di acquistare aeromobili altamente efficienti con la giusta economicità, la giusta capacità e le giuste performance”.

