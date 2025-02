ICAO: il Global Aviation Summit ottiene impegni importanti per lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo

I leader dell’aviazione globale hanno ottenuto impegni significativi per la produzione di sustainable aviation fuel e meccanismi di rafforzamento delle capacità al quarto Global Implementation Support Symposium (GISS) dell’ICAO.

“L’evento di tre giorni ha attirato 32 alti funzionari ministeriali e oltre 1.500 partecipanti da 108 stati, stabilendo un nuovo record di presenze per i GISS events.

Il simposio promuove direttamente l’ICAO 2026-2050 Strategic Plan, che prevede ‘un safe, secure and sustainable international civil aviation system che collega il mondo a beneficio di tutte le nazioni e le persone’. Gli impegni ottenuti durante il GISS rappresentano passi concreti verso il raggiungimento delle tre aspirazioni essenziali del piano: net-zero carbon emissions by 2050, zero aviation fatalities e aviazione come parte integrante di un sistema di trasporto fiorente e connesso in cui nessun paese viene lasciato indietro. Questi obiettivi eccezionalmente ambiziosi richiedono livelli senza precedenti di cooperazione internazionale e rafforzamento delle capacità.

Il programma completo ha previsto discussioni sull’intelligenza artificiale nell’aviazione, sullo sviluppo di sustainable fuel e sui meccanismi di supporto all’implementazione, che hanno fornito spunti di fondamentale importanza per dare forma all’approccio della comunità internazionale a questi argomenti. Le sessioni chiave includevano “Innovating and Overcoming Complexity with AI-Powered Aviation”, “Synergizing Regulation and Technology for Enhanced Airport Efficiency”, oltre a panel incentrati sulla produzione e il finanziamento di sustainable aviation fuel (SAF). L’intero simposio è stato trasmesso in live streaming e le sessioni sono ora disponibili on-demand su ICAO TV“, afferma l’ICAO.

“La partecipazione ministeriale record al GISS 2025 dimostra il crescente riconoscimento del ruolo cruciale dell’aviazione nel supportare lo sviluppo economico e sociale”, ha affermato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. “Questi impegni di alto livello sono essenziali mentre lavoriamo per la produzione e il finanziamento del SAF in tutte le regioni”.

Affrontando l’implementazione pratica dell’ICAO Strategic Plan, l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha osservato: “La nostra maggiore attenzione al supporto all’implementazione per gli stati con risorse limitate è fondamentale per la nostra missione. Attraverso prodotti, servizi, programmi di assistenza tecnica e coinvolgimento dei donatori, stiamo assicurando che nessun paese venga lasciato indietro, ma anche che nessuna persona venga lasciata indietro, nello sviluppo dell’aviazione”.

“Un momento clou del summit è stato il lancio della Global Sustainable Aviation Marketplace (GSAM) initiative da parte della UAE General Civil Aviation Authority e supportata dall’ICAO e da Sustainable Aviation Futures. Questo forum innovativo stabilisce nuovi percorsi per scalare la decarbonizzazione dell’aviazione e la produzione di SAF in tutto il mondo.

I progressi significativi nell’istituzione dell’ICAO FINVEST Hub sono stati evidenziati durante le sessioni di matchmaking del FINVEST Hub Day. Incentrato sui paesi in via di sviluppo e sugli stati con esigenze speciali, l’Hub collegherà progetti di sostenibilità dell’aviazione con investitori in tutto il mondo, facilitando meccanismi di finanziamento mirati per la produzione di SAF e infrastrutture per l’energia pulita per accelerare la transizione ambientale di questi stati.

Sulla base del successo del GISS 2025, il Marocco è stato annunciato come host del GISS 2026, garantendo un continuo slancio nella creazione di capacità nell’aviazione globale e nel supporto all’implementazione.

Nel complesso sono stati ottenuti 21 nuovi accordi bilaterali e multilaterali sulla creazione di capacità nell’aviazione”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)