Brussels Airlines celebra 100 anni di collegamento con l’Africa

Un secolo fa, un volo pionieristico collegava il Belgio e il continente africano. Il 12 febbraio 1925 tre aviatori belgi decollarono per un ambizioso viaggio da Bruxelles a Léopoldville (ora Kinshasa), completando il viaggio di 8.000 chilometri in 51 giorni.

“Il 12 febbraio 1925 un aereo Handley Page W.8F lasciò Haren (Bruxelles), intraprendendo un viaggio che sarebbe durato 51 giorni e avrebbe percorso più di 8.000 chilometri. A bordo del “Princesse Marie-José”, il navigatore Edmond Thieffry, il pilota Léopold Roger e l’ingegnere Jef de Bruycker affrontarono numerosi ostacoli, tra cui condizioni meteorologiche imprevedibili, problemi meccanici e la vasta distesa del continente africano. Nonostante gli ostacoli, la determinazione dell’equipaggio e la resilienza dell’aereo garantirono il successo della missione. Il loro viaggio gettò le basi per un legame duraturo, che Brussels Airlines continua a onorare e rafforzare oggi.

Il continente africano è sempre stato al centro della missione di Brussels Airlines. Con 18 destinazioni nell’Africa subsahariana, la compagnia aerea svolge un ruolo importante nel collegare persone, culture ed economie. Il lancio di Nairobi a giugno 2024 ha ulteriormente consolidato questo impegno, portando la sua quota di destinazioni subsahariane in Lufthansa Group al 56%.

Oltre ai principali hub, Brussels Airlines collega mercati di nicchia spesso trascurati da altri vettori europei, tra cui Banjul (Gambia), Bujumbura (Burundi), Freetown (Sierra Leone) e Monrovia (Liberia). Queste rotte servono principalmente Visiting Friends & Relatives (VFR) e traffico commerciale, rafforzando i legami economici e culturali tra Africa ed Europa“, afferma Brussels Airlines.

“In qualità di African Competence Center di Lufthansa Group, la compagnia aerea belga sfrutta la sua vasta e radicata competenza nel mercato africano a vantaggio di tutte le compagnie aeree sorelle. La compagnia aerea gestisce city offices in diverse destinazioni africane e ha coltivato solide partnership per acquisire deep market insights.

Questa dedizione non è mai stata più evidente che durante la Ebola crisis nel 2014, quando Brussels Airlines era l’unica compagnia aerea che continuava a collegare Guinea, Liberia e Sierra Leone con l’Europa, in un periodo in cui la connettività aerea era più vitale che mai”, prosegue Brussels Airlines.

“Guardando al futuro, amplieremo la nostra flotta a lungo raggio con un 11° Airbus A330 che inizierà le operazioni a giugno, seguito da altri due aeromobili nei prossimi anni. La capacità aggiuntiva del 10% di quest’anno rafforzerà le rotte esistenti mentre esploreremo anche nuove destinazioni a partire dal prossimo anno. Mentre ci imbarchiamo nel prossimo secolo di aviazione tra il Belgio e il continente africano, continueremo a investire, innovare e servire i nostri passeggeri con la nostra competenza, impegno e passione”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)