“Air France, a history of elegance”, una nuova mostra dedicata alla compagnia presso L’Envol des Pionniers di Tolosa

A partire da oggi e per una durata di due anni, L’Envol des Pionniers, luogo culturale dedicato alla storia dell’aviazione francese situato a Tolosa, presenta una mostra interamente dedicata ad Air France. Un invito a esplorare la storia della compagnia, dalle sue origini nel 1933 ai giorni nostri. Per celebrare questo evento, Air France e L’Envol des Pionniers sono in mostra anche presso le Galeries Lafayette di Tolosa, estendendo l’esperienza al cuore della città rosa.

“La mostra includerà manifesti emblematici, modellini di aeroplani, uniformi di alta moda, sedili vintage e molto altro. Questa mostra è un’opportunità per esporre oltre 170 oggetti originali che costituiscono il patrimonio di Air France, illustrando come la compagnia abbia inventato nel corso degli anni un’autentica esperienza di viaggio in stile francese, fin nei minimi dettagli.

L’Envol des Pionniers mette inoltre in risalto la storia unica di Air France a Tolosa. Il patrimonio della compagnia sarà esposto nei suoi edifici storici che sono stati la base da cui la compagnia aerea ha operato per quasi 70 anni.

Con un layout di percorso fisso che evidenzia le diverse epoche, la mostra accessibile a tutte le età è suddivisa in quattro sezioni:

– La prima sezione, “Enter the legend”, ripercorre le origini della compagnia con reperti storici, filmati d’archivio e manifesti emblematici dei primi giorni.

– La seconda sezione, “A historical link with Toulouse”, esplora il legame tra Tolosa e Air France, dal sito in cui fino al 2003 si trovava uno dei maintenance centres della compagnia.

– La terza sezione, “Elegance is a journey”, imbarca i visitatori a bordo di otto aerei leggendari per scoprire l’esperienza di viaggio unica con Air France.

– L’ultima sezione, “Our professions and expertise”, mette in risalto le competenze uniche del personale della compagnia aerea e le molteplici professioni”, afferma Air France.

“Questa mostra mette in mostra la ricchezza del patrimonio di Air France e la nostra capacità di innovare e reinventare il piacere del viaggio, con l’eleganza che caratterizza la nostra compagnia aerea”, ha affermato Fabien Pelous, SVP Air France Customer Experience.

“È una grande fonte di orgoglio e un’opportunità unica mostrare la storia di Air France in uno degli storici aircraft maintenance sites della compagnia. Allestire la mostra “Air France, a history of elegance” in quella che oggi è la sede del museo L’Envol des Pionniers a Tolosa è stata una scelta ovvia per noi”, ha affermato Arnaud Mounier, CEO of L’Envol des Pionniers.

“Per accompagnare il lancio della “Air France, a history of elegance” exhibition, la compagnia e L’Envol des Pionniers stanno collaborando con le Galeries Lafayette di Tolosa per offrire ai residenti di Tolosa uno sguardo alla mostra nella vetrina del grande magazzino. Su uno sfondo panoramico con finti finestrini di aerei, i passanti possono ammirare in particolare una serie di iconiche uniformi Air France e manifesti vintage emblematici. C’è anche un concorso esclusivo in corso fino al 2 marzo 2025, con la possibilità di vincere due biglietti aerei per una delle sette destinazioni: Casablanca, Dakar, Roma, Tokyo, New York, Rio de Janeiro e Londra.

Dedicato ai primi giorni dell’aviazione, alla creazione delle Lignes Aériennes Latécoère e della Compagnie Générale Aéropostale e poi alla nascita di Air France, L’Envol des Pionniers si trova a Tolosa Montaudran, nel sito storico da cui gli aerei di Aéropostale partirono per l’Africa e il Sud America tra il 1918 e il 1933. L’Envol des Pionniers racconta la storia di questa incredibile avventura umana che ha contribuito alla nascita dell’aviazione civile e ha reso Tolosa una delle capitali aeronautiche mondiali. L’Envol des Pionniers è una struttura di Toulouse Métropole, aperta alla fine del 2018 con il sostegno della Regione Occitanie Pyrénées-Méditerranée e del FEDER (European Regional Development Fund) e con la partecipazione del French National Education Ministry e dei partner Altran, Ailes Anciennes de Toulouse e French national audiovisual institute (INA)”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)