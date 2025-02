Embraer intende investire US$ 3,5 miliardi entro il 2030

Embraer informa: “Embraer ha annunciato oggi i suoi piani per investire circa US$ 3,5 miliardi entro il 2030 durante la cerimonia per la “Mission 6 of the New Industry Brazil (Nova Indústria Brasil/NIB) – Technologies of interest for national sovereignty and defense”, tenutasi a Brasilia. All’evento hanno partecipato il Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, il Vicepresidente Geraldo Alckmin e altre autorità.

La previsione di investimento è in linea con le recenti pratiche dell’azienda e con il piano di crescita di Embraer per i prossimi cinque anni, che include una maggiore produzione di aeromobili, l’espansione aziendale nei mercati internazionali e lo sviluppo di tecnologie sostenibili, con l’obiettivo di un’economia a basse emissioni di carbonio nel settore aerospaziale. Un punto forte è l’eVTOL (electric vertical takeoff and landing vehicle) prodotto da Eve, sostenuto da Embraer S.A.”.

“Il New Industry Brazil program svolge un ruolo essenziale nella ripresa della competitività del Paese. La partnership con Embraer e con l’intera Base Industriale della Difesa continuerà a essere fondamentale per incoraggiare le esportazioni di prodotti brasiliani, nonché la generazione di posti di lavoro e reddito qualificati, garantendo anche la padronanza di tecnologie critiche volte alla sovranità nazionale”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

“La storia di successo della cooperazione tra governo, università e industria contribuisce fortemente a far sì che il Brasile rimanga all’avanguardia dell’innovazione, soprattutto in un ambiente altamente tecnologico e competitivo come il settore aerospaziale e della difesa.

La partnership è stata altrettanto importante per la fidelizzazione e lo sviluppo dei talenti. Con 23.500 dipendenti in tutto il mondo, di cui 18.000 in Brasile, l’attuale forza lavoro di Embraer supera già i livelli pre-pandemia. L’azienda ha creato più di 2.500 posti di lavoro negli ultimi due anni e continua a investire in programmi di formazione e qualificazione professionale”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)