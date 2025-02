News Brevi – 12.02.2025

IL PRESIDENTE ENAC CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA PRESENTAZIONE DEI NUOVI INVESTIMENTI DI RYANAIR A LAMEZIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato oggi, presso l’aeroporto di Lamezia Terme, insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al CEO di Ryanair Eddie Wilson e all’Amministratore Unico SACAL Marco Franchini, alla conferenza di presentazione dei nuovi investimenti infrastrutturali di Ryanair sul principale scalo della Calabria, che ha superato il traguardo dei 15 milioni di passeggeri annui (leggi anche qui). Il Presidente Enac Di Palma: “Ringrazio il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per l’importante policy che sta sviluppando a livello regionale e che vede nella crescita del trasporto aereo un motore di sviluppo per l’intero territorio, con ricadute economiche e occupazionali di grande interesse. L’idea di garantire a una compagnia europea come Ryanair la possibilità di realizzare degli hangar all’interno dello scalo di Lamezia, in un’ottica di fidelizzazione e radicamento, offre al vettore una base logistica e un presidio strategico che, come avvenuto con il modello vincente di Bergamo, permetterà la realizzazione di due direttrici di sviluppo per la compagnia irlandese nel nostro Paese, quella del Mezzogiorno con al centro la Calabria e quella del Nord con lo scalo di Bergamo. Con questi investimenti si favorirà ulteriormente lo sviluppo territoriale, consentendo alle nuove generazioni di contribuire, con qualificate professionalità, alla ricchezza di questa splendida ragione. Anche grazie al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e agli importanti investimenti previsti nel PNA, Enac continua a coadiuvare l’eccezionale ripartenza del trasporto aereo in Italia con un network strategico, motore economico dell’Italia, e con servizi di qualità per i passeggeri”. A margine dell’evento il Presidente Di Palma ha incontrato il personale Enac dello scalo.

NATO BALTIC AIR POLICING: VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA ALLA TFA 36th WING – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha visitato la Base di Siauliai in Lituania ed incontrato il contingente italiano impiegato nel dispositivo NATO “Baltic Air Policing” (BAP). La missione, a guida Aeronautica Militare, è presente con assetti Eurofighter Typhoon e contribuisce a garantire la sorveglianza e l’integrità degli spazi aerei dei baltici ed a rafforzare la postura di difesa e deterrenza dell’Alleanza. “L’Italia condivide gli obiettivi della missione Baltic Air Policing ”, ha sottolineato Rauti “e siamo orgogliosi di essere il Paese maggiore contributore”. La Senatrice ha ringraziato il personale schierato in questo quadrante strategico ed ha definito il fianco orientale dell’Alleanza un avamposto per la stabilità del Continente europeo da cui dipende quella globale. La Task Force Air 36th Wing è impegnata in attività addestrative interforze e multinazionali; in particolare, a scopo esercitativo è stata schierata una batteria SAMP-T dell’Esercito. “Lo schieramento del sistema d’arma – assetto pregiato e strategico – conferma la stretta collaborazione tra Italia e Lituania” ha sottolineato il Sottosegretario, “e la consapevolezza che la Repubblica baltica sia un quadrante geopolitico ed un osservatorio privilegiato, baricentrico nello scacchiere orientale europeo” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: SETTIMANA STEM 2025 A MILANO – In occasione della Settimana STEM, dal 4 all’11 febbraio presso il Comando del CSA-1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, sito in Piazza Novelli, a Milano, si è svolto un ciclo di conferenze sulle discipline STEM finalizzato a promuovere l’interesse per le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche tra gli studenti delle scuole superiori di Milano. A dare inizio al ciclo di conferenze è stato il Generale di Brigata Luca Baione, che ha evidenziato il valore di questa iniziativa svolta in attuazione della legge 187/2023: “L’Aeronautica Militare – ha detto – ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Milano durante la settimana STEM 2025. Ai giovani che hanno preso parte alle cinque conferenze, l’Arma Azzurra ha fornito informazioni riguardanti i percorsi nelle discipline STEM che vengono svolti in Aeronautica Militare. I settori trattati con i ragazzi – ha continuato il Gen. Baione – spaziano da quelli dell’ingegneria spaziale per la gestione degli assetti in orbita all’ingegneria civile per assicurare la transizione energetica degli aeroporti militari; dalle capacità di rilevamento e bonifica dell’ambiente alle verifiche sui carburanti e sui liquidi aeronautici; dalla medicina aerospaziale alla climatologia; dalle telecomunicazioni alla cybersecurity. In tutti questi settori l’Aeronautica Militare può contare su professionalità di prim’ordine che consentono alla Forza Armata di essere un punto di riferimento a livello globale e di mettere a disposizione della collettività nazionale capacità, talvolta uniche, sempre pronte per intervenire in qualsivoglia emergenza di carattere civile”. Tra i partecipanti all’evento, con una conferenza d’eccezione, anche il Colonnello Walter Villadei, astronauta e ingegnere aerospaziale dell’Aeronautica Militare, che ha raccontato la sua esperienza professionale e il ruolo chiave delle competenze STEM nelle missioni spaziali e nelle sfide future dell’esplorazione oltre l’atmosfera terrestre. Durante il suo intervento, il Col. Villadei ha voluto sottolineare l’importanza della formazione scientifica e tecnologica nel mondo aerospaziale. L’iniziativa della settimana STEM ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, che hanno dimostrato curiosità e coinvolgimento attivo durante le conferenze, ponendo domande e interagendo con i relatori. L’Aeronautica Militare, da sempre all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione, conferma il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nella formazione delle nuove generazioni, affinché possano affrontare con passione e determinazione le sfide del futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA PLUS DIVENTA CLUB IBERIA PLUS – Iberia Plus continua a evolversi per adattarsi ai nuovi modi di viaggiare, diventando Club Iberia Plus e aggiungendo nuove importanti funzionalità. Dal 1° aprile 2025, ogni volta che i membri del Club Iberia Plus voleranno sulle compagnie aeree di Iberia Group guadagneranno Elite Points, i punti necessari per l’upgrade, per ogni euro speso, anziché per la distanza percorsa, come accadeva fino ad ora. Inoltre, gli Elite Points saranno guadagnati anche quando si acquistano prodotti e servizi aggiuntivi, come la prenotazione dei posti e l’imbarco prioritario, tra gli altri, così come con gli acquisti da brand associati al programma, rendendo così ancora più facile l’upgrade a un livello superiore. Inoltre, acquistando tariffe Optimal, Comfort o Flexible, i membri guadagneranno Elite Points aggiuntivi per tratta, a seconda della rotta e della cabina in cui volano. “Riteniamo che questo sia un modo più equo e trasparente di premiare i nostri clienti più fedeli. Inoltre, includere la possibilità di accumulare Elite Points con i nostri principali partner aerei e non aerei rafforza senza dubbio la nostra rete e offre ai nostri clienti maggiori e migliori vantaggi”, ha affermato Beatriz Guillén, Director of Global Sales and Loyalty. Inoltre, per accedere ai livelli Iberia Plus Plata e Oro, sarà richiesto un numero inferiore di voli all’anno e verrà offerta anche la possibilità di accedere al livello Platino in base al numero di voli. Il modo in cui i clienti guadagnano Avios, la valuta del programma che i clienti accumulano quando acquistano voli e altri servizi da oltre cento partner del programma, rimane invariato, con il calcolo effettuato anche per euro speso. Un nuovo livello è stato aggiunto al programma fedeltà: Platino Prime. Questo nuovo livello offre vantaggi aggiuntivi, come un maggiore accumulo di Avios, più opzioni per ottenere upgrade di cabina gratuiti ed esclusive campagne di riscatto. Il livello Platinum Prime sarà raggiunto solo tramite euro spesi, mentre Platinum aggiungerà anche l’opzione di raggiungerlo tramite il numero di voli effettuati. Quest’ultimo sarà valido per un anno. Sia Platinum che Platinum Prime saranno equivalenti allo status oneworld Emerald. Club Iberia Plus è il programma con cui Iberia premia la fedeltà dei suoi migliori viaggiatori con voli e altri vantaggi esclusivi. Il programma conta attualmente più di 6,5 milioni di membri e, a partire dal 1° aprile, offre cinque livelli: Clásica, Plata, Oro, Platino e Platino Prime. Oltre a questi, ci sono due categorie a vita, Infinita e Infinita Prime, che offriranno anche vantaggi aggiuntivi a quelli attuali.

SAN VALENTINO CON EMIRATES A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “L’amore decolla su Emirates questo 14 febbraio, con i clienti che potranno gustare torte e cioccolatini a tema San Valentino a bordo, una gamma di dessert nelle lounge Emirates, romantico champagne rosé, ispirazione per i regali su EmiratesRED e una serie di film e musica che creano l’atmosfera. A San Valentino i clienti Emirates First Class saranno accolti a bordo con un bicchiere di Dom Pérignon Rosé 2008 e i clienti di Business Class con Moët & Chandon Rosé Impérial. I clienti di First e Business Class riceveranno in omaggio una mini giftbox di deliziosi brownies al cioccolato e mini crostate di ganache al lampone decorate con cuori, mentre i clienti Premium Economy ed Economy potranno assaporare brownies al cioccolato e lampone, mentre l’aereo è illuminato da luci soffuse rosse. L’A380 Onboard Lounge servirà una serie di dolci prelibatezze. Nelle Emirates Lounge di Dubai, dopo deliziosi antipasti e portate principali alla carta e a buffet, i clienti di First Class potranno concedersi un dessert di pavlova al frutto della passione con crema chantilly e una serie di cocktail dai toni rossi, mentre i clienti di Business Class potranno viziarsi con una torta di San Valentino al limone e verbena, una crostatina di San Valentino alla fragola e yuzu o una profumata mousse di ibisco, fragole e mandorle. I clienti di Business Class potranno visitare il carretto dei gelati tradizionale di Emirates per gustare un gelato fatto in casa. Il complimentary Costa Coffee café nelle lounge servirà macaron e tartufi ‘Dubai Love’, mentre il Valentines iced tea di Dilmah è una miscela speciale per l’occasione. Nelle 34 lounge Emirates in tutto il mondo i clienti saranno accolti con piatti e bevande a tema San Valentino”. “Per un relax romantico i clienti possono curiosare su Emirates ice, che ospita oltre 60 commedie romantiche, oltre a colonne sonore seducenti in playlist come Spotify Valentine’s Day Love Mixtape e Spotify Love Language Mixtape. Gli acquirenti dell’ultimo minuto possono curiosare tra una serie di regali, con offerte su EmiratesRED disponibili fino al 28 febbraio. I clienti possono acquistare due o più articoli contrassegnati in modo speciale e ricevere uno sconto aggiuntivo del 10% su una selezione di popolari prodotti duty-free. EmiratesRED offre anche uno sconto esclusivo in volo di US$15 quando un cliente acquista due fragranze. Il servizio di pre-ordine EmiratesRED è disponibile sulla maggior parte dei voli, dove i passeggeri possono fare acquisti da 21 giorni fino a 40 ore prima del volo e sfogliare un’ampia gamma di prodotti esclusivi. Basta fornire i dettagli del volo durante il pagamento e gli ordini vengono consegnati dall’equipaggio di cabina direttamente al sedile in volo, per un’esperienza indimenticabile”, conclude Emirates.

AEROPORTO DI CATANIA: AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ ETNA DEL 12 FEBBRAIO 2025 – L’Aeroporto di Catania informa: “In seguito alle attività vulcaniche di questa mattina, mercoledì 12 febbraio, è stata disposta la chiusura dei settori aerei presenti a Nord Est e ad Est del vulcano. Nessuna restrizione al momento per il numero dei movimenti da e per lo scalo di Catania. Si consiglia comunque ai passeggeri di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno aggiornamenti”.

FAA STATEMENTS SULLA MIDAIR COLLISION AL REAGAN WASHINGTON NATIONAL AIRPORT – La FAA informa: “Le piste 4/22 e 15/33 del Reagan Washington National Airport (DCA) sono state riaperte e abbiamo aumentato la frequenza oraria di arrivo a 28 aeromobili. Le restrizioni al traffico di elicotteri attorno a DCA rimangono in vigore. Il regular maximum hourly arrival rate per DCA è 32. L’NTSB sta conducendo l’indagine sull’incidente del 29 gennaio e fornirà tutti gli aggiornamenti. Non possiamo commentare alcun aspetto delle indagini aperte”.

COLLINS AEROSPACE LANCIA LA POWERED BY COLLINS INITIATIVE™ 2025 EDITION PRESSO AERO INDIA – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha annunciato oggi il lancio della sua Powered by Collins Initiative™ 2025 edition a Aero India. L’iniziativa invita le piccole e medie imprese con tecnologie avanzate a collaborare con un leader nel settore aerospaziale e della difesa attraverso opportunità di collaborazione mirate, che rappresentano tecnologie fondamentali per il futuro del settore. Le opportunità di quest’anno si concentrano su material informatics and quantum-enabled navigation. Le opportunità di collaborazione rappresentano esigenze note per active aerospace and defense projects and programs, in cui la collaborazione attraverso funded, rapid development demonstration programs può accelerare l’implementazione di soluzioni per i clienti. Dal suo lancio nel 2023, la Powered by Collins Initiative ha collaborato con aziende focalizzate su aerospaziale e difesa, nonché con aziende in settori adiacenti. Oltre alle opportunità di collaborazione di quest’anno, Collins ha ampliato il programma con il lancio del Powered by Collins ecosystem su Switchpitch, una piattaforma online di gestione delle relazioni con le startup che aiuta a mettere in contatto le startup con aziende, investitori e acceleratori tecnologici. “L’innovazione e le esigenze di sviluppo tecnologico di Collins sono in continua evoluzione e il Powered by Collins Ecosystem funge da complemento alla nostra rete di collaborazione esistente, consentendo ai team aziendali di Collins di coinvolgere potenziali fornitori di soluzioni durante tutto l’anno. Riteniamo che ciò sbloccherà una collaborazione ancora più dinamica e fornirà rapidamente soluzioni per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Mary Lombardo, vice president, Advanced Technology for Collins. Per maggiori informazioni sulla Powered by Collins Initiative, sull’ecosistema e sulle opportunità di collaborazione di quest’anno, visitare: www.collinsaerospace.com/poweredbycollins.

RAYTHEON CONDUCE UN TEST DI SUCCESSO CON LTAMDS E PAC-2 GEM-T – Raytheon, un’azienda RTX, ha annunciato che il suo Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, LTAMDS, ha completato con successo un altro complex live-fire test, rilevando e tracciando un high-speed cruise missile e guidando un Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) Guidance Enhanced Missile-T (GEM-T) per difendersi dal surrogate threat. Questa pietra miliare è l’ultima di un rigoroso U.S. Army test program, che avanza verso l’impiego del 360-degree, full-sector radar. “Questo test più recente rappresenta una pietra miliare significativa sia per Raytheon che per l’esercito, dimostrando il combat-proven PAC-2 GEM-T interceptor con il transformational LTAMDS radar”, afferma Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon. “LTAMDS migliorerà ulteriormente le unmatched air defense capabilities di Patriot, aiutando l’esercito e i clienti in tutto il mondo a difendersi da minacce sempre più complesse”. Il programma LTAMDS sta procedendo secondo uno schedule aggressivo, con più radar utilizzati per simultaneous testing and integration in varie Raytheon and USG test locations. I test sono diventati più complessi per mettere alla prova il radar e dimostrarne le capacità contro minacce rappresentative. Si prevede che il programma raggiungerà la Milestone C, la transizione ufficiale dallo sviluppo alla produzione, nel secondo trimestre del FY2025. L’interesse internazionale per LTAMDS è forte, con più di una dozzina di paesi che richiedono informazioni e ricevono briefing. Nell’agosto 2024 Raytheon si è aggiudicata un contratto con l’esercito statunitense del valore di oltre 2 miliardi di dollari per la fornitura di radar per gli Stati Uniti e la Polonia. Con questa Foreign Military Sale, la Polonia è il primo cliente internazionale ad aggiungere LTAMDS alla propria air and missile defense architecture.

LA JAVELIN JOINT VENTURE ESPLORA OPPORTUNITA’ DI PRODUZIONE IN INDIA – La Javelin Joint Venture (JJV) sta esplorando future co-assembly and co-production opportunities del Javelin anti-tank weapon system in India attraverso un competitive source selection process con potenziali partner indiani. Inoltre, la JJV ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) agreement con Bharat Dynamics Limited (BDL), un’impresa del governo indiano con vasta esperienza. “Non vediamo l’ora di esplorare opportunità di partnership per co-produrre Javelin in India e supportare al meglio le sue esigenze di difesa e sicurezza”, ha affermato Dave Pantano, Javelin Joint Venture vice president and Lockheed Martin Javelin program director. Il rinnovo del MOU con BDL consentirà alla JJV di valutare la possibilità di produrre Javelin in India, soddisfacendo i potenziali requisiti futuri del Ministero della Difesa indiano e rafforzando le sue capacità. Javelin è sviluppato e prodotto dalla JJV tra Raytheon, un’azienda RTX, a Tucson, Arizona, e Lockheed Martin a Orlando, Florida.