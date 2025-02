Emirates rafforza il suo impegno a sostenere il ciclismo, estendendo la partnership pluriennale con l’UAE Team Emirates XRG

Emirates Airline e l’UAE Team Emirates XRG hanno annunciato l’estensione della loro partnership, che vedrà la compagnia aerea mantenere i suoi diritti come uno dei main naming partners del team, oltre al logo Emirates impresso sulle maglie e sui pantaloncini del team fino alla fine della stagione 2028.

“Il rapporto tra Emirates e l’UAE Team Emirates XRG è iniziato nel 2017, quando è diventato il primo e unico team ciclistico professionistico degli Emirati Arabi Uniti a competere nell’UCI World Tour. Per la compagnia aerea è stata la sua prima incursione nel ciclismo internazionale e il suo supporto nel corso degli ultimi otto anni ha contribuito a portare gli Emirati Arabi Uniti sulla scena mondiale dello sport, consolidando la sua posizione come una delle principali nazioni a competere in tutto il mondo.

Da allora, l’UAE Team Emirates XRG è diventato uno dei migliori team del gruppo professionistico. L’UAE Team Emirates XRG ha oltre 250 vittorie internazionali a suo nome, tra cui tre Tour de France, una vittoria al Giro d’Italia e una UCI World Championship gold medal. Oltre 20 corridori dell’UAE Team Emirates XRG hanno onorato il podio dei vincitori, tra cui Tadej Pogacar nella tripletta Tour de France, Giro d’Italia e Campionato del Mondo su strada.

Il team ha anche chiuso la stagione 2024 come la migliore di sempre con ben 81 vittorie, tra cui due grandi giri e un campionato del mondo. L’UAE Team Emirates XRG è stata anche la squadra numero uno nell’UCI World Tour nel 2023 e nel 2024″, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha affermato: “Quando abbiamo iniziato il nostro rapporto con l’UAE Team Emirates XRG, sapevamo che questo sport estremamente popolare sarebbe stato un potente veicolo per avvicinare Emirates agli appassionati di ciclismo in tutto il mondo. Ha raggiunto questo e molto altro. Il team ha innalzato il profilo del ciclismo negli Emirati Arabi Uniti e ha creato una comunità nazionale di ciclisti appassionati. Gli Emirati Arabi Uniti sono anche saliti di grado fino a diventare una potenza ciclistica di prim’ordine nell’UCI World Tour. Siamo orgogliosi di essere un importante contributore di questo successo e non vediamo l’ora di lavorare con il team per portare il ciclismo professionistico al livello successivo”.

Mauro Gianetti, CEO & Team Principal, UAE Team Emirates-XRG, ha affermato: “Siamo molto entusiasti e orgogliosi di estendere questa speciale partnership con Emirates. Dall’inizio del progetto nel 2017 siamo cresciuti anno dopo anno fino a diventare il team numero uno nel ciclismo mondiale e questo risultato è stato reso possibile non solo dal lavoro e dalla dedizione dei nostri ciclisti, ma anche dal supporto che abbiamo ricevuto e Emirates è stata una parte fondamentale di questo progresso. Stiamo vivendo un periodo molto speciale per il team e per il ciclismo negli Emirati Arabi Uniti e speriamo in molti altri anni di successi insieme e molte altre vittorie”.

“Oltre ai naming rights e all’Emirates logo sui kit del team, il brand continuerà anche a comparire sui team vehicles, a offrire esperienze di ospitalità per i clienti, accesso ai ciclisti, esclusive opportunità promozionali ed esperienze, oltre alla visibilità sui canali digitali e social media del team.

Nel corso degli anni, la compagnia aerea e la squadra hanno anche collaborato a diverse community initiatives che promuovono la salute e il benessere, tra cui corse attraverso diversi punti di riferimento di Dubai durante la Dubai Fitness Challenge, iniziative di coinvolgimento dei dipendenti di Emirates Group, tra le altre attività.

Il team si sta preparando a competere nell’UAE Tour, un evento UCI World Tour di sette giorni e quattro tappe che sta portando il ciclismo professionistico maschile e femminile nella regione a un livello superiore”, conclude Emirates.

