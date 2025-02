Ryanair annuncia i primi due hangar nel sud Italia a Lamezia Terme e lancia l’operativo per l’estate 2025 in Calabria

Ryanair ha annunciato oggi i piani per i primi due nuovi hangar della compagnia aerea nel sud Italia presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, in linea con il piano generale approvato dall’ENAC all’inizio di quest’anno, che vedrà Ryanair investire altri 15 milioni di euro a Lamezia e creare 300 posti di lavoro per la regione Calabria, tra cui ingegneri, meccanici e personale di supporto qualificato.

“I nuovi hangar all’avanguardia di Ryanair con 2 baie (8.100 m2) supporteranno sia attività di manutenzione di base sia interventi più invasivi, con la flotta di Ryanair che crescerà fino a 800 aeromobili entro il 2034. Questo investimento da 15 milioni di euro rafforza l’impegno di Ryanair nei confronti della Calabria e dell’Italia nel suo complesso, incrementando le capacità di manutenzione della compagnia aerea e stimolando al contempo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Ryanair presenterà i piani per i nuovi hangar all’Aeroporto di Lamezia e all’ENAC nei prossimi giorni, con l’inizio dei lavori nei mesi successivi.

Ryanair opera da/per la regione Calabria dal 2000, dove ha aperto la sua prima base a Lamezia. La compagnia aerea ha recentemente annunciato una crescita per la regione, che include l’apertura della sua seconda base in Calabria a Reggio e un aumento del traffico del +50% in seguito alla lungimirante decisione del Presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale. L’impegno a lungo termine di Ryanair nei confronti della Calabria è sostenuto da un operativo da record per l’estate 2025 con 40 rotte per la regione, incluse 13 nuove, oltre a maggiori frequenze su altre 14 destinazioni e l’aggiunta di 2 nuovi aeromobili di base per questa estate (ulteriori $200 milioni di investimento), portando la flotta di Ryanair con base in Calabria a 4 e supportando un totale di oltre 1.700 posti di lavoro nella regione”, afferma Ryanair.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha affermato: “Siamo entusiasti di annunciare i piani per i primi hangar di manutenzione di Ryanair all’Aeroporto di Lamezia, i primi nel sud Italia. Questa struttura all’avanguardia da 15 milioni di euro creerà 300 posti di lavoro altamente qualificati, dimostrando la continua crescita e l’impegno di Ryanair nei confronti della regione Calabria e dell’Italia. Inoltre, come parte di questa iniziativa, Ryanair, insieme a SEAS, ha già iniziato a formare circa 100 tecnici calabresi presso l’Aircraft Engineering Academy (AEA) di Bergamo, che svolgeranno un ruolo chiave nelle operazioni di questa nuova struttura.

Ryanair continua a creare opportunità di lavoro per ingegneri altamente qualificati, avvantaggiati dai nostri roster leader del settore e dalla flotta più giovane in Europa. Lamezia è una sede ideale con opportunità di attrarre, formare e impiegare talenti locali per supportare questa nuova struttura. Questi hangar da 8.100 m2 con 2 baie svolgeranno un ruolo cruciale nel fornire manutenzione alla flotta di Ryanair mentre continuiamo a crescere fino a 800 aeromobili entro il 2034.

La leadership lungimirante del Presidente Occhiuto, unita all’approccio strategico di Ryanair, ha aperto la strada a questa importante espansione, posizionando la regione Calabria come un importante hub per il turismo in entrata e la connettività, attraendo investimenti e promuovendo lo sviluppo economico nella Reggio Calabria.

Come parte di questa continua crescita, siamo anche lieti di annunciare un operativo da record per l’estate 2025, che presenterà 13 nuove rotte per la Calabria (40 in totale), aumentando le frequenze su altre 14 destinazioni e vedrà la flotta di Ryanair con base in Calabria aumentare a 4 aeromobili B737 (400 milioni di dollari di investimento totale) nella regione. Questo operativo rappresenta un investimento significativo nel turismo e nelle attività commerciali locali, sostenendo in totale oltre 1.700 posti di lavoro locali e consolidando ulteriormente l’impegno a lungo termine di Ryanair nei confronti della Calabria. Ora è tempo che tutte le regioni, ma in particolare Sicilia e Sardegna, eliminino questa tassa regressiva, che viene riscossa su tutti i passeggeri, adulti e bambini, per sbloccare il loro pieno potenziale turistico.

Siamo molto orgogliosi del contributo che diamo e continueremo a dare all’industria aeronautica nel Sud Italia, attraverso le 2 basi Ryanair in Calabria, 1,8 milioni di passeggeri per questa estate e ora la nostra nuova struttura di manutenzione da 15 milioni di euro”.

Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, ha affermato: “Siamo felici del rapporto costruito in questi anni con Ryanair e siamo enormemente soddisfatti del fatto che ancora una volta la prima compagnia aerea d’Europa abbia scelto la Calabria per fare importanti investimenti, e per creare sviluppo e occupazione. Ringrazio Eddie Wilson e tutto il management irlandese per questo crescente interesse nei confronti della nostra Regione.

Nel 2024, anche grazie alle tantissime nuove rotte Ryanair da e per la Calabria, i nostri aeroporti hanno registrato una crescita record, con numeri mai visti a queste latitudini. Nel 2025 vogliamo fare ancora meglio, siamo soddisfatti dei collegamenti esistenti e spingeremo per attivarne di nuovi, puntando soprattutto ai grandi hub mondiali. Stiamo riuscendo nell’obiettivo che ci eravamo prefissati: attrarre investimenti e turismo per dare nuove opportunità di crescita al nostro territorio.

Fino a qualche anno fa la Calabria era per Ryanair una delle tante Regioni nelle quali investire, adesso siamo un loro punto fermo, un luogo strategico che hanno scelto e nel quale vogliono realizzare qualcosa di importante per il futuro. Abbiamo, con il nostro entusiasmo, con i nostri progetti e con la nostra concretezza, passatemi il termine, “sequestrato” Eddie Wilson e i suoi collaboratori, che hanno imparato a conoscerci e che adesso considerano la Calabria quasi come una seconda casa. I nuovi hangar che Ryanair realizzerà presso l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme – con 15 milioni di euro di investimento e con la creazione di almeno 300 posti di lavoro – sono un segnale importantissimo di continuità e di attenzione. Questa iniziativa rende, anche in prospettiva, sempre più stabile e strutturale la presenza della compagnia aerea irlandese nella nostra Regione. E non finisce qui, insieme faremo ancora tantissime cose straordinarie”.

