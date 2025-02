L’ICAO stabilisce una global platform per garantire finanziamenti per aviation sustainability projects

L‘International Civil Aviation Organization (ICAO) sta proseguendo il suo lavoro per l’istituzione di una piattaforma globale che collegherà direttamente i progetti di sostenibilità dell’aviazione con gli investitori in tutto il mondo. Il supporto per la sua creazione è stato formalizzato tramite una lettera di intenti firmata al Global Implementation Support Symposium ICAO dall’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar, insieme ai rappresentanti di Airbus, Boeing, International Power-to-X Hub e GenZero.

“Nota come ICAO Finvest Hub, questa piattaforma faciliterà percorsi dedicati per il finanziamento di sustainable aviation fuel production facilities, clean energy infrastructure e altre iniziative di decarbonizzazione dell’aviazione. Ciò fornirà un supporto di fondamentale importanza agli sforzi del settore dell’aviazione, tra cui l’urgente necessità di aumentare la produzione e l’implementazione di sustainable aviation fuel (SAF) per soddisfare la domanda”, afferma l’ICAO.

“Il successo della transizione ambientale dell’aviazione dipende da solide partnership e finanziamenti accessibili, in particolare per gli Stati in via di sviluppo”, ha affermato l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano. “L’istituzione del Finvest Hub esemplifica il potere della cooperazione internazionale nell’affrontare le nostre responsabilità ambientali condivise. Attraverso questa piattaforma, stiamo agendo sul nostro impegno per raggiungere emissioni di carbonio pari a zero entro il 2050, implementando al contempo il Global Framework for Sustainable Aviation Fuels adottato a Dubai”.

“Il Finvest Hub introduce l’accesso a nuovi meccanismi finanziari specificamente progettati per progetti di sostenibilità dell’aviazione”, ha osservato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar. “Collegando competenze tecniche a soluzioni di finanziamento innovative, stiamo creando percorsi pratici per aumentare la produzione di sustainable aviation fuels e altre fonti di energia più pulite. Questi progetti fungeranno da motori di crescita economica, promuovendo al contempo la protezione ambientale nei nostri Stati membri”.

“Il Finvest Hub dell’ICAO:

• Collegherà progetti che contribuiscono alla decarbonizzazione dell’aviazione internazionale con potenziali investitori pubblici e privati.

• Creerà percorsi per il finanziamento di progetti che contribuiscono alla decarbonizzazione dell’aviazione internazionale.

• Darà priorità alla fornitura di supporto ai paesi in via di sviluppo e agli stati che affrontano sfide uniche nel finanziamento di progetti che contribuiscono alla decarbonizzazione dell’aviazione internazionale.

• Coinvolgerà attivamente governi, istituzioni finanziarie e stakeholder del settore privato per incoraggiare e accelerare l’accesso a nuovi e ulteriori finanziamenti per progetti che contribuiscono alla decarbonizzazione dell’aviazione internazionale.

L’iniziativa enfatizza il supporto ai paesi in via di sviluppo attraverso assistenza tecnica mirata, sviluppo delle capacità e guida per stabilire quadri giuridici e politici che attraggano investimenti sostenibili nell’aviazione.

I Sustainable aviation fuels (SAF), lower carbon aviation fuels (LCAF) e altre soluzioni energetiche più pulite dovrebbero essere un obiettivo significativo per il Finvest Hub, dato che si prevede contribuiranno in modo significativo al long-term global aspirational goal for international civil aviation of net-zero carbon emissions by 2050″, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)