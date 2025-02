Emirates celebra 25 anni di servizio in Bahrain

Quest’anno segna 25 anni di servizio di Emirates verso il Kingdom of Bahrain. “Nel corso degli anni la compagnia aerea ha progressivamente sviluppato i suoi servizi, promuovendo relazioni commerciali vitali e offrendo ai viaggiatori del Regno un accesso senza interruzioni a una vasta rete globale che abbraccia oltre 140 destinazioni.

Per celebrare questo traguardo, la compagnia aerea ha ospitato una cena commemorativa, accogliendo illustri funzionari governativi, VIP e membri chiave della comunità del settore dei viaggi. Il prestigioso incontro è stato un degno tributo a 25 anni di operazioni di successo e partnership con il Kingdom of Bahrain.

Il 25 gennaio 2000, il Boeing 777-200 di Emirates è atterrato in Bahrain per la prima volta, inaugurando una rotta fondamentale che da allora ha trasportato oltre 7,86 milioni di passeggeri. La compagnia aerea offre una connettività superiore alle principali leisure, business and VFR (visiting friends and relatives) destinations come Manila, Londra, Kuala Lumpur, Chennai e Dhaka.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio e mantenere l’impegno a fornire i migliori prodotti e servizi di bordo della categoria, Emirates ha recentemente distribuito l’Airbus A350 su due dei suoi tre voli giornalieri dal Bahrain, offrendo ai passeggeri funzionalità di ultima generazione in tutte le classi di cabina. Il Bahrain è tra le prime destinazioni di Emirates ad essere servite dal nuovo velivolo”, afferma Emirates.

Nabil Sultan, Executive Vice President Passenger Sales and Country Management, ha affermato: “Mentre celebriamo 25 anni di voli verso il Bahrain, ringraziamo i nostri partner e clienti per il loro continuo supporto. Il Bahrain è una destinazione chiave nella nostra rete e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione per supportare il commercio e il turismo e di mantenere la nostra promessa “Fly Better” per i nostri viaggiatori da e per il Bahrain”.

“Negli ultimi due decenni e mezzo, le operazioni di Emirates in Bahrain sono cresciute da double-daily services su una flotta mista di aeromobili Airbus A300, A310 e A330 agli attuali 22 voli settimanali utilizzando una flotta moderna di Airbus A350 e Boeing 777, offrendo circa 7.000 posti a tratta. La compagnia aerea ha anche schierato l’iconico Emirates A380 in numerose occasioni per soddisfare la domanda di viaggio di punta, per celebrare la festa nazionale del Regno, oltre a presentare i suoi iconici prodotti di bordo alle edizioni biennali del Bahrain International Airshow.

Oltre ai suoi servizi passeggeri, Emirates SkyCargo ha contribuito agli sforzi commerciali del Regno, trasportando oltre 146.000 tonnellate di merci da e per il Bahrain solo negli ultimi cinque anni, principalmente tramite la passenger belly hold capacity”, prosegue Emirates.

“Nel 2022 Emirates ha firmato un codeshare agreement con la compagnia aerea nazionale del Bahrain, Gulf Air, per offrire ai viaggiatori del Bahrain una migliore connettività e l’accesso a una rete più ampia di destinazioni. Con l’obiettivo di promuovere il turismo in Bahrain, Emirates ha anche stretto una partnership con la Bahrain Tourism and Exhibition Authority nel 2023, supportando gli sforzi del Regno per promuovere una vasta gamma di attrazioni e attività per i visitatori”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)