Norwegian Group ha incremento la capacità nel 2024

Norwegian Group informa: “Per il 2024, Norwegian Group ha registrato un operating profit (EBIT) di 1.873 milioni di NOK, il secondo più alto nella storia della compagnia. Il quarto trimestre ha prodotto un operating result (EBIT) negativo di 93 milioni di NOK, influenzato dall’indebolimento del NOK rispetto al dollaro statunitense. L’anno ha incluso un’acquisizione di grande successo di Widerøe, nonché una significativa crescita della capacità durante tutto l’anno.

Norwegian Group ha trasportato 6,2 milioni di passeggeri nel trimestre, di cui 5,2 milioni erano passeggeri di Norwegian e 1,0 milioni di Widerøe. Rispetto allo stesso periodo del 2023, il numero di passeggeri è aumentato di 480.000 per Norwegian e 126.000 per Widerøe. Nel quarto trimestre, la capacità di Norwegian (in ASK) è aumentata del 19%, mentre la capacità di Widerøe è aumentata del 4%. Nonostante l’aumento estensivo della capacità durante l’ultimo trimestre, Norwegian è comunque riuscita a fornire un load factor dell’84,2%, solo 0,2 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Widerøe ha aumentato il suo load factor di quasi cinque punti percentuali, al 72,9%. Per l’intero anno 2024, Norwegian ha trasportato 22,6 milioni di passeggeri, in aumento del 10% rispetto al 2023. Widerøe ha trasportato 3,8 milioni di passeggeri nel 2024, stabilendo un nuovo record di passeggeri per il vettore regionale nei suoi 90 anni di storia”.

“Nel complesso siamo soddisfatti del duro lavoro svolto in tutto il Gruppo e siamo incoraggiati dalla crescita annua del numero di passeggeri. Ciò dimostra la forte domanda per il nostro prodotto e l’apprezzamento che i nostri clienti nuovi e di ritorno hanno per i viaggi con Norwegian. L’aumento del nostro business segment è incoraggiante e non vediamo l’ora di continuare a integrare l’offerta di prodotti Widerøe per migliorare ulteriormente questo segmento. Inoltre, sono contento di vedere i progressi della produzione di Boeing, avendo ricevuto tre nuovi 737 MAX 8 quest’anno”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Il quarto trimestre ha caratterizzato un evento importante nella aviation sustainability. Il 17 ottobre si è svolto il più grande voluntary biofuel agreement nella storia dell’aviazione norvegese, con il ceremonial first refuelling del defence sector’s business trips con Norwegian. A dicembre, l’advocacy group Transport & Environment ha classificato Norwegian tra le prime tre compagnie aeree a livello mondiale per il suo impegno nei confronti del sustainable aviation fuel.

La puntualità di Norwegian, misurata dalla quota di voli in partenza in orario, è stata del 78,4% nel trimestre, mentre è stata del 77,5% per Widerøe. La regolarità è stata rispettivamente del 99,1% e del 92,6% per Norwegian e Widerøe. Le performance operative di entrambe le compagnie aeree sono state influenzate negativamente dalle avverse condizioni meteorologiche invernali.

Norwegian prevede che la sua flotta sarà composta da 88 aeromobili per la peak summer 2025 season, con una prevista low single-digit growth nella produzione per l’anno”, prosegue Norwegian Group

“Il lato positivo della valuta locale debole è che porta un aumento del turismo nei paesi nordici. Norwegian e Widerøe sono in una posizione unica per capitalizzare su questo. Nel 2025, continueremo quindi il nostro lavoro per migliorare la nostra offerta di prodotti e rafforzeremo i nostri sforzi per ridurre i costi e aumentare l’efficienza”, ha proseguito Geir Karlsen.

“Il Board of Directors intende proporre all’Annual General Meeting del 2025 una distribuzione di utili di 0,60 NOK per azione per il 2024, da pagare tramite dividendi o riacquisto di azioni. La distribuzione proposta corrisponde a un importo complessivo di 580 milioni di NOK e a un payout ratio del 48%”, conclude Norwegian Group.

(Ufficio Stampa Norwegian Group – Photo Credits: Norwegian Group)