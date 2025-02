GE Aerospace implementa un AI-Driven Inspection Tool per massimizzare il Narrowbody Engine Time on Wing

GE Aerospace ha iniziato a implementare un nuovo AI-enabled tool per migliorare la precisione e la coerenza delle ispezioni per i componenti chiave dei narrowbody aircraft engines, aiutando a riportare i motori in servizio il prima possibile, in un contesto di continua domanda di viaggi aerei.

“Tecnici qualificati utilizzano l’AI-enabled Blade Inspection Tool per acquisire immagini delle turbine blades, responsabili della produzione di gran parte della spinta del motore. L’intelligenza artificiale guida quindi i tecnici nella selezione delle immagini da esaminare, offrendo maggiore coerenza per individuare prima i problemi, dimezzando i tempi di ispezione”, afferma GE Aerospace.

“L’innovazione è al centro del nostro lavoro e rimane fondamentale per mantenere i motori operanti in modo sicuro e affidabile”, ha affermato Nicole Jenkins, Chief Maintenance Repair and Overhaul Engineer, GE Aerospace. “Ispezioni più coerenti e accurate contribuiranno a mantenere queste blades in buone condizioni e il motore affidabile”.

“Più di una dozzina di GE Aerospace MRO facilities e clienti che si occupano anche dei CFM LEAP engine stanno ricevendo l’AI-enabled tool. Lo stesso strumento è stato utilizzato sul GEnx widebody aircraft engine per circa tre anni e ha dimezzato i blade inspection times, migliorando al contempo l’accuratezza delle ispezioni rispetto alle standard borescope inspections”, prosegue GE Aerospace.

Jenkins ha aggiunto: “L’intelligenza artificiale, utilizzata nel modo giusto, si sta rivelando uno strumento potente nel nostro lavoro”.

“L’implementazione dell’AI-enabled tool fa parte degli sforzi continui di GE Aerospace per supportare i clienti, mantenendo al contempo la propria attenzione sull’aviation safety. Nel 2024 l’azienda ha annunciato che investirà oltre 1 miliardo di dollari nei suoi MRO shops nei prossimi cinque anni.

Per oltre un decennio, GE Aerospace ha integrato l’intelligenza artificiale in tutte le sue operazioni ed è uno dei top AI patent holders nell’aviation industry. Oggi, i suoi dipendenti utilizzano l’intelligenza artificiale per facilitare il lavoro, da engine monitoring and part inspections alla fornitura di insights che consentono predictive maintenance measures. Le Company AI-use guidelines sottolineano l’importanza della supervisione umana, dell’integrità dei dati e della trasparenza, per garantire che l’intelligenza artificiale venga utilizzata in modo appropriato”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)