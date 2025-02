Wizz Air: al via la nuova rotta Roma Fiumicino – Hurgada

Wizz Air annuncia una nuova rotta da Roma Fiumicino a Hurghada (FCO – HRG). I voli inizieranno il 3 giugno 2025 con una frequenza di due volte a settimana, il martedì e il sabato. Successivamente, a partire da luglio, i voli continueranno a essere operati due volte a settimana, ma nei giorni di lunedì e venerdì.

“Dopo aver raggiunto il traguardo dei 20 milioni di passeggeri all’aeroporto della capitale, Wizz Air amplia i suoi collegamenti con l’Egitto, aggiungendo Hurghada alla sua rete, che già include Il Cairo, Marsa Alam e Sharm El Sheikh.

Situata sulla costa occidentale del Mar Rosso, Hurghada è una delle destinazioni turistiche più affascinanti dell’Egitto, famosa per le sue spiagge dorate, le acque cristalline e le spettacolari barriere coralline. Un vero paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni, che qui possono esplorare una straordinaria vita marina e paesaggi sottomarini mozzafiato. Ma Hurghada non è solo mare: la sua vivace vita notturna, i resort di lusso e le tante attività disponibili, dalle escursioni in quad e cammello nel deserto alle passeggiate nei suggestivi mercati locali, la rendono una meta perfetta per ogni tipo di viaggiatore. Infatti, con il sole splendente tutto l’anno, è il luogo ideale sia per chi cerca relax che per chi desidera avventura.

Tutti i voli saranno operati con Airbus A321neo di ultima generazione, l’aeromobile più efficiente e sostenibile della sua categoria”, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Senior Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ampliare il nostro portafoglio da Roma con questa nuova rotta, rafforzando ulteriormente i collegamenti con l’Egitto. Dopo aver festeggiato a gennaio il traguardo dei 20 milioni di passeggeri a Fiumicino, siamo felici di offrire ai viaggiatori italiani ancora più opzioni convenienti per raggiungere una delle loro destinazioni preferite”.

ROMA – HURGHADA – Martedì e sabato, a partire da luglio 2025 lunedì e venerdì – Operativa dal 3 giugno 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)