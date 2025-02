Volotea presenta i risultati 2024 per le sue basi di Firenze e Palermo

Firenze e Volotea: un 2024 di connessioni sempre più forti

Volotea chiude il 2024 facendo registrare performance molto positive presso l’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel mercato dell’aviazione italiana.

“Nel corso dell’anno che si è appena concluso, il vettore ha operato oltre 2.500 voli, segnando una crescita del 24% rispetto al 2023, e trasportando più di 367.000 passeggeri, pari a un incremento del 27% anno su anno. Il load factor medio si è attestato al 94%, a conferma dell’elevata domanda per le rotte offerte da Volotea e dell’apprezzamento dei passeggeri per il servizio della compagnia.

Durante il 2024, Volotea ha collegato Firenze a 13 destinazioni, di cui ben il 77% in esclusiva. Grazie a questo network, la compagnia si conferma una scelta privilegiata per i viaggiatori in partenza dalla Toscana, con un’ampia offerta di collegamenti nazionali e internazionali. Per questo motivo, nel 2024 Volotea si è confermata come la prima compagnia aerea per numero di rotte servite a Firenze.

Anche dal punto di vista occupazionale, Volotea ha registrato nel capoluogo toscano un dato positivo, con l’impiego di 36 dipendenti, una crescita del 13% rispetto al 2023″, afferma Volotea.

“Siamo entusiasti dei risultati ottenuti a Firenze. Questi dati dimostrano il nostro impegno nel consolidare la presenza sul territorio e nel fornire un servizio di qualità, ampliando le opportunità di viaggio per i passeggeri in partenza dall’Amerigo Vespucci. Inoltre, i successi di Volotea contribuiscono positivamente anche al tessuto economico e sociale del territorio. Infatti, grazie ai nostri voli, comodi, diretti e a prezzi concorrenziali, puntiamo a generare un traffico incoming di turisti, desiderosi di scoprire le bellezze e l’arte del capoluogo toscano e dell’intera Regione. Inoltre, per il 2025 prevediamo di rafforzare ulteriormente la presenza a livello locale e di decollare verso la nuova rotta di Alghero”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti insieme a Volotea, una compagnia che si è rivelata un partner strategico per lo sviluppo del nostro network”, ha commentato Toscana Aeroporti. “Grazie a questa collaborazione, abbiamo visto crescere il numero di passeggeri e ampliato l’offerta di rotte, rendendo Firenze un hub ancora più connesso a destinazioni chiave in tutta Europa. La solidità del nostro rapporto si fonda su un impegno condiviso nel promuovere il territorio e offrire ai viaggiatori l’opportunità di scoprire destinazioni inedite. Guardiamo con grande entusiasmo al futuro, certi che insieme continueremo a raggiungere importanti traguardi che contribuiranno alla crescita del nostro scalo con un impatto positivo anche sulla nostra regione”.

“Guardando al futuro, nel 2025 Volotea punta a consolidare i risultati raggiunti con un’offerta complessiva di 392.000 posti in vendita a Firenze e quasi 2.600 voli (+3% vs 2024). Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2025, Volotea conferma per quest’anno anche i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani”, conclude Volotea.

Volotea chiude il 2024 a Palermo con ottimi risultati

Volotea chiude il 2024 con numeri in crescita presso l’aeroporto di Palermo, rafforzando il proprio ruolo strategico nello scalo siciliano. “Nel corso dell’anno, Volotea ha operato oltre 3.000 voli (+15% rispetto al 2023), trasportando quasi 500 mila passeggeri (+15% vs 2023).

Presso la base di Palermo, inaugurata nel 2013, la compagnia ha raggiunto traguardi significativi anche nel lungo periodo: dal 2012 al 2024, Volotea ha trasportato più di 5,2 milioni di passeggeri da e verso il capoluogo siciliano. Nel 2024, i passeggeri hanno potuto scegliere tra un’offerta ampia e unica: 20 rotte, di cui il 65% operate in esclusiva.

Anche dal punto di vista occupazionale, Volotea ha registrato a Palermo un dato positivo, con l’impiego di 42 dipendenti, una crescita dell’11% rispetto al 2023″, afferma Volotea.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire una connettività ampia ed efficace per il territorio siciliano, favorendo sia gli spostamenti dei residenti sia il turismo incoming”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Siamo orgogliosi di offrire ai passeggeri collegamenti esclusivi e di qualità, contribuendo al dinamismo economico e culturale dell’isola. Guardiamo al futuro con entusiasmo e continueremo a lavorare per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e rafforzare il nostro legame con Palermo. Di recente, abbiamo annunciato per il 2025 due nuovi collegamenti alla volta di Bilbao e Heraklion. Queste nuove rotte consentiranno ai passeggeri siciliani di raggiungere comodamente il cuore dei Paesi Baschi e l’isola di Creta, rafforzando il ruolo di Volotea come vettore di riferimento per le destinazioni turistiche e culturali”.

“Siamo molto contenti delle ottime performance di Volotea”, aggiunge Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. “Negli anni, la base ha arricchito la programmazione dei voli, con l’introduzione sempre crescente di rotte esclusive, per venire incontro alle esigenze di viaggio dei palermitani. A Volotea ci unisce un legame storico vincente, e questa espansione, come evidenziato dalla compagnia, si riflette positivamente sul territorio palermitano”.

