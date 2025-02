News Brevi – 14.02.2025

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SPECIALE DI UN C-130J CON BAMBINI PALESTINESI BISOGNOSI DI CURE IN ITALIA – E’ decollato dall’Egitto un volo speciale con un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare per il trasporto in Italia di 45 persone, tra bambini e accompagnatori, provenienti dalla Striscia di Gaza e bisognosi di cure mediche. I pazienti saranno accolti e assistiti in alcuni dei migliori ospedali italiani. L’Italia così conferma il proprio sostegno alla popolazione civile della Striscia di Gaza. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato: “L’Italia continua a dimostrare con i fatti il proprio impegno umanitario. Ancora una volta, stiamo facendo tutto il possibile per alleviare le sofferenze della popolazione civile di Gaza, con un’azione concreta e tempestiva. Ogni bambino che portiamo in Italia è un segno di speranza, un impegno per la vita e per il futuro. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a tutto il personale della Difesa, al MAECI, alla Protezione Civile e agli operatori sanitari che hanno reso possibile questa operazione complessa e delicata. L’Italia conferma il proprio ruolo di Paese che aiuta, sostiene e protegge chi si trova in difficoltà”. Questa iniziativa testimonia l’impegno concreto dell’Italia nel facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria per i più vulnerabili e nel contribuire alla stabilizzazione della regione. In questo ambito si colloca infatti la recente missione EUBAM-Rafah, alla quale il nostro Paese partecipa con un contingente di Carabinieri al valico di Rafah per coordinare e facilitare il transito giornaliero di feriti e malati. L’attività si aggiunge alle iniziative umanitarie già attuate dall’Italia a favore della popolazione palestinese, tra cui l’operazione congiunta con la Giordania, denominata “Un ponte per Gaza”, con il trasporto di aiuti umanitari attraverso assetti aerei delle Forze Armate italiane e giordane, l’invio di aiuti umanitari attraverso il Corridoio Marittimo di Cipro e l’assistenza sanitaria fornita da Nave Vulcano della Marina Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare) .

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL RAPPRESENTANTE DI TAIWAN IN ITALIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato oggi, a Roma, una delegazione dell’Ufficio di Rappresentanza di Taiwan in Italia composta dall’Ambasciatore Vincent Y.C. Tsai, il Direttore Divisione Economica Antonia Mei e il Primo Segretario ChienChi Chao. L’incontro è stato organizzato in preparazione della visita istituzionale del Presidente Enac Di Palma a Taiwan, prevista per il prossimo marzo, e ha rappresentato una ulteriore occasione per consolidare i rapporti istituzionali a favore del network aereo, strumento di connessione tra culture. Presente per Enac anche il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente.

ANA OFFRIRA’ IL NUOVO “ANA ORIGINAL RAMEN” SUI VOLI INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi che introdurrà il suo ANA Original Ramen come international First and Business Class light meal menu option a partire dal 1° marzo. ANA offrirà il suo Negi Miso Ramen sui voli in partenza dal Giappone e il suo Tonkotsu Style Ramen sui voli in partenza dall’estero. Queste due opzioni di pasto rinnovate sono realizzate con alimenti di origine vegetale, offrendo opzioni piacevoli per i clienti con esigenze dietetiche. “ANA è impegnata a migliorare l’esperienza di volo dei nostri passeggeri e le nostre nuove offerte ANA Original Ramen rafforzano il nostro impegno a continuare a migliorare le nostre scelte di ristorazione a bordo”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “Queste opzioni offrono un assaggio dell’autentica cucina giapponese, soddisfacendo al contempo le varie esigenze alimentari dei nostri clienti”. Le due offerte ANA Original Ramen saranno applicabili alle seguenti classi di servizio e rotte: First e Business Class su ANA-operated international flights; U.S. routes, tra cui Seattle, San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York, Washington D.C., Houston e Honolulu; Canada and Mexico routes, tra cui Vancouver e Città del Messico; Europe routes, tra cui Londra, Parigi, Francoforte, Monaco, Bruxelles, Vienna, Milano, Stoccolma e Istanbul; Asia and Oceania routes, tra cui Singapore, Bangkok, Giacarta, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City, Hanoi, Delhi, Mumbai, Sydney e Perth, Il numero di ANA Original Ramen offerto a bordo di ogni volo è limitato. Per ulteriori dettagli su ANA Original Ramen, fare riferimento al sito Web di ANA.

WIZZ AIR: INIZIATIVA SPECIALE PER SAN VALENTINO – Wizz air informa: “Wizz Air ha celebrato il giorno di San Valentino di quest’anno con un’iniziativa speciale per le coppie di innamorati che hanno deciso di mettersi in viaggio. Tra coloro che viaggiavano il 14 febbraio, Wizz Air ha selezionato sette coppie in partenza da Varsavia per Bergamo, da Abu Dhabi per Bucarest, da Madrid per Roma, da Vienna per Barcellona, da Budapest per Parigi, da Tirana per Berlino e da Londra per Praga. Ogni coppia è stata sorpresa con pacchetti regalo a tema San Valentino, che includevano bottiglie di champagne, dolci e souvenir esclusivi di Wizz Air durante il volo. L’obiettivo della compagnia è stato quello di rendere questo San Valentino ancora più speciale per le coppie che viaggiavano insieme in questo giorno particolare. Per il San Valentino di quest’anno, Wizz Air ha programmato 846 voli verso 183 destinazioni della sua rete. Le tratte più richieste sono state quelle da Londra a Budapest, Bucarest e Tirana, che hanno registrato il maggior numero di prenotazioni tra coloro che volevano fuggire dalla routine quotidiana e celebrare la giornata dell’amore tra le nuvole. In Italia, Sergio e Laura, una coppia di fidanzati spagnoli, sono stati sorpresi a bordo del volo partito da Madrid e diretto a Roma. Non solo perché anche un’altra coppia, questa volta polacca, è stata premiata sul volo partito da Varsavia e diretto a Bergamo: si tratta di Grzegorz e Malgorzata”. Tamara Nikiforova, Senior Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Volevamo creare un’atmosfera romantica per queste coppie di innamorati, ancora prima che arrivassero nella loro destinazione ideale per San Valentino. Sappiamo che alcuni dei nostri passeggeri sono coppie a lunga distanza e siamo felici di poterli connettere con i nostri voli a prezzi accessibili ogni giorno. Auguriamo a queste splendide coppie una meravigliosa fuga romantica in Italia”.

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE DI TRAFFICO PER IL MESE DI GENNAIO 2025 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche sul traffico per gennaio 2025, iniziando l’anno con una performance costantemente positiva. La compagnia aerea ha accolto 1,7 milioni di ospiti durante il mese, un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un passenger load factor dell’89%, rispetto all’86% di gennaio 2024. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha affermato: “Abbiamo registrato un forte risultato di traffico per gennaio, che segnala un continuo slancio al rialzo, con un passenger load factor particolarmente robusto, poiché gli ospiti continuano a scegliere di volare con Etihad. Insieme a queste cifre forti, sono lieto di notare la continua crescita dell’approvazione degli ospiti, con gennaio a un livello record per la soddisfazione dei clienti. Abbiamo anche annunciato un ulteriore aumento delle frequenze per il nostro network, inclusi i piani per operare tre voli giornalieri per Milano da novembre 2025 e quattro voli giornalieri per Bangkok da febbraio 2026”

AEROPORTO DI CATANIA: AGGIORNAMENTO ETNA DEL 14 FEBBRAIO – L’Aeroporto di Catania informa: “In seguito alle attività vulcaniche di oggi con emissione di cenere in atmosfera, è stata disposta la chiusura del settore aereo ad Est del vulcano fino alle 19.00 ora locale. Nessuna restrizione al momento per il numero dei movimenti da e per lo scalo di Catania. Si consiglia comunque ai passeggeri di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno aggiornamenti”.

EASA PUBBLICA LE UPDATED EASY ACCESS RULES FOR AIR OPERATIONS – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Air Operations (Regulation (EU) No 965/2012). A seguito dell’adozione da parte della Commissione europea di un pacchetto normativo completo per drones and vertical take-off and landing (VTOL) – capable aircraft (VCA), questa pubblicazione incorpora nell’EAR for Aircrew le modifiche di tale pacchetto relative alle Air Operations introdotte dal Regulation (EU) 2024/1111. Ulteriori Easy Access Rules contenenti modifiche introdotte dal Regulation (EU) 2024/1111 e altri Regulations (e.g. EAR for ATM/ANS – Provision of Services) nonché modifiche alle altre normative in questo pacchetto saranno pubblicate a breve sul sito Web EASA. Poiché la pubblicazione viene generata tramite la piattaforma eRules, verrà aggiornata regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

SAAB LANCIA L’HMS HALLAND SUBMARINE DOPO UN MID-LIFE UPGRADE – Saab informa: “Giovedì 13 febbraio, il submarine HMS Halland è stato lanciato dopo un completo mid-life upgrade presso il Saab shipyard in Karlskrona. L’HMS Halland è il terzo e ultimo sottomarino della classe Gotland a subire l’upgrade, che include nuove tecnologie e sistemi dello stesso tipo che saranno utilizzati nei prossimi sottomarini della classe Blekinge. Il lancio segna un passo importante nella capacità sottomarina della Svezia. L’aggiornamento significa che l’HMS Halland sarà in grado di svolgere missioni marittime per molti anni a venire con nuove capacità, insieme ai suoi sottomarini gemelli HMS Gotland e HMS Uppland che hanno precedentemente subito simili mid-life modifications”. “Mettere in sicurezza le infrastrutture sottomarine critiche e le rotte marittime è più importante che mai. Il varo dell’HMS Halland è una dimostrazione della capacità di Saab di aggiornare e fornire sottomarini avanzati con le capacità richieste dalla Marina svedese. Con l’HMS Halland, la Marina svedese e, per estensione, la NATO, riceve ulteriore forza per difendere e monitorare il Mar Baltico”, afferma Mats Wicksell, Head of Saab’s Business Area Kockums. Durante la modifica, sono stati sostituiti più di venti central systems dell’HMS Halland, inclusi sensors and command systems. Questi sistemi sono gli stessi che saranno utilizzati nei sottomarini di classe Blekinge (A26).

UNITED AIRLINES: YOLO, Fly SOLO – United informa: “In questo febbraio i solo travel sono in aumento e United condivide trucchi di viaggio, destinazioni popolari e funzionalità dell’app per consentire agli avventurieri di prepararsi per il National Plan a Solo Vacation Day del 1° marzo, con il mantra di viaggio definitivo: YOLO (You Only Live Once), Fly SOLO. Le ricerche su Google per ‘solo travel’ sono salite alle stelle del 223% nell’ultimo decennio e i viaggiatori solitari hanno effettuato il 5% di viaggi in più con United nel 2024 rispetto al 2023”. “Sappiamo che i nostri clienti vogliono creare ricordi in tutto il mondo e il nostro obiettivo è aiutarli a farlo nel modo più semplice possibile, che viaggino con un compagno o da soli”, ha affermato David Kinzelman, Chief Customer Officer, United. “Quando viaggi con United, hai accesso a più destinazioni internazionali uniche rispetto a qualsiasi altra U.S. Airline e le funzionalità self-service nella nostra app ti consentono di esplorare una nuova città con sicurezza sapendo che, indipendentemente da dove ti trovi nel mondo, United ti copre le spalle”. “Secondo i dati di United i viaggi in solitaria aumentano da gennaio a maggio e di nuovo da settembre a novembre. I più propensi a viaggiare da soli sono la Generazione Z (circa il 70% vola da solo), seguita dai Millennials al 65% e dai Boomer al 57%; I viaggiatori solitari non sono intimoriti dal volare in un posto nuovo o lontano da casa: le destinazioni più gettonate per i viaggiatori solitari includono destinazioni internazionali lontane come Cina, Corea, Brasile, India e Nigeria. Come compagnia aerea più grande al mondo, United vola verso quasi 70 destinazioni in tutto il mondo che nessun’altro major U.S. carrier vola. United offre ai passeggeri solitari la sicurezza di partire da soli, sia tramite i consigli personalizzati della compagnia aerea, sia tramite le comunicazioni in tempo reale nell’app United o la sua esperienza a bordo. Anche i dipendenti United sono appassionati di viaggi in solitaria. Come dipendenti, il mondo è davvero a portata di mano e molti sono diventati esperti di viaggi da soli. In un recente sondaggio, i dipendenti hanno identificato il Giappone come la loro solo destination preferita”, conclude United.

IL GE AEROSPACE BOARD OF DIRECTORS AUTORIZZA UN AUMENTO DEL DIVIDENDO TRIMESTRALE – GE Aerospace informa: “Il Board of Directors di GE Aerospace ha dichiarato un dividendo di $0,36 per azione sulle azioni ordinarie in circolazione della Società. Il dividendo è pagabile il 25 aprile 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 10 marzo 2025. La data di stacco del dividendo è il 10 marzo 2025”.

EASYJET SI PREPARA PER LE VACANZE DI META’ SEMESTRE IN UK – easyJet informa: “I clienti easyJet che si preparano per la fuga di metà semestre sono pronti a partire con oltre 13.000 voli in tutta Europa durante la settimana di vacanze scolastiche nel Regno Unito. Fino a mezzo milione di vacanzieri prenderanno il volo con 3.000 voli easyJet solo questo fine settimana. La compagnia aerea è pronta a operare fino a 8.000 voli da e per il Regno Unito, poiché molte famiglie approfittano della pausa per prendere un po’ di sole invernale tanto desiderato o per andare sulle piste da sci. Ginevra si sta dimostrando la destinazione più popolare in tutta la rete in questa metà semestre, offrendo un facile accesso alle Alpi per gli amanti degli sport sulla neve e la compagnia aerea offre ancora più scelta tra i più popolari aeroporti sciistici, con i voli dal Regno Unito a Grenoble in aumento dell’11% rispetto allo scorso anno. Nel frattempo, per gli amanti del sole, Tenerife e la vicina isola delle Canarie Lanzarote si stanno rivelando tra le mete più ambite, con le sempre più gettonate destinazioni balneari spagnole Alicante e Malaga che continuano ad attrarre i vacanzieri invernali al sole”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha affermato: “Ogni anno i clienti continuano a scegliere easyJet per la nostra rete senza pari, la scelta e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Con oltre 13.000 voli in partenza da tutta Europa verso oltre 120 destinazioni in Europa e oltre, i clienti hanno una scelta senza pari per una pausa al sole o per andare sulle piste”.