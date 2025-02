Embraer avvia la produzione del primo C-390 Millennium per l’Austria

Embraer ha ufficialmente avviato l’assemblaggio strutturale del primo C-390 Millennium per l’Austria. Questo importante passo ha avuto luogo durante una cerimonia ufficiale tenutasi presso lo stabilimento di produzione di Gavião Peixoto, alla presenza di una delegazione di rappresentanti del governo austriaco.

“Siamo entusiasti di avviare la produzione del primo velivolo per l’Austria e non vediamo l’ora di consegnare presto il primo velivolo all’aeronautica militare austriaca. Il C-390 sta stabilendo nuovi standard come medium airlift, un vero multi-mission aircraft. Offre una combinazione imbattibile di tecnologia all’avanguardia, affidabilità e bassi costi operativi, con performance ineguagliabili”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Con un maximum payload di 26 tonnellate, una velocità massima di 470 nodi e sistemi all’avanguardia, il C-390 è il miglior aereo della sua categoria. I suoi potenti motori, l’ampia stiva dotata di rampa posteriore e il robusto landing gear gli consentono di svolgere le missioni più impegnative, comprese operazioni su piste non asfaltate. Una vera risorsa strategica per i suoi utenti finali, il C-390 Millennium può svolgere un’ampia gamma di missioni militari e civili come cargo transport, personnel and vehicles, peacekeeping operations, special operations, humanitarian support, medical evacuation, search and rescue, firefighting, air-to-air refueling, disaster management.

L’aereo configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, può operare sia come tanker che come receiver, in questo caso anche ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali”, afferma Embraer.

“Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, con la Portuguese Air Force nel 2023 e, più di recente, con la Hungarian Air Force nel 2024, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta di aeromobili operativi ha accumulato più di 16.300 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria.

Oltre a Brasile, Portogallo e Ungheria, i Paesi Bassi hanno annunciato la loro scelta per il Millennium nel 2022. Nel 2023, anche Austria, Repubblica Ceca e Repubblica di Corea hanno selezionato il C-390, confermando il successo di questa piattaforma rivoluzionaria. Nel 2024, anche Svezia, Slovacchia e un cliente non divulgato hanno optato per il C-390“, conclude Embraer

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)