WestJet e Lufthansa Technik firmano un accordo per aircraft engine maintenance services, con una nuova repair facility a Calgary

WestJet e Lufthansa Technik hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo esclusivo, in base al quale Lufthansa Technik fornirà engine maintenance services per i motori CFM International LEAP-1B che equipaggiano la flotta Boeing 737 della compagnia aerea. Il contratto multimiliardario di 15 anni è il più grande nei 30 anni di storia di WestJet e ha seguito un rigoroso competitive global sourcing process. Come world leader in aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO), Lufthansa Technik stabilirà una nuova engine repair station a Calgary dedicata alla manutenzione dei motori LEAP-1B, per near-wing and quick-turn work. La struttura sarà dotata di una moderna test cell, la prima del suo genere in Canada, per next generation engines e stimolerà la creazione di posti di lavoro nella regione. Le operazioni dovrebbero iniziare nel 2027, con WestJet come launch customer.

Alexis von Hoensbroech, WestJet Group Chief Executive Officer, ha affermato: “WestJet è stata fondata sull’idea di migliorare i viaggi aerei e renderli accessibili per i canadesi. Questa storica aggiudicazione di contratto ci consentirà di riportare in Canada le critical engine repair operations e di fornire maggiore efficienza e certezza dei costi a una parte critica delle nostre operazioni, il tutto dimostrando il nostro impegno nel migliorare la nostra competitività e nel sostenere l’economia dell’Alberta. Siamo orgogliosi di collaborare con Lufthansa Technik. Questo è un momento straordinario per WestJet, i nostri ospiti, i WestJetters, le comunità del Canada occidentale e i nostri fornitori”.

Nell’ambito dell’accordo, Lufthansa Technik fornirà a WestJet, il più grande operatore di 737 MAX del Canada, un’ampia gamma di servizi, come quick turn shop visits, on-wing repairs and full performance restorations. La partnership comprende l’attuale flotta di WestJet di oltre 50 aeromobili Boeing 737 MAX (su 200 aeromobili totali), un numero che si prevede crescerà a oltre 130 prima della fine del decennio in base all’attuale portafoglio ordini della compagnia aerea. Le CFM LEAP-1B engine repair operations per WestJet saranno offerte da Lufthansa Technik attraverso la sua vasta rete globale. Mentre le revisioni continueranno a svolgersi presso la main facility di Amburgo, Germania, e la joint venture dell’azienda vicino a Breslavia, Polonia, Lufthansa Technik mira a introdurre quick turn shop visits presso la nuova repair station di Calgary.

Soeren Stark, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik, ha affermato: “Questo accordo rappresenta uno dei più grandi riconoscimenti mai concessi a qualsiasi MRO provider per motori CFM LEAP in tutto il mondo. È un contratto che sottolinea la posizione di leadership di Lufthansa Technik nel supporto di new generation engine types. Apprezziamo molto la forte fiducia di WestJet nella nostra vasta competenza e nella nostra capacità di fungere da partner fidato a lungo termine. Allo stesso tempo, siamo grati per il forte supporto dei nostri alleati locali in Canada, che è essenziale per promuovere la creazione di una nuova engine repair shop and test cell facility a Calgary”.

CFM International, lo sviluppatore e produttore dei motori LEAP-1B, ha creato un open MRO ecosystem per la sua famiglia di motori LEAP. In qualità di CFM Premier MRO partner, Lufthansa Technik è autorizzata a fornire full MRO services per questi motori. L’azienda è stata il primo independent MRO provider riconosciuto da CFM per la manutenzione di LEAP-1A and LEAP-1B engines e ha completato oltre 70 maintenance events, tra cui la prima LEAP-1A (Airbus version del motore) performance restoration shop visit (PRSV) al mondo. Lufthansa Technik è un authorized LEAP-1A and LEAP-1B Service Provider autorizzato da CFM International.

La creazione della futura facility di Lufthansa Technik Canada è resa possibile dalla collaborazione e dai finanziamenti di partner tra cui Government of Canada, Government of Alberta, Opportunity Calgary Investment Fund (OCIF), Calgary Economic Development, Calgary International Airport e Canada Infrastructure Bank. Questi partner sono stati fondamentali nel promuovere la crescita del cluster aeronautico di Calgary fino ad oggi.

La sussidiaria canadese interamente controllata da Lufthansa Technik prevede di creare fino a 160 nuovi posti di lavoro a Calgary entro il 2030. La costruzione della engine maintenance facility dovrebbe iniziare a metà del 2025 e dovrebbe durare circa due anni. Una volta completata, consentirà una serie di engine maintenance functions and work che sono stati tradizionalmente eseguiti al di fuori del Canada. Per preparare le operazioni, quest’anno verrà aperto un dedicated training centre per dotare i nuovi dipendenti delle competenze necessarie. Le assunzioni per varie posizioni inizieranno presto.

L’espansione di Lufthansa Technik nel Canada occidentale supporta la sua strategia “Ambition 2030”, concentrandosi sugli investimenti in core operations and global growth. Una parte fondamentale di questo è il potenziamento delle MRO capabilities per soddisfare la crescente domanda, in particolare per il motore CFM LEAP-1B. L’aircraft powerplant del Boeing 737 MAX sta diventando il motore leader nella regione delle Americhe. Ciò presenta significative opportunità per Lufthansa Technik di far crescere il business con varie compagnie aeree nordamericane. Per capitalizzare questa crescita, l’azienda prevede di aumentare significativamente le sue quick-turn capacities e di rafforzare la sua presenza nella regione.

L’attenzione di WestJet sullo sviluppo regionale è evidente nel suo global aviation hub in Calgary. Come risultato di investimenti strategici, la città è diventata il mid-sized hub più connesso del Nord America. Questa prossima fase di crescita di WestJet non solo rafforzerà la posizione di Calgary nel panorama dell’aviazione globale, ma migliorerà anche la prosperità economica della regione. Il contratto multimiliardario e la partnership tra WestJet e Lufthansa Technik si basano sul fondamentale Memorandum d’intesa tra WestJet e il Government of Alberta per stimolare le economie, creare occupazione sostenibile e costruire infrastrutture per un’espansione continua.

