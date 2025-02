Aeroporto di Bologna aderisce a “M’Illumino di meno 2025”

In occasione della XXI edizione di “M’illumino di Meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il Marconi conferma il proprio impegno per la sostenibilità.

“Si parte domenica 16 febbraio: l’aeroporto spegnerà l’insegna principale e ridurrà la potenza delle torri faro nelle aree non operative, un gesto simbolico che si affianca ad un’ampia strategia per raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2030. Inoltre, dato che quest’anno gli organizzatori parlano di un’edizione extra large – che andrà avanti fino a venerdì 21 febbraio – Aeroporto di Bologna ha pianificato anche un’iniziativa di sensibilizzazione per la propria comunità aeroportuale, il Mobility Day del 19 febbraio.

Per ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro, Aeroporto di Bologna promuove da anni soluzioni di mobilità sostenibile per il proprio personale e la vasta comunità aeroportuale. L’adozione di mezzi pubblici, car sharing, bike sharing e l’uso di monopattini, insieme a politiche di lavoro agile, hanno permesso nel 2024 un risparmio di oltre 175 tonnellate di CO2 (525.654 km), equivalente alle emissioni assorbite da 7.000 alberi adulti in un anno.

Il programma di abbonamento intermodale, attivo da sei anni, consente ai lavoratori del gestore di combinare diversi mezzi di trasporto a condizioni vantaggiose, grazie ad accordi con il Comune di Bologna, le società Marconi Express, TPER SPA, Trenitalia-Tper, car sharing “Corrente” e bike sharing “Ride-Movi”. Nel 2024, tramite l’app dedicata “Up2go”, sono stati percorsi oltre 305.151 km in modalità sostenibile, quasi a coprire la distanza tra la Terra e la Luna, evitando l’emissione di ben 102 tonnellate di CO2.

L’azienda continua inoltre ad incentivare l’uso della bicicletta con l’iniziativa “Bike to Work”, giunta alla quarta edizione. I dipendenti ricevono 0,20 centesimi per ogni chilometro percorso in bici o monopattino nei tragitti casa-lavoro. Nel 2024, questa iniziativa ha totalizzato 27.169 km percorsi, riducendo le emissioni di circa 10 tonnellate di CO2. Inoltre, proseguono i lavori per la realizzazione di percorsi ciclabili sicuri intorno all’aeroporto, con un primo tratto già operativo in direzione Calderara di Reno.

Anche il lavoro agile contribuisce alla sostenibilità ambientale. Nel 2024, questa modalità ha evitato l’emissione di 63 tonnellate di CO2, con un risparmio di 193.331 km di spostamenti. Lo staff di AdB può usufruire fino a due giorni di smart working a settimana, una misura che l’azienda ha promosso sin dal 2019 aderendo alla rete SmartBo, per incentivare nuovi modelli di lavoro sostenibili”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Per incentivare l’adozione di comportamenti sostenibili, anche nel 2025 Aeroporto di Bologna premierà i dipendenti che scelgono la mobilità green e il lavoro agile. In questo contesto, il 19 febbraio si terrà il Mobility Day, un evento dedicato a tutta la comunità aeroportuale, che mira a promuovere soluzioni di spostamento che possano sostituire o almeno affiancare l’uso del mezzo privato. Parteciperanno aziende come Marconi Express, Tper, Corrente, Up2Go ed EnerHub, obiettivo: illustrare i vantaggi della mobilità green, sia in termini ambientali sia economici. Durante la giornata, il personale riceverà riconoscimenti per il proprio impegno, tra cui voucher per attività culturali offerti da Bologna Welcome e bonus taxi utilizzabile tramite la piattaforma Roger, in collaborazione con Tper, Cotabo, Cat e Saca e tanto altro.

Gli sforzi di Aeroporto di Bologna coinvolgono anche la più ampia Comunità aeroportuale. Grazie alle diverse iniziative, l’utilizzo dell’auto privata per raggiungere il posto di lavoro da parte di chi lavora a vario titolo nello scalo è diminuito di circa il 27% rispetto al 2019. Più in generale, il car sharing elettrico “Corrente” ha permesso di percorrere oltre 155.000 km nel 2024, con un risparmio di oltre 20 tonnellate di CO2 mentre con il bike sharing “ridemovi” sono stati effettuati più di 18.000 corse per oltre 65.000 km.

Oltre alla mobilità sostenibile, Aeroporto di Bologna investe in efficienza energetica. Nel 2024, tra cogenerazione, fotovoltaico, sono stati prodotti oltre 4 milioni di kWh, pari al consumo annuo di energia di 1.400 famiglie. Il nuovo impianto fotovoltaico da 290 kW, installato sulla copertura e la facciata del terminal, si aggiunge inoltre a quello da 98 kW già attivo dal 2023, mentre è in fase di progettazione un impianto da oltre 4 MW all’interno del sedime aeroportuale.

Prosegue inoltre la piantumazione della fascia boscata attorno all’aeroporto, per un totale di 40 ettari, che sarà completata entro il 2025 e di cui chiederemo la certificazione di gestione forestale sostenibile. Con il vincolo boschivo, il terreno non sarà edificabile in futuro.

Nel 2024, Aeroporto di Bologna ha raggiunto un rilevante traguardo con l’accreditamento “Livello 4+ Transition” nell’ambito del programma Airport Carbon Accreditation promosso da ACI Europe. Questo riconoscimento certifica l’impegno della società nella neutralizzazione delle emissioni di CO2 attraverso l’adozione di soluzioni innovative per l’efficienza energetica e l’impiego di fonti rinnovabili. Tutte queste iniziative confermano il forte impegno di Aeroporto di Bologna verso la decarbonizzazione, con l’obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2030 e promuovere uno sviluppo sostenibile per il territorio e la comunità”, prosegue l’Aeroporto di Bologna.

“Aeroporto di Bologna, dopo aver intrapreso un percorso virtuoso finalizzato all’incremento della percentuale di differenziazione dei rifiuti che ha consentito di arrivare ad oltre il 50% su base annuale, ha attivato ulteriori azioni volte alla riduzione del rifiuto stesso anche se riciclabile. Nel 2024, grazie alla collaborazione con l’associazione Plastic Free è stato azzerato l’uso della plastica in tre punti Food & Beverage dell’aeroporto e portato avanti l’abbattimento dei quantitativi negli altri esercizi commerciali. Dalla collaborazione dello scalo con il Gruppo HERA e Last Minute Market è invece nato un progetto di recupero delle eccedenze alimentari di alcuni bar, ristoranti ed esercizi commerciali dello scalo. Le eccedenze, prodotti che non possono più essere venduti ma che sono ancora pienamente consumabili, vengono donate alle mense delle Cucine Popolari, realtà del territorio che serve oltre 400 pasti al giorno a persone in difficoltà economica. Nei primi 4 mesi di attività del progetto, sono stati recuperati complessivamente oltre 1.200 kg di prodotti alimentari. L’attività rientra nella campagna “Non si butta via niente”, promossa dal Comune di Bologna in collaborazione con il Gruppo Hera e Last Minute Market“, conclude l’Aeroporto di Bologna.

