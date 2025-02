Safran firma due maintenance contracts con Emirates Airline per A380 electrical equipment

Safran Electrical & Power e Safran Ventilation Systems hanno firmato due contratti con Emirates Airline per la manutenzione degli electrical power generation and ventilation system equipment a bordo della sua flotta Airbus A380.

“L’accordo a lungo termine riguarda la flotta Airbus A380 di Emirates. Safran Electrical & Power si occuperà della manutenzione di variable frequency electrical generators, Auxiliary Power Unit (APU) electrical generators e delle associate control units, mentre Safran Ventilation Systems si occuperà della manutenzione di fans and valves del ventilation system.

Questi accordi forniranno a Emirates direct repair services dagli original manufacturers, per supportare gli aftermarket repair services della flotta A380 della compagnia aerea”, afferma Safran.

“Siamo lieti di consolidare la nostra partnership strategica con Emirates Airline, così da poter continuare a supportare la sua Airbus A380 fleet per molti anni, presso i nostri Safran Ventilation Systems sites in Blagnac e i Safran Electrical & Power sites in Pitstone, Niort and Méru”, afferma Amans Defossez, Vice President Support and Services at Safran Electrical & Power and Safran Ventilation Systems.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Emirates Airline)