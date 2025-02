News Brevi – 15.02.2025

SAFRAN SCEGLIE TEAL PER LA PRODUZIONE DI LEAP ENGINE TURBINE PARTS IN INDIA – All’Aero India trade show in Bengaluru (India), Safran Aircraft Engines e Titan Engineering and Automation Limited (TEAL), uno dei principali attori dell’industria aerospaziale indiana con sede a Bengaluru, hanno firmato un contratto per la produzione di parti per la LEAP engine low-pressure turbine. Questa prima partnership tra le due aziende sfrutta l’esperienza tecnologica di TEAL e migliorerà le capacità produttive del LEAP in India. La produzione delle prime parti inizierà nel 2026. Questo contratto fa parte della politica “Make in India” promossa dal governo indiano per supportare la crescita aerospaziale del Paese. In questo contesto, Safran Aircraft Engines sta sviluppando un ecosistema industriale completo in India, supportato da importanti partner indiani per supportare l’avvio della LEAP production, nonché il motore M88 che equipaggia il Rafale. “Siamo orgogliosi di collaborare con Safran Aircraft Engines a questo progetto strategico. Questa partnership riflette la nostra competenza nella produzione di parti complesse e rafforza la nostra posizione di attore chiave nella supply chain aerospaziale”, afferma Sridhar Neelakantan, CEO di TEAL. “Non vediamo l’ora di applicare il nostro know-how alla produzione del motore LEAP e di contribuire alla sua espansione in India”. “Siamo lieti di questa nuova partnership con TEAL, che segna un passo importante nel nostro sviluppo in India e nell’istituzione di supply chain locali”, aggiunge Dominique Dupuy, Purchasing VP at Safran Aircraft Engines. “Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con TEAL, un partner importante della nostra supply chain in India”. Safran Aircraft Engines sta quindi rafforzando la sua presenza in India, un mercato chiave in cui l’azienda ha già cinque siti di produzione a Hyderabad, Bangalore e Goa. Un sesto sito, dedicato alle LEAP engine maintenance, repair and overhaul (MRO) activities, aprirà a Hyderabad nel 2025. L’India è il terzo mercato più grande di CFM in termini di numero di motori in servizio, con il 75% della Indian commercial fleet equipaggiata con motori CFM. Oggi, dei 500 aeromobili operati da 7 compagnie aeree indiane con motori CFM, oltre 370 sono equipaggiati dal LEAP e oltre 2.000 motori sono in ordine per le compagnie aeree indiane.

AIRBUS ESPANDE LA SUA ACJ CONNECT LINK SOLUTION CON GOGO COME CONNECTIVITY PROVIDER – Sulla base del recente lancio della Airbus SFE (Supplier Furnished Equipment) connectivity solution, Airbus ha firmato un MoU agreement con Gogo Business Aviation per sviluppare ulteriormente ACJ Connect Link per gli ACJ customers. “Come parte dell’accordo, Airbus ha selezionato Gogo Galileo per fornire la sua HDX/FDX antenna, modem and router, per la retrofit installation sui customer aircraft. L’ultima electronically-steerable phased array antenna technology di Gogo, presente nelle sue nuove soluzioni HDX e FDX, è più compatta delle attuali Ka-band antenna e si adatta a un radome più piccolo e piatto. Ciò contribuirà a ridurre al minimo il peso e la resistenza complessivi dell’aeromobile. Per ACJ Connect Link, l’opzione FDX di Gogo, che è full duplex, offrirebbe fino a 195 Mbps in download e 32 Mbps in upload, mentre la smaller-footprint HDX half duplex option di Gogo offrirebbe fino a 60 Mbps in download e 11 Mbps in upload. Entrambe le antenne sono adatte a tutti i modelli ACJ. Una volta che ACJ Connect Link diventerà operativo nel 2025, gli operatori trarranno vantaggio dalla costellazione “Low-Earth-Orbit” (LEO) di Eutelsat-OneWeb di oltre 640 satelliti. Rispetto alle tipiche reti satellitari basate su “GEostationary Orbit” (GEO), questa rete basata su LEO, i cui satelliti orbitano molto più vicino alla Terra, offrirebbe una velocità maggiore e una latenza inferiore, combinate con una copertura globale”, afferma Airbus. Chris Moore, CEO di Gogo, ha commentato: “Questa è una pietra miliare importante nel percorso di connettività di Gogo e siamo orgogliosi di lavorare con Airbus per elevare e arricchire la sua offerta di connettività. Con la soluzione Gogo Galileo, gli operatori Airbus ACJ hanno accesso immediato al global, low latency broadband service per supportare la piena capacità di connettività e ridondanza. I passeggeri saranno in grado di emulare la loro vita digitale a terra in volo”. Chadi Saade, Presidente di Airbus Corporate Jets, ha affermato: “Siamo molto lieti di stipulare questo MoU agreement con Gogo, soprattutto perché puntiamo a offrire ai nostri Airbus ACJ operators and business leaders soluzioni di connettività e assistenza clienti di altissimo livello. Ciò consentirà loro di essere nel posto giusto al momento giusto, connessi e pronti ad agire. Inoltre, siamo certi che Gogo presenti una soluzione convincente con la sua tecnologia all’avanguardia, supportata da un team globale di esperti del settore”. “Nel complesso, i passeggeri a bordo di ACJ dotati di ACJ Connect Link potranno godere di contenuti più ricchi e produttivi, come lo streaming di film ad alta definizione e TV in diretta o videoconferenze, e tutto questo su più dispositivi connessi contemporaneamente. Airbus fornirà ACJ Connect Link ai suoi clienti come fully certified STC Service Bulletin and kit, personalizzato per ogni tipo di aeromobile specifico nel range delle Single-Aisle and Widebody ACJ platforms”, afferma Airbus.

SAFRAN E HAL SIGLANO CONTRATTO PER PRODURRE FORGED PARTS PER LEAP ENGINES – All’Aero India trade show in Bengaluru, India, Safran Aircraft Engines ha firmato un contratto con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) per la produzione di turbine forged parts per LEAP engines. Questo contratto fa seguito al MoU (Memorandum of Understanding), firmato tra i due partner nell’ottobre 2023, per sviluppare la cooperazione industriale con la produzione di commercial engine parts come parte della politica “Make in India” del governo indiano. L’obiettivo è supportare la forte crescita del mercato aerospaziale indiano e garantire l’aumento dei motori LEAP che equipaggiano single-aisle civil aircraft. A tal fine, Safran e HAL hanno costituito la Safran HAL Aircraft Engines joint venture in Bengaluru nel 2022, specializzata nella produzione di componenti per il motore LEAP e per il motore M88 che equipaggia il Rafale. Per rafforzare ulteriormente le sue capacità, Safran Aircraft Engines sta sviluppando un ecosistema aerospaziale completo in India, con la creazione di nuove strutture e attingendo a una rete di importanti partner indiani. “Safran e HAL hanno una relazione di lunga data arricchita negli ultimi decenni attraverso lo sviluppo congiunto dello ‘Shakti’ helicopter engine, che ha anche aperto la strada alla progettazione e allo sviluppo congiunti del motore IMRH. Siamo lieti di portare questa collaborazione al livello successivo e di supportare la loro LEAP engine production con critical Nickel Ring forgings”, afferma il Dr. D K Sunil, Chairman & Managing Director, HAL. “Siamo molto entusiasti di continuare questa partnership con HAL”, ha affermato Dominique Dupuy, Safran Aircraft Engines’ Purchasing VP. “Siamo perfettamente in linea con gli obiettivi stabiliti nel nostro accordo del 2023 per la produzione di forged parts”. Safran Aircraft Engines sta quindi rafforzando la sua presenza in India, un mercato chiave in cui l’azienda ha già cinque siti di produzione a Hyderabad, Bangalore e Goa. Un sesto sito, dedicato alle LEAP engine maintenance, repair and overhaul (MRO) activities, aprirà a Hyderabad nel 2025. L’India è il terzo mercato più grande di CFM in termini di numero di motori in servizio, con il 75% della Indian commercial fleet equipaggiata con motori CFM. Oggi, dei 500 aeromobili operati da 7 compagnie aeree indiane con motori CFM, oltre 370 sono equipaggiati dal LEAP e oltre 2.000 motori sono in ordine per le compagnie aeree indiane. Inoltre, Safran Aircraft Engines prevede di sviluppare la sua collaborazione militare con l’India sul motore M88.

SAFRAN RIPORTA I FULL-YEAR 2024 RESULTS – Safran comunica i risultati dell’intero anno 2024. Riguardo gli FY 2024 adjusted data, revenue pari a 27,317 miliardi di euro (+17,8%), recurring operating income pari a 4,119 miliardi di euro (+30,1%), 15,1% delle vendite, free cash flow di 3,189 miliardi di euro. Dividendo per azione 2,90 euro, soggetto all’approvazione degli azionisti. Considerando gli FY 2024 consolidated data, revenue pari a 27,716 miliardi di euro, recurring operating income pari a 4,186 miliardi di euro, free cash flow di 3,189 miliardi di euro. FY 2025 outlook (rispetto al preliminary outlook fornito il 5 dicembre): revenue in aumento di circa il 10%, recurring operating income 4,8-4,9 miliardi di euro (rispetto a 4,7-4,8 miliardi di euro), free cash flow 3,0-3,2 miliardi di euro (rispetto a 2,8-3,0 miliardi di euro). Il CEO, Olivier Andriès, ha affermato: “Grazie agli sforzi dei nostri team e nonostante le persistenti difficoltà della supply chain e le residue pressioni inflazionistiche, Safran ha registrato un altro anno straordinario con ricavi, profitti e cash flows che hanno raggiunto livelli record. Il margine operativo è cresciuto di 150 punti base, al 15,1% delle vendite, guidato in particolar modo da una forte attività aftermarket su tutta la linea, da un’attenzione incessante all’eccellenza operativa e dal ritorno alla redditività di Aircraft Interiors. Nel 2025, soddisfare i requisiti dei nostri airframer and airline customers e migliorare le performance industriali sia in original equipment che in MRO rimangono le nostre priorità per continuare la nostra crescita redditizia. In termini di impiego di capitale, prevediamo di chiudere la Collins actuation and flight control activity entro la metà dell’anno, proporre alla nostra prossima assemblea annuale degli azionisti un dividendo di 2,90€ per azione e avviare l’esecuzione del nostro programma di riacquisto di azioni da 5 miliardi di euro”.

LOCKHEED MARTIN: IL PrSM SUPERA AVANZA VERSO LA FULL-RATE PRODUCTION – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e l’U.S. Army hanno completato con successo un altro Precision Strike Missile (PrSM) production qualification flight presso il White Sands Missile Range nel New Mexico. Durante il test, un HIMARS ha lanciato due PrSM in un long-range flight contro un target set, convalidando la precisione e la prontezza del sistema. La dimostrazione segue i voli di successo di novembre e il primo soldier-led test a dicembre 2024. Questa serie di test è una fase fondamentale nel processo di sviluppo, che garantisce affidabilità, performance ed efficacia”. “Continuiamo a convalidare la produzione durante i test di qualificazione, mentre ci avviciniamo a una full-rate production decision da parte dell’Army”, afferma Carolyn Orzechowski, vice president of Precision Fires Launchers and Missiles at Lockheed Martin. “I recenti test verificano la capacità operativa, dimostrando che PrSM può essere lanciato in rapida successione”. “La dimostrazione segue un contratto aggiudicato del valore di $120 milioni per tooling che supporteranno l’aumento della capacità produttiva a 400 missili all’anno. PrSM è l’U.S. Army next generation long-range precision strike missile, in grado di neutralizzare targets fino a oltre 400 chilometri di distanza. Come parte della nostra 21st Century Security® vision, la nuova surface-to-surface weapon presenta un open systems architecture design per la massima convenienza e flessibilità, è modulare per una crescita futura ed è compatibile con HIMARS e M270″, conclude Lockheed Martin.

AIRBUS: L’A400M HA RISCRITTO LE REGOLE DEI MILITARY AIRLIFTER – Airbus informa: “Per oltre un decennio, l’Airbus A400M ha affrontato tutto ciò che il meteo poteva lanciargli contro, ha operato con sicurezza in war-zone runways e ha attraversato continenti, nella sua missione di fornire protezione, resilienza e aiuti umanitari. Questa sorprendente versatilità ha riscritto le regole per i military airlifters. Ad esempio, quando un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito Turchia e Siria nel 2023, le strade sono scomparse e gli ospedali sono crollati. L’A400M è diventato rapidamente la spina dorsale di uno sforzo di soccorso aereo multinazionale. La advanced autonomous technology dell’A400M consente precision landings su short, unprepared strips, oltre le capacità dei traditional airlifters. La French Air and Space Force ha dimostrato questa capacità su piste larghe fino a 20 metri durante un dispiegamento di un mese nella Polinesia francese nel 2022. Nel 2018, durante il terremoto di Sulawesi in Indonesia, l’A400M è stato l’unico heavy-lift aircraft autorizzato ad atterrare sulla pista danneggiata dallo tsunami a Palu, per fornire aiuti essenziali. L’A400M è un pilastro dell’evacuazione di emergenza. Durante il conflitto del 2023 in Sudan, le nazioni europee hanno fatto affidamento sulla sua agilità per evacuare i cittadini in mezzo al caos. Nel 2021 sei nazioni hanno fatto decollare 25 A400M per evacuare migliaia di persone da Kabul, con i piloti che hanno attribuito all’Enhanced Vision System (EVS) dell’aereo il merito di aver navigato attraverso fumo, oscurità e spazio aereo conteso”. “L’A400M è il leading heavy tactical lift aircraft in Europa ed è essenziale per le operazioni NATO nel teatro europeo, perfettamente interoperabile con le forze alleate. L’aereo può essere rapidamente convertito per air-to-air refuelling, per garantire la continuità della missione, sia per rifornire gli alleati in volo che per supportare operazioni critiche in tutto il mondo. Durante l’esercitazione Pacific Skies 24 che ha coinvolto Francia, Germania e Spagna, l’A400M ha eseguito transcontinental logistics, search and rescue and rapid deployment missions. Durante l’esercitazione annuale Pégase nell’Indo-Pacifico, la Francia ha dispiegato una forza equivalente a una base aerea (cinque A330 MRTT, quattro A400M e dieci fighters) per 11.000 km in Malesia/Singapore. Infine, la Royal Air Force ha eseguito un volo non-stop da record di 22 ore dal Regno Unito a Guam, dimostrando la capacità dell’A400M di fornire mobilità aerea ed efficacia ovunque nel mondo. L’A400M può lanciare 116 paracadutisti ad altitudini fino a 38.000 piedi tramite una rampa posteriore o simultaneamente tramite porte laterali. La Royal Air Force ha trasportato per via aerea 16 container di rifornimenti in un’unica missione in Antartide per supportare gli scienziati britannici sul campo, triplicando la capacità precedente. L’A400M può essere pilotato manualmente a quote molto basse, ma l’aereo è il pioniere di una nuova capacità: fully automatic low-level flight a 500 piedi (152 metri), anche in condizioni di scarsa visibilità o di nuvole, una novità per un military transport aircraft” prosegue Airbus. “L’A400M sta rapidamente diventando un flying communications hub, in grado di trasmettere dati critici a truppe o stazioni di terra. In recenti test, Airbus ha dimostrato come un operatore dell’A400M possa ricevere e trasmettere informazioni ad altri nodi nella rete di comunicazione, come un aereo C295, tramite un collegamento satellitare, una svolta che apre la strada al controllo di surveillance drones in combat or search-and-rescue missions. Infatti, l’azienda sta sviluppando l’aereo come una ‘mothership’ per lanciare unmanned platforms e potenziando capacità aggiuntive come parte del Block Upgrade 0 contract firmato con i launch customers. Un altro sviluppo futuro è quello di trasformare l’aereo in una firefighting platform integrando un detachable firefighting kit, senza modificare l’aereo”, conclude Airbus.