Il Customer Panel di Ryanair torna nel 2025

Ryanair ha annunciato il ritorno del suo “Future Flyer” Customer Panel, che si terrà giovedì 24 aprile presso gli uffici Ryanair a Dublino, dove i clienti Ryanair di tutta Europa si riuniranno per scambiare le loro opinioni sul futuro dell’aviazione.

“I candidati selezionati potranno conoscere i nuovi ed entusiasmanti progetti ed esprimere la loro opinione su come Ryanair possa migliorare il viaggio del cliente essendo la compagnia aerea leader in Europa. Inoltre, i membri del panel avranno la possibilità di presentare le loro idee al CEO di Ryanair, Eddie Wilson, su come sarà il futuro dell’aviazione, con la possibilità di vincere una Ryanair Gift Card da 100 € per la miglior proposta.

I partecipanti sono invitati a presentarsi presso la sede Ryanair di Dublino per partecipare al Customer Panel, dove condivideranno le loro idee e raccomandazioni per migliorare l’esperienza del cliente di Ryanair per il 2025 e oltre. Ryanair è impegnata a migliorare l’esperienza del cliente, dal momento che prevede di crescere fino a 300 milioni di passeggeri entro il 2034.

Le candidature devono essere sottoposte attraverso il sito web Ryanair.com entro venerdì 28 febbraio; i candidati selezionati riceveranno una notifica entro mercoledì 12 marzo. Ryanair offre un soggiorno gratuito di 2 notti in hotel per il candidato e un accompagnatore, voli di andata e ritorno per Dublino e una cena giovedì 24 aprile.

Se siete interessati, registratevi su Ryanair.com entro venerdì 28 febbraio”, afferma Ryanair.

Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo felici di riportare quest’anno il nostro ‘Future Flyer’ Customer Panel, dando ai clienti un ruolo diretto nel migliorare il servizio di Ryanair. Poichè ci aspettiamo di crescere fino a 300 milioni di passeggeri entro il 2034, rimaniamo impegnati ad ascoltare i nostri clienti e a migliorare la loro esperienza con Ryanair. Questo panel fornirà un feedback prezioso, aiutandoci a perfezionare e migliorare il nostro servizio clienti nel 2025 e oltre. Non perdere l’opportunità di fare la differenza in Ryanair registrandoti su Ryanair.com”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)