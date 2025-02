Emirates e Fondazione Milan offrono un’esperienza unica a undici bambini, in collaborazione con la Fondazione Veronesi

Emirates informa: “In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo nonché Official Airline Partner e Principal Partner dell’AC Milan, e Fondazione Milan hanno offerto un’esperienza straordinaria a undici bambini affetti da patologie oncologiche durante il Derby della Madonnina dello scorso 2 febbraio. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Veronesi, che da anni sostiene l’eccellenza nella ricerca scientifica per offrire maggiori speranze di guarigione ai giovani pazienti.

Gli ospiti hanno avuto la possibilità di visitare alcune delle aree più esclusive dello stadio San Siro, accogliere l’arrivo della Prima Squadra e ricevere una sorpresa speciale da Zlatan Ibrahimovic, che li ha salutati personalmente e scambiato due battute. Durante il riscaldamento delle squadre, il gruppo ha fatto un giro di campo e ha incontrato Milanello, la mascotte del Club, e Gegio, la voce dello stadio.

Dopo aver assistito alla partita dagli spalti di San Siro insieme ai loro genitori, i bambini hanno avuto un’altra occasione per incontrare i giocatori dell’AC Milan, che hanno autografato articoli brandizzati Emirates, tra cui la maglia Home 2024/25, e scattato foto ricordo di questa giornata speciale”.

“Questa iniziativa, realizzata durante la partita AC Milan – Inter sponsorizzata da Emirates, si inserisce in un programma di attività simili portate avanti dalla compagnia aerea e dall’AC Milan nelle precedenti stagioni, tra cui:

– 23-24 AC Milan v Salernitana (25 maggio 2024): Emirates ha donato 11 posti da mascotte all’ASD Sporting Murialdo, un’associazione che offre borse di studio sportive a giovani svantaggiati che, a causa di difficoltà socioeconomiche, non potrebbero altrimenti accedere allo sport.

–24-25 AC Milan v Genoa (15 dicembre 2024): Emirates ha donato 11 posti da mascotte all’ASD Fenice, un’associazione sportiva dilettantistica con sede nel quartiere Gratosoglio a Milano. Attraverso sport come calcio, basket e pallavolo, l’associazione aiuta giovani svantaggiati (dai 6 ai 17 anni) di questa comunità a superare le barriere socioeconomiche, contrastando la dispersione scolastica e l’esclusione sociale”, prosegue Emirates.

“Da oltre trent’anni Emirates è un partner orgoglioso dell’Italia, avendo finora facilitato i viaggi aerei di milioni di passeggeri da e verso i nostri 4 gateway nel Paese. La nostra presenza a lungo termine sul mercato ha contribuito significativamente alla crescita del settore turistico e dei viaggi in Italia, grazie anche a una rete globale e ai prodotti e servizi all’avanguardia. La storica partnership di Emirates con l’AC Milan testimonia il nostro impegno a lungo termine nei confronti del mercato italiano. Con il team condividiamo valori fondamentali come l’innovazione, la tradizione e l’eccellenza nelle prestazioni. Unendo le forze da oltre un decennio, abbiamo creato sinergie uniche tra l’aviazione e lo sport, superando barriere culturali e socioeconomiche. Emirates e AC Milan sono impegnate a ispirare le future generazioni di tifosi di calcio, promuovendo i valori dello sport e del fair play e rafforzando i legami con la comunità italiana. La nostra partnership con l’AC Milan rappresenta un potente simbolo della nostra dedizione all’Italia e della nostra fiducia nel potere dello sport di unire le persone e ispirare il cambiamento positivo”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia.

“Emirates e AC Milan hanno inoltre inteso portare gioia ai bambini che hanno combattuto contro le malattie oncologiche, avvicinandoli al loro club del cuore attraverso questa iniziativa, e al contempo sensibilizzare sull’importanza della ricerca sul cancro infantile, in linea con gli sforzi più ampi di sostenibilità e responsabilità sociale della famiglia rossonera.

Questi sforzi si allineano anche al più profondo impegno di Emirates nei confronti dei mercati in cui opera, poiché l’azienda continua a cercare modi per dimostrare il proprio sostegno alle comunità locali. Attraverso il suo vasto portafoglio di sponsorizzazioni, la compagnia aerea sfrutta il potere dello sport per creare connessioni significative e ispirare il cambiamento positivo. Insieme alla Fondazione Milan, entrambe le entità si impegnano a creare un impatto significativo in Italia attraverso valori condivisi”, conclude Emirates.

