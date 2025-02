British Airways acquisirà l’MRO hangar di Boeing a Gatwick, espandendo la sua presenza nell’aeroporto

British Airways ha annunciato che acquisirà l’hangar facility e l’MRO (maintenance, repair and overhaul) business di Boeing a Gatwick, in una mossa che garantirà posti di lavoro nel sito ed espanderà la presenza di British Airways in questo aeroporto chiave.

“In definitiva, ciò andrà a vantaggio dei clienti, apportando ulteriori competenze, esperienza e strutture, il che contribuirà a supportare l’attività di British Airways.

Questa transazione vede la compagnia aerea creare una nuova engineering subsidiary interamente di proprietà denominata British Airways Engineering Gatwick (BAEG), che si unirà alle attuali engineering operations in South Wales (BAEW) e Glasgow (BAMG). I colleghi impiegati da Boeing che lavorano presso la struttura saranno trasferiti alla nuova sussidiaria nel secondo trimestre di quest’anno, previo processo di informazione e consultazione dei dipendenti.

Si tratta di un investimento significativo per British Airways e rientra nella strategia della compagnia aerea per espandere la sua engineering operation. A lungo termine, si prevede che la compagnia recluterà altri colleghi e amplierà questa nuova struttura a Gatwick. L’attuale engineering operation di British Airways a Gatwick è una parte fondamentale dell’airline’s family e il suo ruolo e la sua capacità come key engineering hub o ‘line station’ nell’airline’s network saranno potenziati con l’hangar ora di proprietà di British Airways“, afferma British Airways

Il Chief Technical Officer di British Airways, Andy Best, ha affermato: “L’annuncio di oggi ci aiuterà a essere i migliori nel settore, apportando le competenze e l’esperienza di ex colleghi di Boeing e aggiungendo un grande e moderno hangar al nostro portfolio di Engineering facilities. Supporterà l’affidabilità dell’intera flotta, il che è una buona notizia per i nostri clienti e colleghi. Siamo orgogliosi della nostra attività a Gatwick e questo ci darà una presenza più forte, che sottolinea il nostro impegno nei confronti dell’aeroporto”.

“Vorrei dare il benvenuto ai nostri nuovi colleghi in British Airways, tra cui Licensed Aircraft Engineers altamente qualificati ed esperti. Sono lieto che, previa consultazione, si uniranno alla famiglia BA e spero di reclutare più persone in futuro”.

“L’acquisizione della Boeing facility potenzierà significativamente le engineering operation di British Airways a Gatwick, consentendole di continuare a svolgere minor maintenance sugli aeromobili 777 nell’aeroporto. Questa maggiore capacità consentirà a BA di esternalizzare alcuni scheduled heavy maintenance work sulla sua flotta A320/321. Inoltre, migliorerà la sua capacità di svolgere unscheduled repair work, oltre a fornire ulteriore maintenance resilience e alleviare le capacity challenges in altre sedi del network. Eseguire più 777 and A320/A321 maintenance a Gatwick ridurrà la necessità di trasportare questi aeromobili verso altre basi operative, il che supporta i nostri impegni nei confronti degli obiettivi di sostenibilità più ampi di BA“, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)