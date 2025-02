Lufthansa introduce un nuovo innovativo baggage collection and check-in service

Lufthansa Airlines sta ulteriormente ampliando il suo premium service per i suoi passeggeri.

“In collaborazione con il technology provider AirPortr, Lufthansa Airlines offre ora a tutti i viaggiatori in partenza da Francoforte un nuovo e innovativo baggage collection and check-in service. L’offerta è tanto semplice quanto comoda: gli ospiti possono far ritirare le loro valigie e borse a casa o in hotel. I bagagli vengono quindi sigillati, portati in sicurezza all’aeroporto e lì registrati. I viaggiatori ricevono aggiornamenti in tempo reale tramite un personalized tracking link e una digital baggage tag receipt. I passeggeri possono quindi recarsi in aeroporto senza dover trasportare pesanti bagagli da stiva e andare direttamente al security checkpoint: ritireranno i loro bagagli a destinazione.

Il nuovo servizio premium fa risparmiare tempo, è comodo e semplifica il viaggio, soprattutto con i mezzi pubblici”, afferma Lufthansa.

“Gli ospiti interessati possono ora prenotare la nuova offerta su lufthansa.com fino a 36 ore prima della partenza. È disponibile per i clienti delle aree di Francoforte, Mannheim, Heidelberg, Hanau, Aschaffenburg, Wiesbaden, Magonza, Darmstadt e Bensheim. Un’ulteriore espansione è prevista nel prossimo futuro. Il servizio è disponibile a partire da 25 euro, con prezzi variabili a seconda della posizione e dell’orario di ritiro”, prosegue Lufthansa.

“Puntiamo a migliorare costantemente l’esperienza di viaggio complessiva dei nostri ospiti e ad ampliare ulteriormente i nostri servizi premium, sia durante il volo che a terra”, afferma Heiko Reitz, Chief Customer Officer Lufthansa Airlines. “Con il nuovo pick-up and check-in service, offriamo ai nostri passeggeri un altro servizio esclusivo, unico in Germania. Stiamo rendendo il viaggio più semplice fin dal primo minuto”.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)