EDGE Group e Leonardo: firmato importante accordo di collaborazione

EDGE, tra i principali gruppi mondiali nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, e Leonardo, importante gruppo industriale globale che sviluppa competenze tecnologiche nei settori aerospazio, difesa e sicurezza, hanno siglato un innovativo accordo per rafforzare ulteriormente la loro collaborazione nello sviluppo di soluzioni in sei domini considerati di rilevanza cruciale. Entrambi i gruppi mirano a consolidare le sinergie esistenti e a sfruttare nuove opportunità complementari per una collaborazione più stretta.

“L’accordo, firmato durante l’International Defence Exhibition (IDEX) 2025, in corso ad Abu Dhabi, riguarderà il mercato degli Emirati Arabi Uniti e contemplerà una strategia globale di export, promuovendo sinergie più strette, condivisione di conoscenze e consolidamento di risorse specializzate per cogliere e sviluppare in modo più efficace opportunità in settori quali: capacità aeree comprendenti tecnologie radar, in particolare su aerei multi missione; capacità di difesa contro missili balistici tattici; sistemi anti-drone e di sorveglianza; sistemi di gestione del combattimento navale; comunicazioni radio e, infine, sistemi ottici di puntamento”, afferma Leonardo.

Hamad Al Marar, Managing Director e Amministratore Delegato di EDGE Group, ha dichiarato: “Questo importante passo segna la fase successiva del nostro accordo strategico con Leonardo, azienda leader nel settore, e si basa sulle opportunità offerte dalla solida relazione tra Emirati Arabi Uniti e Italia. Principalmente, rafforza la nostra visione di crescita attraverso partnership reciprocamente vantaggiose, garantendo un approccio vincente nella ricerca e realizzazione di opportunità multi dominio complementari a livello mondiale e nell’espansione di queste sinergie per una costante crescita economica, per l’innovazione e l’eccellenza, a sostegno della sicurezza in maniera sostenibile”.

“L’accordo anticipa una partnership strutturata finalizzata alla promozione commerciale congiunta di questi prodotti e soluzioni ai governi di diversi Paesi. Prevede, inoltre, lo sviluppo congiunto della proprietà intellettuale e futuri progetti innovativi”, prosegue Leonardo.

Lorenzo Mariani, Condirettore Generale di Leonardo, ha aggiunto: “Siamo onorati ed entusiasti di questa collaborazione con EDGE Group, finalizzata a realizzare nuove capacità industriali per esigenze nazionali ed export. I settori identificati come pilastri di questa strategia congiunta stanno acquisendo sempre più importanza in un mercato e in uno scenario operativo in evoluzione. Per questo, riteniamo che unire le forze in tali campi permetterà di offrire le capacità richieste dagli Emirati Arabi Uniti e da altri mercati export.”

“L’accordo strategico punta a rafforzare ulteriormente le capacità di EDGE e Leonardo nella progettazione di sistemi all’avanguardia e complessi in settori innovativi con un significativo potenziale di mercato, rappresentando un passo cruciale nella diversificazione e nell’espansione dei portafogli di soluzioni aeree, terrestri, navali e cyber di entrambi i gruppi”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)