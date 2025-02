News Brevi – 18.02.2025

FORZE SPECIALI: ANCHE L’AERONAUTICA MILITARE ALL’ESERCITAZIONE EMERALD WARRIOR 2025 – Si è conclusa venerdì 14 febbraio l’esercitazione Emerald Warrior 2025 (EW25) iniziata lo scorso 27 gennaio. L’evento addestrativo si è svolto negli Stati Uniti, in Arizona e California, con l’obiettivo di consolidare procedure e tattiche tra Forze Speciali e i reparti di volo. Le attività, pianificate e supervisionate AFSOC (Air Force Special Operations Command), hanno visto il coinvolgimento, oltre che delle Forze Speciali statunitensi, del personale incursore del 17° Stormo Incursori di Furbara (Roma) e di personale operativo della 46ª Brigata Aerea di Pisa con l’impiego di un velivolo da trasporto C-130J. All’evento hanno partecipato anche altre componenti interforze provenienti dal Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) di Roma e dal 185° Reggimento Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RRAO) di Livorno dell’Esercito Italiano nonché da altre Forze Speciali provenienti da Francia e Romania. L’addestramento è stato focalizzato prevalentemente su attività di Combat Controller (CC) con operatori qualificati del 17° Stormo Incursori, insieme con personale dello Special Tactics statunitense, con operazioni di ricognizione e approntamento di piste semi-preparate gestendo il circuito di atterraggio in ambiente tattico dei velivoli partecipanti all’EW25 fino all’arrivo a terra degli stessi. Avvalendosi di poligoni aria-suolo presenti in Arizona, il personale qualificato JTAC (Joint Terminal Attack Controller) ha avuto la possibilità di testare attività di Close Air Support (supporto aereo ravvicinato), difficilmente replicabile in altri contesti, con l’ausilio di velivoli A-10 e AC-130. Il personale qualificato SOCM (Special Operations Combat Medic), affiancandosi ad un assetto statunitense SOST (Special Operations Surgical Team), ha avuto modo di esercitare il trattamento di feriti durante un conflitto o a seguito di attacchi/attentati terroristici con correlato trasporto dei feriti a bordo di velivoli C-130J. La 46ª Brigata Aerea, con i propri equipaggi su velivolo C-130J ha svolto voli a bassa quota, aviolancio di materiale ed aviolancio personale, attività in formazione il tutto in uno scenario complesso. L’esercitazione congiunta, che ha riunito sia forze convenzionali e sia forze per operazioni speciali degli Stati Uniti, nonché quelle dei suoi partner e alleati internazionali, ha costituito un’importante occasione di addestramento per prepararsi alle difficili sfide del presente e del futuro. La 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS) assicura la qualificazione, l’addestramento, la specializzazione e l’approntamento delle Forze Speciali (Incursori), e delle Forze di Supporto Aereo alle Operazioni Speciali (S.A.O.S.) e per le attività di Personnel Recovery, garantendo il costante aggiornamento, la standardizzazione e l’interoperabilità di tattiche, tecniche e procedure a livello di Forza Armata, Interforze, Interagenzie e Internazionali. Inoltre, ha il compito di esprimere le capacità necessarie a predisporre una struttura di un Joint Special Operation Air Task Group (J.S.O.A.T.G.) altamente specializzato, versatile e con alti livelli di prontezza operativa per esercitazioni ed operazioni. Dipendono dalla 1ª BAOS il 17° Stormo Incursori di Furbara ed il 9° Stormo di Grazzanise. La 1ª BAOS dipende gerarchicamente dal Comando Squadra Aerea-1ª Regione Aerea di Milano. La 46ª Brigata Aerea è un Reparto Trasporti dell’Aeronautica Militare che dipende dal Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea per il tramite del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto. Con la propria flotta di velivoli C-130J e C-27J è impegnata quotidianamente al servizio del Paese. Tra i compiti del Reparto, vi è l’aviosbarco, l’aviolancio di personale e materiale, l’aerosgombero sanitario e le operazioni tattiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SIGLATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AERONAUTICA MILITARE E CeSI PER ANALISI MULTIDISCIPLINARI E PROGETTI DI FORMAZIONE – L’Aeronautica Militare e il Centro Studi Internazionali (CeSI) hanno firmato un Accordo Quadro per consolidare una collaborazione multidisciplinare a carattere strategico-militare volta a diffondere la cultura geopolitica tra il personale dirigente dell’Aeronautica Militare e a fornire consulenza e formazione specialistica. La firma dell’accordo si è tenuta presso le Sale Storiche di Palazzo Aeronautica tra il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Luca Goretti, e il Presidente del CeSI, Dott. Andrea Margelletti, e mira a supportare l’evoluzione dello Strumento Militare Aerospaziale attraverso analisi prospettiche e progetti comuni, contribuendo alla crescita professionale delle due organizzazioni in un’ottica di sistema Paese. Entrambe le parti si impegnano pertanto nella promozione e partecipazione ad iniziative di alta formazione sulle dinamiche strategiche di carattere operativo e tecnologico afferenti al dominio aereo e all’evoluzione degli strumenti militari al servizio del Paese. In particolare, il CeSI metterà a disposizione la propria expertise e supporterà la formazione del personale della Forza Armata su tematiche di comune interesse, mentre l’Aeronautica Militare fornirà infrastrutture e personale per sviluppare progetti congiunti nell’ambito delle proprie attività e competenze istituzionali. “Questo accordo con il Centro Studi Internazionali è il coronamento e la continuazione di un rapporto di collaborazione che nei fatti è in atto da molto tempo”, ha dichiarato il Generale Goretti. “La firma di oggi è un atto importante perché sugella e rafforza questa sinergia, una partnership basata sulla condivisione di professionalità e competenze uniche che sono convinto aiuterà la Forza Armata nel continuo processo di crescita e a proiettarsi con successo verso le sfide che il futuro riserverà”. A seguire, il Dott. Margelletti, nel prendere la parola, ha detto: “Stipulare un accordo quadro con l’Aeronautica Militare significa investire nel futuro, non solo in termini di sviluppo tecnologico, ma anche e soprattutto in termini di visione e prospettiva, poiché chi vola riesce a guardare il campo di battaglia dall’alto ed averne una fotografia complessiva e uniforme da condividere. Per il CeSI, questo rappresenta un’opportunità unica per abbracciare l’innovazione e affrontare le sfide del domani con ambizione e lungimiranza”. In virtù di questo accordo, in qualità di interlocutore privilegiato per la Forza Armata, il CeSI – attraverso lo studio di fattori geopolitici, tecnologici e ambientali – contribuirà ad individuare le tendenze che influenzeranno il futuro della Difesa e della componente aerea in particolare. Questa collaborazione e scambio di esperienze tra l’Aeronautica Militare e CeSI faciliterà un processo nell’ambito delle relazioni internazionali e della sicurezza, basate sulla ricerca continua e sulla conoscenza diretta delle aree strategiche. Il CeSI si dedica all’analisi della politica estera e di sicurezza, con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione chiari e tempestivi per supportare il processo decisionale. L’istituto studia le relazioni internazionali con particolare attenzione ai Paesi d’interesse per l’Italia, dal Medio Oriente all’Africa, all’Asia e ai Balcani, valutando anche le nuove minacce e le sfide operative in un contesto sempre più multi-dominio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC DESIGNATO DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTO QUALE AUTORITA’ NAZIONALE DI VIGILANZA PER L’ATTUAZIONE DEL CIELO UNICO EUROPEO – Enac informa: “Importante riconoscimento per Enac da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha designato l’Ente quale Autorità nazionale di vigilanza (NSA) ai sensi del Regolamento UE 2024/2803, relativo all’attuazione del cielo unico europeo. Si tratta di un’ulteriore conferma delle capacità professionali e dell’esperienza di Enac per svolgere il ruolo e le attività relative a: valutazione e sorveglianza dell’adempimento, da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea, dei requisiti in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa; verifica del rispetto e dell’adempimento, da parte dei fornitori di servizi, dei requisiti di sicurezza e di difesa nazionali previsti dal medesimo regolamento; valutazione e approvazione della fissazione dei prezzi per la fornitura dei Servizi Comuni di Informazione (CIS); attuazione e monitoraggio dei sistemi di prestazioni e di tariffazione; la sorveglianza sulla trasparenza della contabilità dei fornitori di servizi di navigazione aerea”.

FLYDUBAI OTTIENE LA VALUTAZIONE FOUR STAR MAJOR AIRLINES 2025 – flydubai ha ricevuto per la seconda volta la prestigiosa valutazione Four Star Major Airlines dall’Airline Passenger Experience Association (APEX). Basata sul feedback dei passeggeri, la valutazione riflette l’impegno della compagnia aerea nell’investire per migliorare l’esperienza del cliente, così come il suo impegno nell’innovazione e nell’espansione del suo network. Diana Sinclair, Vice President of Inflight Experience di flydubai, ha dichiarato: “Siamo onorati di aver ricevuto ancora una volta questo riconoscimento, che premia il nostro impegno nell’innovazione continua e nel fornire un’esperienza cliente sempre migliore, sia in volo sia a terra. Negli ultimi 15 anni abbiamo trasportato oltre 100 milioni di passeggeri, rimanendo sempre impegnati a offrire un viaggio affidabile e piacevole, espandendo la nostra flotta e la nostra rete nonché offrendo un comfort eccezionale ai passeggeri, che viaggino in Business Class o in Economy Class”. “Superando i confini tradizionali delle categorie aeree, il nostro programma di ammodernamento e l’inaugurazione della nostra nuova area di check-in dedicata alla Business Class e della Business Class Lounge al Terminal 2 di Dubai ci hanno permesso di continuare a offrire un’esperienza di viaggio superiore ai nostri passeggeri. Mantenere la valutazione APEX riflette il nostro impegno nel rimuovere le barriere di viaggio e nel creare flussi liberi di commercio e turismo, rafforzando la posizione di Dubai come hub internazionale dell’aviazione”, ha aggiunto Sinclair. “L’eccellenza definisce flydubai, che ha guadagnato la prestigiosa valutazione Quattro Stelle APEX 2025, basata sul feedback verificato dei passeggeri tramite TripIt, l’app di gestione dei viaggi numero uno al mondo”, ha dichiarato Dr. Joe Leader, CEO di APEX. “Sperimentando personalmente la loro Business Class a bordo del Boeing 737 MAX, sono rimasto davvero colpito in particolare dalla perfetta integrazione del sistema di accoppiamento degli auricolari Bluetooth, fissando un nuovo punto di riferimento per la connettività in volo e il comfort dei passeggeri. Dal design all’avanguardia della cabina al loro impegno costante nell’innovazione, flydubai rappresenta il futuro dei viaggi aerei e, a nome di APEX, ci congratuliamo per questo meritato riconoscimento”. I premi APEX Four Star Airline si basano su feedback neutrali e indipendenti dei passeggeri, raccolti attraverso la partnership di APEX con TripIt® di Concur®, l’app di organizzazione dei viaggi più votata al mondo. Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa (dal 1° aprile). flydubai opera anche voli stagionali estivi da Olbia.

“M’ILLUMINO DI MENO”: L’AEROPORTO DI PALERMO HA ADERITO ALL’INIZIATIVA – L’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo ha aderito alla ventunesima edizione di “M’illumino di meno”, che si è svolta il 16 febbraio 2025. La giornata, istituzionalizzata con la legge 34 del 2022, è dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Ad organizzarla è la trasmissione radiofonica Caterpillar su Rai Radio2 con Rai per il Sociale. Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, è impegnata in un vasto programma per la gestione della riduzioni delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale. L’aeroporto di Palermo, infatti, rientra tra i pochi scali nazionali già certificati al “livello Neutrality” del programma internazionale Airport carbon accreditation (Aca), promosso da Aci Europe. Dal punto di vista degli investimenti green, Gesap ha già installato impianti fotovoltaici attraverso i quali produce mediamente un’energia annua 100% green pari a circa 650.000 kWh, ciò consente di ridurre le emissioni di circa 344.500 chilogrammi di CO2. Nei prossimi anni la società ha in programma l’installazione di nuovi impianti, per raggiungere un obiettivo di potenza complessiva pari a 1500 kW. All’interno del sedime aeroportuale sono state inoltre installate diverse colonnine per la ricarica elettrica delle auto elettriche. “Questa giornata rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza di ridurre i consumi energetici e adottare pratiche più ecologiche, contribuendo così alla salvaguardia del nostro pianeta”, ha affermato Massimo Abbate, direttore generale di Gesap. “L’adesione a M’illumino di meno è ormai una tappa fissa, perché i piccoli gesti contro lo spreco energetico possono fare la differenza nella lotta ai cambiamenti climatici. La sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale per la crescita dello scalo aereo. L’obiettivo rimane l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050”, dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap. In aeroporto sono state organizzate una serie di iniziative per sensibilizzare i passeggeri e gli operatori aeroportuali sul tema del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, tra cui una sessione formativa per il personale aeroportuale sugli impatti del fast fashion su emissioni e sostenibilità, a cura dei professori Giovanna Marchionni e Paolo Gandini del laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano. Per l’occasione, all’interno del terminal passeggeri, come gesto simbolico di risparmio energetico, in alcuni momenti della giornata è stata ridotta l’illuminazione di alcune aree.

IBERIA LANCIA IL PROGRAMMA DI MENTORING “DESPEGA” – Nell’ambito dell’accordo che Iberia ha con l’Università Politecnica di Madrid, la compagnia aerea ha appena lanciato un programma di mentoring per condividere le conoscenze con gli studenti dell’ultimo anno di laurea o master nel settore aeronautico. Lo scopo di questa iniziativa è contribuire allo sviluppo professionale e personale di quegli studenti che desiderano ampliare le proprie conoscenze in campi relativi all’ingegneria, alla gestione e/o alle operazioni di una compagnia aerea. Il programma “Despega” dura sei mesi e consente agli studenti di tenere incontri regolari con il proprio mentore che consentiranno loro di definire i propri profili professionali, ampliare le proprie conoscenze e aiutare a focalizzare il proprio futuro professionale. “Il nuovo programma di mentoring ‘Despega’ è un’opportunità unica per accompagnare sei studenti nel loro apprendimento, sviluppo professionale e crescita personale. Con l’aiuto dei migliori professionisti di Iberia nei rispettivi campi, potranno approfondire la realtà del nostro business, espandere la loro visione, definire il loro profilo e concentrarsi sul loro futuro professionale, il tutto in un modello molto esperienziale, affinché possano vivere la vita quotidiana di una compagnia aerea”, afferma María Bello, Direttore Persone e Diversità. I requisiti per accedere a questo programma sono essere uno studente dell’ultimo anno di una laurea o di un qualsiasi corso magistrale; avere un livello minimo di inglese pari a C1 e avere un minimo notevole come media di voti nel curriculum accademico della Laurea. È stato inoltre valutato che i candidati avessero completato un soggiorno internazionale (come Erasmus o stage di lavoro) e la partecipazione a programmi di volontariato o associazioni simili. I sei finalisti si avvarranno dell’aiuto dei professionisti di Iberia dei dipartimenti di Manutenzione in linea, MRO e Centro di Controllo Operazioni. Il programma ‘Despega’ fa parte dell’accordo Cátedra Iberia – Universidad Politécnica de Madrid, con il quale la compagnia aerea cerca di consolidare il rapporto con il mondo universitario e avere uno spazio per la ricerca su aerodinamica, materiali compositi, strutture e altri campi di interesse.

AEROPORTO DI CATANIA: AGGIORNAMENTO ETNA DEL 18 FEBBRAIO – L’Aeroporto di Catania informa: “Informiamo i gentili passeggeri della fine dello stato di allerta, il rientro nello status ordinario e il ripristino completo dei servizi. I settori aerei Est sono quindi nuovamente in funzione”.

BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS LANCIA IL 2025 TRAVEL TRENDS REPORT – British Airways informa: “British Airways Holidays presenta il suo Travel Trends Report 2025, identificando le destinazioni per le vacanze più ricercate e il modo in cui i viaggiatori scelgono di curare le proprie vacanze in modi nuovi ed entusiasmanti, con i social media che guidano i modelli di prenotazione e i clienti che ora formano “Trip Collectives”. La “Hotlist” del 2025 del report, che presenta le destinazioni più ricercate dei saldi di gennaio, conferma una previsione chiave del Travel Trends Report dell’anno scorso, con Malta che passa dalla categoria “Rising Stars” a essere una delle destinazioni per le vacanze più ricercate. Nel frattempo, Koh Samui ha visto un aumento del 38% di interesse rispetto all’anno scorso, una tendenza che senza dubbio crescerà. Otto destinazioni che stanno aumentando di popolarità in base alle ricerche di pacchetti vacanze su ba.com durante gennaio 2025 sono : Agadir +308%, Abu Dhabi +94%, Creta +44%, Koh Samui +38%, Gibilterra +17%, Nashville +17%, Kos +16%, Qatar +16%. January Sale 2025 Hotlist: 1. New York, 2. Dubai, 3. Barbados, 4. Cancun, 5. Tenerife, 6. Orlando, 7. Maldive, 8. Mauritius, 9. Santa Lucia, 10. Malta”. Andrew Flintham, Managing Director of British Airways Holidays, ha affermato: “Il nostro terzo annual report fornisce alcune informazioni su come i consumatori del Regno Unito desiderano viaggiare. Non solo cercano nuovi modi per ottimizzare il loro tempo libero, ma c’è una chiara tendenza nei viaggiatori ad abbracciare gli elementi tradizionali delle vacanze come l’all-inclusive. Con il 43% degli adulti del Regno Unito che vanno in vacanza che concordano sul fatto che l’idea di organizzare tutti i componenti di una vacanza li ha fatti sentire stressati, è chiaro che c’è una forte domanda, ora più che mai, per i nostri pacchetti vacanze. In British Airways Holidays è fondamentale fornire ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno per rendere il loro tempo libero indimenticabile e alleviare lo stress della pianificazione, in modo che possano rilassarsi e prendere sul serio le loro vacanze”.

RAYTHEON COMPLETA 10 SUBSYSTEM DEMONSTRATION PER IL NGSRI PROGRAM – Raytheon, un’azienda RTX, ha annunciato una serie di 10 subsystem demonstrations di successo per il Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI) dell’U.S. Army, che alla fine sostituirà lo Stinger® surface-to-air missile. “Queste successful subsystem demonstrations sono un passo cruciale per soddisfare i range and performance requirements dell’esercito degli Stati Uniti per questa transformational short-range air defense capability”, afferma Tom Laliberty, president of Land & Air Defense Systems at Raytheon. “Siamo fiduciosi nella nostra capacità di fornire rapidamente all’esercito una NGSRI solution conveniente, a basso rischio e altamente producibile”.

IBEROJET RINNOVA PER SETTE ANNI IL SUO ACCORDO CON IL SISTEMA DI SERVIZIO PASSEGGERI RADDIX DI SABRE – Sabre Corporation informa: “Sabre Corporation, azienda leader nella tecnologia per il settore dei viaggi, ha annunciato oggi il rinnovo dell’accordo con Iberojet, compagnia aerea spagnola e parte di Ávoris, per l’utilizzo del sistema di servizio passeggeri (PSS) Radixx di Sabre per sette anni. Questo rinnovo anticipato conferma la fiducia della compagnia nelle soluzioni innovative di Radixx e il suo impegno per l’efficienza operativa e l’eccellenza nell’esperienza del cliente. Attraverso questo accordo, Iberojet continuerà a utilizzare la suite completa di prodotti Radixx, tra cui Radixx Res (sistema di prenotazione), Radixx Go (sistema di controllo delle partenze), Radixx EZYcommerce (e-commerce) e Radixx Insight (strumenti di analisi). Queste soluzioni offrono alla compagnia aerea tecnologie flessibili e scalabili, in linea con la sua strategia di crescita e con l’obiettivo di migliorare la propria efficienza operativa in un mercato altamente competitivo”.