Air France-KLM collabora con Amadeus per accelerare la modern airline retailing transformation

Air France-KLM e Amadeus hanno firmato un accordo storico per portare l’airline retailing in una nuova era tramite Nevio, la soluzione di nuova generazione di Amadeus per “Offer and Order” native capabilities. Al centro di questa trasformazione c’è l’adozione dello IATA “ONE Order” standard, che migliorerà la customer experience per le esigenze in continua evoluzione dei consumatori.

“Oggi i clienti devono in genere destreggiarsi tra più documenti come il Passenger Name Record (PNR), l’Electronic Ticket (ETK) e gli Electronic Miscellaneous Documents (EMDs) per ogni prenotazione. La partnership con Amadeus, basata sui Modern Airline Retailing principles, semplificherà le operazioni e l’esperienza del cliente implementando un’unica fonte, l’Order, molto simile a come funziona oggi l’e-commerce.

Questa partnership promuove l’ambizione di Air France-KLM di aggiornare i suoi attuali sistemi e passare a un moderno “Offer and Order” native system. Questo sforzo pluriennale sarà orchestrato dall’Air France-KLM MOON (Moving to Offer and Order Native) program, in stretta collaborazione con Amadeus.

Con questa trasformazione, i clienti di Air France-KLM trarranno vantaggio da:

Un singolo travel record unificato: i clienti avranno un singolo ordine contenente tutti i dettagli del loro viaggio, inclusi i servizi forniti da terze parti.

Un servizio migliorato: i clienti saranno in grado di apportare modifiche ai loro servizi di viaggio e accessori più facilmente.

Offerte più personalizzate: i clienti trarranno vantaggio da opzioni più personalizzate, che corrispondono meglio alle loro preferenze ed esigenze”, afferma Air France-KLM.

Angus Clarke, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, Air France-KLM Group, ha affermato: “Il nostro passaggio al Modern Airline Retailing è un pilastro fondamentale della nostra strategia commerciale, come riflesso del nostro ampio impegno nei confronti del MOON program. Sfruttando la potenza dei next-generation retailing systems, continueremo a migliorare l’esperienza del cliente. Questa partnership con Amadeus consentirà ai nostri clienti di tracciare l’intero viaggio in un unico ordine accessibile, ricevere offerte più personalizzate che rispecchino le loro diverse esigenze ed essere maggiormente self-service. Sono sicuro che saremo in grado di realizzare questa visione negli anni a venire in stretta collaborazione con Amadeus, un partner tecnologico di lunga data”.

Pierre Olivier Bandet, Executive Vice President, Air France-KLM Information Systems, ha aggiunto: “Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con Amadeus, il MOON team e l’intera Air France-KLM IT organization. Questa trasformazione non solo porterà un best-in-class Order Management System, ma semplificherà anche il nostro ecosistema IT attraverso l’eliminazione graduale di diverse applicazioni legacy. Ciò fornirà al Gruppo una base tecnica moderna e flessibile che genererà valore per gli anni a venire”.

Decius Valmorbida, President of Travel, Amadeus ha affermato: “Amadeus Nevio è stato specificamente progettato per offrire una flessibilità eccezionale, consentendo ad Air France-KLM di selezionare i moduli che si allineano alle sue esigenze uniche, creando una soluzione perfetta per le proprie operazioni. La partnership illustra il nostro impegno continuo nel supportare la trasformazione del settore e la nostra dedizione nel guidare attivamente questo cambiamento. Questo è il futuro del customer-centric retailing”.

Maher Koubaa, Executive Vice President Travel Unit and Managing Director EMEA, Amadeus, ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air France-KLM come ultimo cliente ad aver sottoscritto Amadeus Nevio. Questa nuova generazione di airline technology aiuta le compagnie aeree a offrire la migliore retailing experience ai clienti in tutte le loro operazioni e in ogni punto di contatto. Ci impegniamo a supportare Air France-KLM nella sua retail transformation e, più in generale, ad accelerare il ritmo del passaggio del settore al customer-centric retailing”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)