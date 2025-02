Etihad Airways annuncia il profitto più alto di sempre nel 2024

Etihad Airways ha annunciato i suoi risultati per l’intero anno 2024, registrando ottime prestazioni in tutti i parametri chiave, con un profit after tax di 1,7 miliardi di AED (US$ 476 milioni), guidato da 20,8 miliardi di AED (US$ 5,7 miliardi) di passenger revenue e 4,2 miliardi di AED (US$ 1,1 miliardi) di cargo revenue, insieme a significativi miglioramenti dell’efficienza operativa.

“La compagnia aerea ha trasportato 18,5 milioni di passeggeri lo scorso anno, con un aumento del 32% rispetto all’anno precedente, riflettendo una domanda forte e sostenuta in tutta la sua rete in espansione. Questa crescita è stata supportata da un aumento del 28% anno su anno in Available Seat Kilometres (ASK) e da un passenger load factor migliorato, che ha raggiunto l’87% nel FY 2024, rispetto all’86% nel 2023.

I ricavi totali hanno registrato un notevole aumento anno su anno del 25%, a 25,3 miliardi di AED (US$ 6,9 miliardi). Questa crescita è stata guidata da una solida performance sia nel business passeggeri che in quello cargo. I passenger revenue sono aumentati di 4,2 miliardi di AED (US$ 1,1 miliardi), ovvero del 25% rispetto al 2023, riflettendo una rete potenziata e una maggiore capacità. I cargo revenue sono aumentati del 24% rispetto all’anno scorso, alimentati da una maggiore capacità e volume (aumento del 12% nelle cargo leg tonnes trasportate), insieme a rendimenti migliorati nella seconda metà dell’anno”, afferma Etihad Airways.

“Nel 2024 la compagnia aerea ha ampliato le sue operazioni a oltre 1.700 voli settimanali e aumentato le frequenze su 25 rotte negli ultimi due anni. Ha inoltre lanciato più di 20 nuove destinazioni, come Boston, Jaipur, Bali e Nairobi, insieme a hotspot estivi come Antalya, Nizza e Santorini, con oltre 10 città destinate a iniziare le operazioni nel 2025. La flotta operativa della compagnia aerea ha continuato ad espandersi con l’aggiunta di 12 aeromobili, inclusa l’introduzione di un nuovo tipo di flotta, con sei A320neo, e il rientro in servizio del suo quinto A380. Etihad ora opera la flotta più giovane e più efficiente nei consumi nella regione, supportando la sua strategia ESG per ridurre al minimo le emissioni di carbonio migliorando al contempo la sua offerta di servizi.

La compagnia aerea ha investito nel miglioramento dell’esperienza del cliente, determinando un significativo aumento dell’NPS, riflettendo una maggiore soddisfazione operativa e di servizio. Nel 2024 la compagnia aerea ha approvato un programma di ammodernamento da 3 miliardi di AED, il più grande di sempre, che, una volta avviato, dovrebbe migliorare ulteriormente cabin comfort, inflight experience and NPS. Etihad ha inoltre introdotto un call center premium dedicato, che offre un servizio più rapido e personalizzato per i viaggiatori premium, sfruttando l’intelligenza artificiale per aumentare la produttività. Sono stati apportati oltre 200 miglioramenti al sito Web e all’app per migliorare ulteriormente l’esperienza degli ospiti. Inoltre, il programma fedeltà della compagnia aerea, Etihad Guest, ha raggiunto il traguardo di 10 milioni di membri.

Riconoscendo questi risultati, Etihad ha ricevuto numerosi premi del settore da enti come World Travel Awards e Business Traveller Awards, tra cui Best Cabin Crew, Best Customer Experience, Best Economy Class e Best First Class Lounge. È stata anche nominata Environmental Airline of the Year da AirlineRatings.com nel 2024 per il terzo anno consecutivo.

Il team di Etihad è cresciuto fino a oltre 11.000 dipendenti, con oltre 2.000 nuove assunzioni e oltre 1.500 promozioni. Le UAE National Talent initiatives sono progredite, con oltre 70 cadet pilots degli Emirati che si sono graduati e più di 3.000 domande ricevute per l’ultimo cadet programme. I cittadini degli Emirati Arabi Uniti rappresentano ora il 20% della forza lavoro”, prosegue Etihad Airways.

His Excellency Mohammed Ali Al Shorafa, Chairman of Etihad Airways, ha affermato: “Esprimiamo la nostra gratitudine ai nostri ospiti e alla famiglia Etihad dedicata per averci permesso di realizzare le nostre ambizioni e di fornire costantemente il servizio affidabile e di prima categoria che definisce le nostre operazioni. L’impegno incrollabile del nostro team ha rafforzato la nostra compagnia aerea, aumentando l’efficienza e migliorando costantemente la nostra eccezionale customer experience. Mentre espandiamo la nostra rete e miglioriamo le nostre offerte, rimaniamo concentrati sul collegamento di più persone ad Abu Dhabi e sul supporto delle ambizioni turistiche dell’Emirato, realizzando la nostra visione di essere la compagnia aerea che tutti vogliono volare”.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha affermato: “Questi risultati sono la testimonianza della dedizione delle nostre persone che hanno lavorato insieme per uno scopo, realizzando la nostra strategia. I loro sforzi hanno portato a miglioramenti nella soddisfazione del cliente misurata in tutte le classi di cabina e in numerosi altri punti di contatto. Allo stesso modo, hanno prodotto una crescita sostenibile e redditizia, mantenendo al contempo un’efficienza disciplinata e un impegno costante per la sicurezza. Guardando al futuro, sono fiducioso che continueremo a essere una compagnia aerea finanziariamente solida, offrendo esperienze straordinarie ai clienti, adempiendo al mandato del nostro azionista e contribuendo alla prosperità e al successo a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti”.

“Per tutto il 2024 Etihad ha rafforzato la redditività e ampliato i margini attraverso una flotta e una rete ottimizzate, un’efficienza migliorata e un’attenzione continua alla produttività. La compagnia aerea ha continuato a rafforzare il network attraverso 126 interline, codeshare and strategic partnerships, tra cui una partnership storica con China Eastern, la prima del suo genere tra una compagnia aerea mediorientale e cinese, e una partnership strategica con SF Airlines per aumentare la capacità logistica e la portata del network.

Etihad ha ulteriormente aumentato l’efficienza operativa, con CASK e CASK ex-fuel in calo rispettivamente del 3% e del 4%. L’aumento dell’efficienza è evidente anche nei costi relativi alle funzioni centrali, che sono cresciuti molto meno della capacità.

Le solide top-line performance e i continui miglioramenti nei costi unitari hanno portato a un notevole risultato operativo, con l’EBITDA che ha raggiunto i 4,7 miliardi di AED (US$ 1,3 miliardi), un aumento del 32% anno su anno.

Il profit after tax per il FY 2024 è più che triplicato anno su anno, guidato dal forte slancio nel passenger business, da una solida ripresa nelle operazioni cargo di Etihad e da una significativa riduzione dei net finance costs, in calo di quasi 1 miliardo di AED, o dell’80% anno su anno, che riflette un continuo deleveraging del bilancio supportato da una forte generazione di cassa.

Riconoscendo il forte miglioramento di Etihad, l’agenzia di rating Fitch ha migliorato il rating di Etihad ad A+ a luglio 2024, citando il suo standalone credit profile sostanzialmente più forte”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)