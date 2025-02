News Brevi – 19.02.2025

FORLI’: IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE IN VISITA ALLE OFFICINE DEL 2° G.M.A. – “È importante che nicchie d’eccellenza come questa realtà siano riconosciute e valorizzate”. Sono queste le parole che il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Luca Goretti, ha rivolto al personale militare e civile del 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli (G.M.A.) nel corso della visita conoscitiva dell’Ente, che si è tenuta nella mattinata di martedì 18 febbraio. Ricevuto dal Comandante del 2° G.M.A., Ten. Col. Riccardo Aloisi, dopo il briefing introduttivo incentrato sulle principali attività e capacità manutentive dei Veicoli Tattici ad Alta Valenza Operativa, dei Gruppi Elettrogeni e dei mezzi GSE/MHE (Ground Service Equipment / Material Handling Equipment), il Capo di Stato Maggiore ha proseguito con la visita alle infrastrutture dell’Ente. Il percorso ha interessato i locali dedicati al pre-collaudo dei Gruppi Elettrogeni e quelli per la verniciatura dei mezzi, l’Officina Gruppi Elettrogeni, i reparti tappezzeria, batti-lamiera, falegnameria, motoristi e cambisti dell’Officina meccanica, nonché il magazzino del materiale speciale dell’Aeronautica. Durante il percorso, il Gen. S.A. Goretti ha potuto constatare l’elevata professionalità dei tecnici e degli specialisti del 2° G.M.A.. Non è mancato un momento di incontro con 25 giovani Volontari in Ferma Iniziale, frequentatori del Corso per l’attribuzione della capacità “Elettrauto”, impegnati in una lezione pratica e di laboratorio sulle componentistiche elettroniche; a loro è stato rivolto l’invito ad apprendere il più possibile dall’elevata competenza dei loro formatori. Presso il Padiglione “Gemini”, si è poi tenuto l’incontro con il personale militare e civile, nel corso del quale il Capo di Stato Maggiore ha riconosciuto l’importanza della logistica di aderenza e del settore della manutenzione dei mezzi, soprattutto di quelli ad alta valenza operativa, la cui prontezza ed efficienza è fondamentale nelle operazioni fuori dai confini nazionali. Ha pertanto elogiato il 2° Gruppo per la silente e peculiare attività che svolge quotidianamente, per la straordinaria capacità logistica acquisita e per il prezioso servizio che offre a sostegno delle attività dei reparti operativi della Forza Armata e delle operazioni interforze. “Oggi ho potuto constatare di persona quanto le vostre professionalità, la vostra passione, competenza, dedizione, spirito di abnegazione testimoniano un profondo senso di appartenenza al 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli”. La visita è stata infine sugellata dalla firma dell’Albo d’onore e dalla consegna del Crest di Reparto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES LANCIA LA CAMPAGNA “MARZO A DUBAI” – Emirates lancia la sua nuova campagna per invitare i viaggiatori a scoprire Dubai nel mese di marzo. Mentre la città si prepara ad accogliere i visitatori per le vacanze primaverili, Emirates presenta tutte le attrazioni di Dubai: dalle spiagge dorate alla vita notturna, dallo shopping di lusso alle esperienze culturali. “Dubai è una città dall’atmosfera unica, dove il caldo sole di marzo si fonde con la ricchezza della tradizione araba durante il Ramadan. Ristoranti stellati, bar alla moda, e avventure nel deserto, sono solo alcune delle cose che si possono fare in questa città che non smette mai di stupire. Che si tratti di ammirare attrazioni iconiche, di godersi il clima mite o di immergersi nella cultura delle festività, Dubai accoglie tutti i visitatori e resta una meta imperdibile per ogni viaggiatore. Ecco alcune delle esperienze più entusiasmanti da vivere in città nel mese di marzo: Dubai Duty Free Tennis Championships 2025; DIFC Art Nights; Visita The Fort – Lisaili; Dubai Desert Conservation Reserve; Aquaventure World. Quest’anno marzo è anche il mese in cui la magia del Ramadan avvolge Dubai in un’atmosfera unica, rendendo questo periodo dell’anno ideale per scoprire la città. Per chi desidera immergersi nelle tradizioni e nella cultura locale, è possibile vivere esperienze emozionanti”, afferma Emirates. “Oltre a queste straordinarie esperienze, Emirates offre ai suoi passeggeri opportunità esclusive per vivere al meglio il loro soggiorno a Dubai, tra cui: My Emirates Pass – I clienti che volano verso o attraverso Dubai possono semplicemente mostrare la loro carta d’imbarco e un documento d’identità valido per accedere a sconti esclusivi in centinaia di negozi, ristoranti, spa di lusso e attrazioni iconiche in tutta Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. Per scoprire tutte le offerte di My Emirates Pass, basta visitare: https://www.emirates.com/english/experience/my-emirates-pass/. Skywards Partners – I membri di Emirates Skywards, il programma fedeltà pluripremiato, possono accumulare Miglia con i partner globali di Emirates, tra cui hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi e banche. Le Miglia possono essere utilizzate per ottenere biglietti premio, upgrade o persino per biglietti per concerti ed eventi sportivi. A Dubai, inoltre, è possibile accumulare Miglia con i partner in tutta la città, come Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays e altri ancora: https://www.emirates.com/english/skywards/“, conclude Emirates.

AIR CANADA: AGGIORNAMENTO OPERATIVO – Air Canada ha rilasciato ieri il seguente aggiornamento sulle sue operazioni dopo la recente forte tempesta invernale nel Canada orientale e un grave incidente aereo che ha ridotto la capacità nel suo hub globale di Toronto Pearson. “Il 17 febbraio è stata una giornata difficile e siamo stati molto preoccupati per l’incidente che ha coinvolto Delta Air Lines. I nostri pensieri rimangono con i clienti e l’equipaggio di quel volo”, ha affermato Craig Landry, Executive Vice President and Chief Operating Officer at Air Canada. “Purtroppo, questo incidente si è aggiunto agli eventi meteorologici degli ultimi giorni che sono stati estremamente difficili per le compagnie aeree nel Canada orientale. Riconosciamo che le interruzioni dei viaggi sono scomode per i clienti, ma la sicurezza deve sempre essere la nostra massima priorità e talvolta garantire un viaggio sicuro richiede di rallentare e adattarsi alle condizioni. Ringrazio i nostri dipendenti per il loro duro lavoro e la loro dedizione, inclusa la loro disponibilità a effettuare turni extra per prendersi cura dei nostri clienti”, ha proseguito Landry. “A causa della recente tempesta e dell’incidente a Toronto Pearson ci sono stati notevoli ritardi e Air Canada ha cancellato circa 1.290 voli negli ultimi sei giorni. Nonostante ciò, abbiamo trasferito con successo e sicurezza più di 650.000 clienti durante quel periodo. Stiamo attualmente ripristinando il nostro servizio, aggiungendo voli e capacità extra ove possibile. Tuttavia, le necessarie e continue riduzioni del numero di decolli e atterraggi consentiti presso il nostro hub globale di Toronto stanno rallentando la velocità di ripresa. Prevediamo che potrebbero volerci diversi giorni, a seconda delle condizioni meteorologiche, per tornare alle normali operazioni. Apprezziamo la comprensione dei nostri clienti in questo periodo”. “Air Canada offre ampi strumenti self-service su www.aircanada.com e sulla sua app Air Canada per i clienti che desiderano annullare, modificare o apportare altre modifiche alle prenotazioni. I contact center stanno attualmente riscontrando volumi molto elevati, con conseguenti tempi di attesa prolungati. Si consiglia ai clienti che non hanno in programma di viaggiare entro 48 ore di richiamare più vicino alla partenza programmate. Air Canada ha ridotto il suo schedule in previsione delle condizioni meteorologiche che limitavano il numero di voli autorizzati a decollare e atterrare nei principali aeroporti. A seguito della tempesta e dell’incidente aereo, Air Canada ha dovuto rimuovere ulteriormente voli dal suo schedule già ridotto. Questi verranno ora ripristinati non appena le condizioni lo consentiranno. Poiché molti dei suoi aerei e clienti si collegano tramite Toronto, un’interruzione a Pearson può avere un impatto sui voli in altre parti del sistema, creando un effetto domino che può avere un impatto anche sui voli che non viaggiano immediatamente da o per Toronto”, conclude Air Canada.

EUROWINGS HOLIDAYS NOMINA IL MANAGING DIRECTOR – Eurowings ha nominato la digital and sales expert Irina Haselmann come Managing Director del nuovo tour operator Eurowings Holidays GmbH. Con questa decisione, la compagnia sottolinea la sua ambizione di crescere nel settore del turismo e rafforzare la posizione del suo leisure brand Eurowings Holidays, che opererà come tour operator separato dal 1° aprile 2025. Irina Haselmann fa parte del team Eurowings dal 2018. Ha dato un contributo significativo al successo commerciale della compagnia aerea nel settore delle vendite e del digitale. È Head of Digital Marketing & Sales dal 2021 e ha avuto un ruolo determinante nel guidare la crescita dei ricavi attraverso le piattaforme digitali e lo sviluppo di Eurowings Holidays. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore turistico, Irina Haselmann porta con sé una profonda competenza da varie posizioni chiave. “Questa vasta competenza in ambito turistico e digitale rende Irina Haselmann la persona ideale per guidare la nostra crescita turistica”, afferma Michael Erfert, Head of Sales, Eurowings, che è anche responsabile dello sviluppo e dell’espansione del nuovo tour operator. “Irina ha avuto un ruolo determinante nel plasmare lo sviluppo di successo di Eurowings Holidays negli ultimi anni e lo ha portato avanti con passione insieme al suo team. Con la nostra gestione, stiamo ora compiendo il passo successivo e rafforzando la nostra responsabilità imprenditoriale per la crescita di Eurowings Holidays”. Il nuovo team dirigenziale attorno a Irina Haselmann unisce molti anni di esperienza in turismo e TravelTech expertise, da Binoli GmbH, acquisita da Baden-Baden, con il know-how di Eurowings Digital GmbH, con sede a Colonia. Oltre a Irina Haselmann come Managing Director, il management team include Sven Ickstadt (Chief Operations Officer), responsabile dell’area Touristic Operations. Ickstadt lavora nel turismo dal 1996 e può contare su un’ampia rete di contatti maturata in 25 anni di posizioni dirigenziali presso LTUR e Binoli. Sebastian Jüngst assumerà il ruolo di Head of IT. Lavora nel settore IT da 18 anni ed è stato tourism IT presso Air Berlin Holidays e gli HLX brands dal 2015 in poi. La gestione della e Sales & Marketing division e del Data & BI team di nuova creazione saranno ricoperti dai ranghi di Eurowings Digital: Carolin Stauss sarà responsabile della Sales & Marketing division in qualità di Head of Sales & Marketing, mentre Ilias Bratkos gestirà le data-driven business decisions di Eurowings Holidays in qualità di Head of Data & BI. Con il lancio di Eurowings Holidays GmbH il 1° aprile 2025, Eurowings sta ampliando il suo portafoglio nel settore del turismo e ora offrirà ai clienti vacanze su misura. Per poter attingere immediatamente a una comprovata competenza, Eurowings Holidays ha rilevato il personale e i sistemi IT del rinomato imprenditore dei media and tourism entrepreneur Karlheinz Kögel in Baden-Baden.

EMIRATES AVIATION UNIVERSITY E BOEING ISPIRANO GLI STUDENTI A PENSARE IN OTTICA STEM – Gli studenti delle scuole degli Emirati Arabi Uniti hanno messo alla prova le loro competenze ingegneristiche nell’ottava edizione della competizione Water Rocket organizzata da Emirates Aviation University (EAU) in collaborazione con Boeing. La competizione annuale, che si svolge presso il campus dell’EAU a Dubai, mira a stimolare l’innovazione, incoraggiare la risoluzione pratica dei problemi e suscitare interesse nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Gli studenti delle classi 11 e 12 hanno lavorato in gruppi da quattro per costruire razzi utilizzando materiali di uso comune. I partecipanti hanno poi lanciato i loro razzi con un’inclinazione di 45 gradi, utilizzando esclusivamente acqua e pressione dell’aria come propulsione. Il professor Ahmad Al Ali, Vicecancelliere di Emirates Aviation University, ha dichiarato: “La Water Rocket Competition fa parte delle nostre iniziative di responsabilità sociale d’impresa. Questa competizione non solo stimola la curiosità nei giovani, ma fornisce anche ai futuri leader del settore le competenze e la passione necessarie per guidare il mondo verso il futuro. Speriamo che possano essere ispirati a intraprendere una carriera in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche o matematiche. Siamo lieti di avere questa opportunità di restituire qualcosa alla comunità locale e siamo orgogliosi di collaborare con Boeing”. Kuljit Ghata-Aura, Presidente di Boeing per Medio Oriente, Turchia, Africa e Asia Centrale, ha aggiunto: “Con la crescita dell’aviazione e dell’esplorazione spaziale negli Emirati Arabi Uniti, la domanda di talenti nel settore aerospaziale continua ad aumentare. La collaboazione con Emirates Aviation University ci permette di ispirare la prossima generazione di professionisti del settore aerospaziale e di offrire agli studenti l’opportunità di acquisire competenze tecniche grazie agli ingegneri di Boeing nel corso di questa competizione”. Ad annunciare la squadra vincitrice una giuria composta da esperti di Emirates Aviation University e Boeing. Al primo posto It’s Not Rocket Science del Dubai English Speaking College, che ha infranto tutti i record precedenti con un razzo che ha raggiunto i 120 metri di altezza. Il team Rocket Riders della Dubai Scholars Private School si è classificato al secondo posto con un lancio di 117 metri, mentre il team Eagle 1 della Islamiya English School ha conquistato il terzo posto con un razzo che ha raggiunto i 115 metri. Dalla prima edizione della competizione nel 2017, oltre 1.000 studenti provenienti da 100 scuole hanno affrontato con successo la sfida e 8 squadre hanno raggiunto il podio dei vincitori. Boeing collabora con Emirates Aviation University dal 2017, sostenendo iniziative chiave come l’installazione di una galleria del vento nei laboratori dell’università, insieme ad altri investimenti.

AVIAREPS DIVENTA AZIONISTA DI INTERMODAL AIR – AVIAREPS ha ampliato la sua presenza in Grecia acquisendo una partecipazione in Intermodal Air. Intermodal Air è una compagnia di rappresentanza aerea affermata con sede ad Atene, in Grecia, con oltre 39 anni di esperienza nelle vendite e nei servizi per le compagnie aeree. Fondata nel 1986, ha sviluppato un profondo expertise nel settore e una forte presenza sul mercato che hanno permesso all’azienda di affermarsi nel mercato locale, stimolare la crescita delle vendite ed espandere le opportunità per i suoi partner. Intermodal Air è uno dei membri fondatori di HAAR – Associazione Ellenica dei Rappresentanti delle Compagnie Aeree – ed è membro di SETE – Confederazione del Turismo Greco. AVIAREPS e Intermodal Air uniranno le sinergie per stimolare l’innovazione e la crescita nel mercato greco, offrendo servizi di vendita e marketing a compagnie aeree e aziende turistiche. Edgar Lacker, CEO di AVIAREPS: “Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Intermodal Air, di cui abbiamo recentemente acquisito una partecipazione. Noi di AVIAREPS vediamo un grande potenziale in Intermodal Air e nel loro team e crediamo che questa cooperazione strategica rafforzerà la nostra posizione sul mercato in Grecia. Siamo entusiasti di supportare la crescita di Intermodal Air, sfruttando la nostra lunga esperienza globale nel settore”.

IBERIA PLUS INCORPORA ASTARA COME NUOVO PARTNER – Iberia Plus incorpora Astara, azienda leader nelle soluzioni di mobilità, come nuovo partner. I titolari del programma fedeltà Iberia potranno guadagnare Avios con ogni transazione effettuata con i diversi marchi e servizi Astara. Grazie a questo accordo, i clienti del servizio in abbonamento Astara potranno guadagnare 10.000 Avios con ogni nuovo abbonamento e ulteriori 1.000 Avios rinnovando il piano dopo la sua scadenza. Allo stesso modo, con ogni acquisto di un veicolo dei marchi che Astara distribuisce in Spagna (KGM, Maxus, Microlino, Mitsubishi, Subaru e, presto, Foton) i clienti otterranno 25.000 Avios. “Questo accordo sottolinea il nostro impegno nell’ampliare opportunità e vantaggi per i nostri membri, integrando la passione per la mobilità e i viaggi in un’esperienza più arricchente e flessibile. L’integrazione di Astara nel nostro programma fedeltà ci rende più grandi e consentirà a tutti i nostri clienti di partecipare a tutti i vantaggi derivanti dall’ottenimento di Avios e dal loro successivo riscatto nel programma Iberia Plus”, afferma Julio Marchena, Responsabile Partnership Spain & Latam di IAG Loyalty. Rafael Sáinz, Global COO di Astara, ha commentato l’alleanza: “Muoversi è un nostro diritto e quanti più modi di muoversi abbiamo a nostra portata, meglio è. Noi di Astara siamo lieti di diventare il partner per la mobilità di IAG, un punto di riferimento nel settore dell’aviazione. Questo accordo ci permette di offrire ai nostri clienti un’esperienza di mobilità ancora più completa, collegando i loro viaggi via terra ai vantaggi di un programma fedeltà così rinomato. Questa collaborazione segna l’inizio di un percorso comune verso una mobilità più integrata e accessibile, che speriamo di estendere presto ad altri mercati”.

EMBRAER PROMUOVE LA STARTUP MARATHON DURANTE IL WEB SUMMIT RIO 2025 – Embraer, leader mondiale nel settore aerospaziale, terrà la Startup Marathon durante il Web Summit Rio 2025. L’iniziativa, che si svolgerà tra il 27 e il 30 aprile a Riocentro, Rio de Janeiro, mira a promuovere l’innovazione concentrandosi su artificial intelligence, machine learning e altre tecnologie nell’aviazione. “L’innovazione è un pilastro strategico per Embraer. Partecipare a un evento come questo, così come tenere la nostra Marathon all’interno del Web Summit, rafforza questo obiettivo attraverso partnership con startup la cui sfida è offrire innovative technologies and potential disruption”, afferma Leonardo Garnica, Embraer’s corporate innovation leader. Per partecipare, le startup devono compilare un modulo di domanda entro il 14 marzo e soddisfare i criteri di selezione sia del Web Summit che di Embraer. Dopo una selezione preliminare, le chiamate per partecipare alla Marathon saranno inviate via e-mail il 9 aprile. Il modulo di registrazione online e le regole della Startup Marathon saranno disponibili su https://www.embraer.com/global/en/marathon-2025. “Invitiamo tutte le startup che prenderanno parte al Web Summit a iscriversi alla nostra Marathon e a visitare il nostro stand durante l’evento in modo da poter identificare opportunità di cooperazione”, conclude Garnica.

EMIRATES: WINTER ESCAPE IN DUBAI – Emirates informa: “Emirates ha svelato una nuova offerta per i viaggiatori che stanno pianificando un viaggio a Dubai questo inverno. I viaggiatori che volano da regioni selezionate che prenotano un biglietto di andata e ritorno in First Class o Business Class per Dubai, o con uno scalo in città, riceveranno un soggiorno omaggio presso il lussuoso JW Marriott Marquis. I viaggiatori che volano in Premium Economy o Economy Class possono usufruire di un soggiorno omaggio di una notte presso il Crowne Plaza Dubai Deira o l’Holiday Inn Festival City. L’hotel/l’offerta dipende dalla regione da cui partono i viaggiatori. Inoltre, coloro che volano a Dubai da regioni selezionate con Emirates possono anche ottenere l’accesso gratuito allo Sky Views Observatory con accesso allo Sky Glass Slide e alla passerella Fountain”, afferma Emirates. “I viaggiatori provenienti da regioni selezionate possono anche usufruire dell’accesso gratuito allo Sky Views Observatory. A 219,5 m di altezza, lo Sky Views Dubai lascerà i visitatori senza fiato con prospettive affascinanti del centro e del sublime skyline della città. Arroccato in cima all’hotel Address Sky View, questa meraviglia architettonica comprende tre emozionanti avventure in alto su Dubai. Oltre a queste fantastiche esperienze, Emirates continua a offrire ai suoi passeggeri altre opportunità per sfruttare al meglio il loro tempo a Dubai, tra cui: My Emirates Pass, mostra la tua carta d’imbarco Emirates per usufruire di sconti e offerte esclusive a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti fino al 31 marzo 2025; Partner Skywards: i membri del pluripremiato programma fedeltà Emirates Skywards possono guadagnare miglia con partner in tutto il mondo come hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi al dettaglio e banche. Per maggiori informazioni: https://www.emirates.com/english/skywards/“, conclude Emirates.

AMERICAN AIRLINES SEMPLIFICA IL SECURITY PROGRAM IN COLLABORAZIONE CON GLI US E UK GOVERNMENTS – American Airlines collabora con la U.S. Transportation Security Administration (TSA) e l’U.K. Department for Transport (DfT) per rendere i collegamenti internazionali più facili e convenienti per i propri clienti. I due governi hanno annunciato un nuovo programma pilota, One Stop Security (OSS), che consente ai clienti di collegarsi a destinazioni internazionali (non nel Regno Unito) tramite London Heathrow Airport (LHR) da Dallas Fort Worth International Airport (DFW). I clienti che si collegano nei Terminal 3 o 5 non sono tenuti a sottoporsi ai controlli di sicurezza una seconda volta. Il programma pilota semplifica il processo di collegamento, consentendo ai clienti della compagnia aerea di dedicare meno tempo a preoccuparsi di ripetere i controlli e il check-in dei bagagli e di dedicare più tempo a godersi i propri viaggi. Come uno dei partner fondatori, American ha lavorato a fianco di entrambi i governi per lanciare l’OSS program il 4 febbraio. Il programma pilota include collegamenti dal più grande hub della compagnia aerea a DFW al suo più grande gateway europeo a LHR, dove centinaia di clienti si collegano per ulteriori viaggi ogni giorno. “American Airlines è entusiasta di lavorare con i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito per lanciare un security agreement unico nel suo genere che fornirà ai nostri clienti un’esperienza di volo più fluida e sicura”, ha affermato Nate Gatten, Chief Government Affairs Officer, American. “Questa partnership semplifica i viaggi aerei internazionali per i nostri clienti e non vediamo l’ora di avere l’opportunità di estenderla a più aeroporti, tra cui da LHR a DFW, in futuro”. Al centro della partecipazione di American all’OSS c’è il cliente della compagnia aerea, più specificamente, la comodità che offre ai viaggiatori. David Seymour, Chief Operating Officer, American, ha affermato: “Un’esperienza di collegamento conveniente, meno coincidenze perse e una riduzione dei bagagli smarriti, saranno tutti aspetti tangibili e immediati che i nostri clienti non solo vedranno, ma sentiranno”.

DELTA: UPDATE SUL DELTA CONNECTION FLIGHT 4819 – A seguito dell’incidente di lunedì che ha coinvolto il Delta Connection Flight 4819, operato da Endeavor Air, in un intervista il CEO di Delta, Ed Bastian, ha espresso gratitudine all’equipaggio e ne ha lodato la professionalità. “Il nostro Endeavor crew si è comportato in modo eroico, ma anche come previsto”, ha affermato Ed. “La realtà è che la sicurezza è integrata nel nostro sistema”. Ed ha continuato, condividendo che l’ampia formazione degli equipaggi e l’impegno per la sicurezza garantiscono che volare rimanga una delle forme di trasporto più sicure: “Siamo un settore molto competitivo tra le compagnie aeree statunitensi, ma c’è una cosa su cui non siamo in competizione, ed è la sicurezza. Lavoriamo tutti insieme e impariamo tutti gli uni dagli altri”. “I team Delta continuano a fornire supporto ai clienti, ai dipendenti e alle persone coinvolte nel Delta Connection Flight 4819 operato da Endeavor Air. In totale, 21 passeggeri feriti sono stati inizialmente trasportati negli ospedali locali. Mercoledì mattina, solo un cliente è ancora in ospedale”, conclude Delta.

JETBLUE LANCIA UN CONTEST PER SCEGLIERE UNA NUOVA LIVREA CHE CELEBRI PORTORICO – JetBlue, la più grande compagnia aerea di Porto Rico, avvia una nuova iniziativa che celebra la vivace cultura e il patrimonio dell’isola. JetBlue sta lanciando un concorso per creare una nuova livrea per aeromobili ispirata a Porto Rico, progettata in collaborazione con tre talentuosi artisti portoricani. Il progetto vincitore prenderà il volo con orgoglio su un Airbus A320 di JetBlue più avanti quest’estate, portando nei cieli lo stile di Boricua. Questa è la seconda livrea JetBlue dedicata a Porto Rico, dopo il debutto di un aereo chiamato Bluericua nel 2018. Ciascuno dei tre rinomati artisti ha creato un design distintivo che riflette Porto Rico e ora il pubblico è invitato a contribuire a selezionare il look vincente. Le votazioni sono aperte da ora fino all’11 marzo, dando ai clienti e ai fan l’opportunità di svolgere un ruolo nel dare vita a questa speciale livrea. Il progetto finale sarà svelato a marzo prima di spiccare il volo come ultima opera d’arte volante di JetBlue quest’estate. “Porto Rico fa parte della storia di JetBlue da oltre 20 anni e siamo orgogliosi di mostrare la bellezza e lo spirito dell’isola, così come alcuni dei suoi artisti eccezionali attraverso questa nuova livery search”, afferma Jayne O’Brien, head of marketing and customer support, JetBlue. “Siamo orgogliosi di mettere in contatto i nostri clienti da e per Porto Rico, ma soprattutto di celebrare le persone che rendono l’isola così speciale. Questa livrea rappresenta più di un semplice bel design: è un omaggio alla resilienza, alla creatività e alla ricca cultura dell’isola. Vorremmo poter scegliere tutti e tre, ma siamo emozionati di vedere quale design risuona di più con il pubblico e non vediamo l’ora di dargli vita”. Per votare il design preferito e saperne di più sugli artisti dietro i concept, visitare https://vamoarribajetblue.com/en.

ANA INTRODUCE UNA GAMMA PIU’ AMPIA DI SAKE’ GIAPPONESE – All Nippon Airways (ANA) lancerà una nuova selezione di sakè giapponese a partire dal 1° marzo. Questa selezione esclusiva sarà disponibile in tutte le classi sugli ANA international flights, in Premium Class sui voli domestici e presso “ANA SUITE LOUNGE” e “ANA LOUNGE”. “Sono state selezionate con cura 53 scelte in totale sotto la guida di Yasuyuki Kitahara, consulente per il sakè di ANA, membro di “THE CONNOISSEURS” e Food & Beverage Manager presso il DoubleTree by Hilton Tokyo Ariake. La nuova collezione presenta una gamma diversificata, tra cui scelte rare per gli appassionati di sakè e una varietà di sapori adatti a chi beve sakè per la prima volta. ANA serve pasti stagionali abbinati a sakè selezionati per completare il menu, offrendo un’esperienza culinaria tipicamente giapponese”, afferma ANA. “Il sakè è più di una semplice bevanda: è un simbolo del ricco patrimonio culturale del Giappone. Offrendo questa selezione diversificata a bordo e nelle nostre lounge, speriamo di condividere l’essenza dell’artigianato giapponese con i nostri passeggeri in tutto il mondo”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President of Customer Experience Management and Planning of ANA. “Collaborare con Yasuyuki Kitahara e sfruttare la sua competenza garantisce che ogni bottiglia della nostra selezione rispetti i più elevati standard di qualità e autenticità”.

AIRJAPAN OFFRE “Ist ANNIVERSARY! GO TO JAPAN SALE” – ANA informa: “AirJapan offrirà “1st Anniversary! Go to Japan SALE”, offrendo prezzi speciali per tutte le rotte fino al 5 marzo 2025. AirJapan è una compagnia aerea che offre voli di qualità e confortevoli consentendo ai clienti di personalizzare i propri servizi e tariffe in base alle proprie preferenze. Continueremo ad ampliare le opzioni per i nostri clienti. “1st Anniversary! Go to Japan SALE” è iniziato alle 11:00 del 19 febbraio (JST). Per maggiori dettagli sulla vendita dei biglietti per ciascuna rotta, visitare il sito Web di AirJapan: https://www.flyairjapan.com/en”.