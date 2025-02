Pilatus chiude un ottimo Financial Year 2024

Pilatus Aircraft informa: “Il 2024 è stato un anno di grande successo per Pilatus. Nonostante le sfide in corso, siamo riusciti a consegnare 153 velivoli ai nostri clienti grazie alla continua elevata domanda. Con vendite totali per 1,633 miliardi di franchi svizzeri, EBIT di 243 milioni di franchi svizzeri e ordini per un valore di 2,193 miliardi di franchi svizzeri, Pilatus ha riportato un’ottima serie di risultati lo scorso anno.

Pilatus ha ottenuto un aumento delle vendite di oltre il 10% rispetto al 2023, che era già stato un anno di grande successo. Anche il numero totale di velivoli venduti è impressionante: 96 PC-12 NGX, 51 PC-24 e 6 PC-21“.

“In Government Aviation, Pilatus ha firmato un importante contratto per 19 PC-21 e simulatori associati con la Royal Canadian Air Force. All’inizio di febbraio, anche i Paesi Bassi hanno optato per l’acquisto di otto PC-7 MKX, sottolineando così l’importanza di questo advanced Basic Trainer.

Nella Business Aviation, il PC-24 Super Versatile Jet migliorato con payload e range estesi ha avuto un lancio di successo sul mercato. Nel frattempo, il nostro “World’s Greatest Single”, il PC-12, è diventato il business aircraft più volato negli Stati Uniti nell’arco di un anno”, prosegue Pilatus Aircraft.

Hansueli Loosli, Chairman of the Board of Directors of Pilatus, descrive l’anno trascorso come molto positivo nel complesso: “Nonostante le sfide, abbiamo raggiunto traguardi importanti nel 2024, con un ulteriore sviluppo del portafoglio. Stiamo perseguendo investimenti mirati nella nostra infrastruttura e sostenibilità e continuiamo a migliorare le condizioni di lavoro che offriamo al nostro personale, che consideriamo la nostra risorsa più importante in assoluto”.

Markus Bucher, CEO of Pilatus, aggiunge: “Innovazione, qualità e precisione sono le forze trainanti delle nostre azioni: Pilatus continua a crescere, con oltre 3.000 dipendenti a tempo pieno in tutto il mondo per la prima volta in assoluto. I dipendenti di 63 nazioni contribuiscono ora al successo dell’azienda. Mai prima d’ora così tanti apprendisti sono stati assunti come dipendenti a tempo indeterminato. Condizioni di lavoro migliorate e uno studio che classifica Pilatus come il nono miglior datore di lavoro tra 800 aziende in tutta la Svizzera sottolineano la nostra attrattiva”.

“Il Corporate Sustainability department di recente costituzione ha redatto la Sustainability Strategy 2.0 dell’azienda, volta a creare strutture per l’innovazione. Pilatus si impegna a integrare la sostenibilità nei suoi processi e a concentrarsi sulle nuove tecnologie, tra cui un investimento in Synhelion, un ETH spin-off che utilizza l’energia solare per produrre CO2-neutral jet fuel. Le nuove costruzioni e i progetti di ristrutturazione aderiscono agli standard internazionali di sostenibilità: la nuova Maintenance Hall a Buochs Airport è un buon esempio, così come il Composites Competence Center attualmente in costruzione a Ennetbürgen.

Nonostante questi successi, Pilatus si è nuovamente confrontata con ritardi nelle consegne e problemi di qualità correlati ai fornitori, che hanno compromesso i processi di produzione. Pilatus punta a raggiungere una maggiore vertical integration e ha investito in una nuova struttura, Pilatus Aircraft Ibérica SA a Siviglia, che inizierà le operazioni nel primo trimestre. Pilatus ha anche acquisito le maintenance and sales activities, nonché 40 dipendenti, da Aero Center Epps ad Atlanta. Il sales and service center pianificato a Bradenton, Florida, rafforzerà la presenza di Pilatus sulla costa orientale degli Stati Uniti, consentendo il contatto in loco con i clienti e una maggiore capacità di garantire la qualità dei servizi forniti”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: Jessica Ambats – © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)