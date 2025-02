Airbus riporta i Full-Year 2024 results

Airbus SE ha comunicato i Full-Year (FY) 2024 financial results e ha fornito la guidance per il 2025.

“Abbiamo ottenuto un forte apporto di ordini in tutte le attività nel 2024, con un book-to-bill ben al di sopra di 1, confermando la solida domanda per i nostri prodotti e servizi. Abbiamo rispettato la nostra guidance per il 2024 in quello che è stato un testing year per Airbus”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Abbiamo riconcentrato i nostri sforzi sulle priorità chiave, in particolare l’aumento della produzione e la trasformazione di Defence and Space. Continuiamo a perseguire una crescita redditizia e la nostra ambizione di decarbonizzazione. I risultati finanziari del 2024 e il livello di fiducia che abbiamo nelle nostre performance future supportano la nostra proposta di un dividendo aumentato”.

Gross commercial aircraft orders pari a 878 aeromobili (2023: 2.319 aeromobili) con ordini netti pari a 826 aeromobili dopo le cancellazioni (2023: 2.094 aeromobili). L’order backlog ammontava a 8.658 commercial aircraft a fine dicembre 2024. Airbus Helicopters ha registrato 450 ordini netti (2023: 393 unità), con un rapporto book-to-bill superiore a 1 sia in unità che in valore, evidenziando una forte domanda per le piattaforme della Divisione. C’è stata anche un buon order intake per gli helicopter services. L‘Airbus Defence and Space order intake è aumentato a un record di 16,7 miliardi di euro (2023: 15,7 miliardi di euro), corrispondente a un book-to-bill di circa 1,4. Gli ordini del quarto trimestre includevano 25 Eurofighter military aircraft aggiuntivi per la Spagna.

Il consolidated order intake è diminuito a 103,5 miliardi di euro (2023: 186,5 miliardi di euro) con un consolidated order book valutato 629 miliardi di euro alla fine del 2024 (fine anno 2023: 554 miliardi di euro). L’aumento del consolidated backlog value riflette principalmente il book-to-bill aziendale superiore a 1 e il rafforzamento del dollaro statunitense.

Consolidated revenues in aumento del 6% anno su anno, a 69,2 miliardi di euro (2023: 65,4 miliardi di euro). Sono stati consegnati 766 commercial aircraft (2023: 735 aeromobili), di cui 75 A220, 602 A320 Family, 32 A330 e 57 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 6% a 50,6 miliardi di euro, riflettendo principalmente il maggior numero di consegne. I ricavi di Airbus Helicopters sono aumentati dell’8% a 7,9 miliardi di euro, riflettendo maggiori consegne di 361 unità (2023: 346 unità), una solida performance nei programmi e una crescita nei servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 5% anno su anno a 12,1 miliardi di euro, trainati principalmente dall’Air Power business. Sono stati consegnati sette A400M military airlifters (2023: 8 aeromobili), incluso il primo per il Kazakistan.

Il consolidated EBIT Adjusted è stato pari a 5,354 miliardi di euro (2023: 5,838 miliardi di euro).

EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities in aumento a 5,093 miliardi di euro (2023: 4,818 miliardi di euro), con l’impatto positivo delle maggiori consegne parzialmente ridotto dagli investimenti per preparare il futuro.

L’A320 Family programme continua ad aumentare verso un rateo di 75 aeromobili al mese nel 2027. La società sta ora stabilizzando la produzione mensile dell’A330 a circa un rateo di 4. Sfide specifiche della supply chain, in particolare con Spirit AeroSystems, stanno attualmente mettendo pressione sul ramp-up dell’A350 e dell’A220. Per l’A350, la società continua a puntare a un rateo di 12 nel 2028 e sta adeguando l’entrata in servizio della A350 freighter variant, che è ora prevista per il secondo semestre del 2027. Per l’A220, la società continua a puntare a un monthly production rate di 14 aeromobili nel 2026.

L’Airbus Helicopters EBIT Adjusted è aumentato a 818 milioni di euro (2023: 735 milioni di euto), riflettendo le maggiori consegne, una solida performance nei programmi e la crescita nei servizi.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è stato di -566 milioni di euro (2023: 229 milioni di euro), riflettendo oneri di 1,3 miliardi di euro negli Space programmes, inclusi 0,3 miliardi di euro nel quarto trimestre derivanti dal completamento della in-depth technical review.

Sul programma A400M, è stato eseguito un ulteriore aggiornamento della stima del contratto al completamento e registrato un onere netto di 121 milioni di euro, riflettendo principalmente ipotesi aggiornate relative al nuovo contract amendment con le nazioni di lancio e OCCAR e rischi nel piano di produzione.

Consolidated self-financed R&D expenses stabili a 3,250 miliardi di euro (2023: 3,257 miliardi di euro).

Consolidated EBIT (reported) pari a 5,304 miliardi di euro (2023: 4,603 miliardi di euro), inclusi net Adjustments pari a -50 milioni di euro.

Il financial result è stato di 121 milioni di euro (2023: 166 milioni di euro), riflettendo principalmente la rivalutazione di alcuni investimenti azionari e l’evoluzione del dollaro statunitense, parzialmente compensati dal risultato degli interessi e dalla rivalutazione degli strumenti finanziari. Consolidated net income pari a di 4,232 miliardi di euro (2023: 3,789 miliardi di euro) con consolidated reported earnings per share pari a 5,36 euro (2023: 4,80 euro).

Il consolidated free cash flow before customer financing è stato di 4,463 miliardi di euro (2023: 4,532 miliardi di euro), riflettendo la solida performance in tutte le attività. Il consolidated free cash flow è stato pari a 4,461 miliardi di euro (2023: 4,096 miliardi di euro).

Il Board of Directors proporrà il pagamento di un dividendo 2024 di 2,00 euro per azione (2023: 1,80 euro per azione) e di un dividendo speciale di 1,00 euro per azione (2023: 1,00 euro per azione) al 2025 Annual General Meeting che si terrà il 15 aprile 2025. La data di pagamento proposta è il 24 aprile 2025.

Come base per la sua 2025 guidance, la Società non presuppone ulteriori interruzioni del commercio globale o dell’economia mondiale, del traffico aereo, della supply chain, delle operazioni interne della Società e della sua capacità di fornire prodotti e servizi. La guidance esclude l’impatto di potenziali nuove tariffe sull’attività della Società. La guidance della Società per il 2025 include l’impatto dell’integrazione di alcuni Spirit AeroSystems work packages sul suo EBIT Adjusted e sul Free Cash Flow before Customer Financing, sulla base di stime preliminari e di un’ipotesi di chiusura al 1° luglio 2025.

Su tale base, la Società punta a raggiungere nel 2025: circa 820 consegne di aeromobili commerciali; EBIT Adjusted di circa 7,0 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing di circa 4,5 miliardi di euro.

Ipotesi preliminari dell’impatto dell’integrazione di alcuni Spirit AeroSystems work packages: EBIT Adjusted in generale neutro; Free Cash Flow before Customer Financing mid triple digit negative; Net cash in generale neutro, poiché la compensazione da ricevere da Spirit AeroSystems compenserà l’impatto negativo del FCF.

