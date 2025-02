News Brevi – 20.02.2025

AEROITALIA: NUOVE FUNZIONALITA’ SUL SISTEMA DI PRENOTAZIONE ONLINE – Aeroitalia annuncia il rilascio di nuove funzionalità sul proprio sistema di prenotazione online, pensate per offrire maggiore comodità e agevolazioni ai clienti. “Con i nuovi metodi di pagamento Apple Pay e Google Pay (per ora solo sul sito, a breve anche su app) sarà ancora più agevole la prenotazione dei voli. Inoltre, da oggi sarà attiva la funzione “Viaggiare in famiglia”: per ogni bambino prenotato potranno sedersi gratuitamente nelle file designate fino a due adulti, assicurando così che le famiglie possano viaggiare insieme. Ci sarà inoltre uno sconto del 10% sui biglietti per passeggeri con disabilità civile pari o superiore all’80 per cento, agevolazione che si applica ai residenti in Sardegna e al passeggero accompagnatore”, afferma Aeroitalia. “Siamo alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare l’esperienza dei nostri passeggeri”, ha dichiarato il nuovo Chief Commercial Officer di Aeroitalia, Massimo Di Perna. “L’adozione di queste funzionalità rappresenta un ulteriore passo verso un servizio più accessibile, efficiente e attento alle esigenze di tutti i clienti Aeroitalia Vogliamo rendere il viaggio più semplice e inclusivo, offrendo soluzioni concrete per famiglie e persone con necessità specifiche”.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE IN VISITA AL 3° STORMO – Il 18 febbraio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, accompagnato dal Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa per l’A.M., 1° Luogotenente Mario Bonaventura, si è recato in visita al 3° Stormo di Villafranca. Ad accoglierlo il Comandante del 3° Stormo, Colonnello Francesco Russo, che ha illustrato un briefing sui principali moduli di proiezione logistica in prontezza, sulle capacità logistiche espresse dallo Stormo nei diversi scenari internazionali, sulle molteplici attività addestrative, formative e di Air Terminal, nonché sui più importanti programmi di potenziamento e di innovazione. A tale presentazione è seguito un intervento dei Comandanti degli altri Enti logistici con sede a Villafranca (il 1° Reparto Genio, il 4° Laboratorio Tecnico di Controllo e la Squadriglia Telecomunicazioni). Nel suo intervento, il Generale Goretti, partendo proprio dal concetto dell’esigenza di un’efficace pianificazione delle attività logistiche ed addestrative, ha espresso il suo plauso per il lavoro svolto dal 3° Stormo, a sostegno delle operazioni multi-dominio condotte dalla componente aerospaziale, in tutti i teatri operativi in cui l’Aeronautica Militare è chiamata ad operare. Dopo una visita ad alcuni sistemi e moduli capacitivi in dotazione al 3° Stormo e agli altri Enti co-ubicati, il Capo di Stato Maggiore ha incontrato il personale in servizio a Villafranca, esprimendo la sua profonda gratitudine per il lavoro svolto in ambito nazionale e all’estero, contribuendo in modo significativo a far fare un salto di qualità verso un’Aeronautica 5.0. “Questo Ente ha in sé la componente della forza di proiezione, quella infrastrutturale, quella dei controlli chimici e delle telecomunicazioni, tutti elementi essenziali alla base dell’operatività dell’Aeronautica Militare” – uno dei passaggi del discorso fatto dal Generale Goretti, che ha inorgoglito ed emozionato tutto il personale presente all’incontro. Al termine della visita, nell’ufficio del Comandante del 3° Stormo, vi è poi stato un emozionante incontro del Capo di SMA con il Generale Basilio Cottone, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare dal 1983 al 1986. Il programma si è concluso con la firma dell’Albo d’Onore del 3° Stormo, al quale il Capo di SMA ha affidato il suo personale apprezzamento: “È un Reparto fiore all’occhiello della Forza Armata che ha saputo, con spirito di sacrificio, silenziosa generosità e grande passione, elevare l’Arma Azzurra tra le Leader mondiali” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PROTOCOLLO ENAC-TERNA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE E AEROPORTUALI – Enac e Terna S.p.A. uniscono le forze per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture elettriche e aeroportuali: firmato un Protocollo d’intesa quadriennale per rispondere alla crescente domanda di energia negli scali italiani e favorire la transizione energetica del settore. “Grazie a questa collaborazione sarà pianificato lo sviluppo congiunto delle opere e realizzato uno studio sull’installazione di impianti di accumulo per l’energia rinnovabile prodotta negli aeroporti, verso un sistema sempre più efficiente. Il protocollo è stato firmato dal Direttore Generale f.f. Enac, Fabio Nicolai, e dal Responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni Terna, Ing. Enrico Maria Carlini. Presenti alla cerimonia di firma per Enac il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, Ing. Claudio Eminente, il Direttore Pianificazione Infrastrutture, Ing. Costantino Pandolfi, l’Ing. Andrea Carrabba e per Terna l’Ing. Corrado Gadaleta”, afferma l’Enac.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL PRESIDENTE CIRA – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato il Presidente Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Antonio Blandini. Un incontro costruttivo, che conferma il coordinamento sinergico tra Enac e Cira per il futuro della mobilità aerea avanzata, nuovo orizzonte del trasporto aereo, già oggi proiettato nel comparto aerospaziale. Il Presidente Enac Di Palma ha evidenziato l’importanza della ricerca nelle discipline aeronautiche e spaziali a favore dell’innovazione tecnologica, sottolineando come l’impegno congiunto tra istituzioni e player del settore, che trovano in Enac un ideale punto di sintesi, sia determinante per una mobilità aerea, sempre più sicura, sostenibile ed evoluta. Il Presidente Cira Antonio Blandini ha posto in luce il momento decisivo per l’Italia nel settore Aerospaziale e le sfide in ambito aeronautico, anche quanto agli sviluppi supersonici ed ipersonici, che vedono il Cira in prima linea”.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MIT – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato, presso la sede del MIT, l’On. Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Incontro cordiale e occasione di confronto sui temi principali del trasporto aereo, motore per la crescita economica e occupazionale del Paese, oggi più che mai proiettato verso la mobilità aerea del futuro, intermodale, innovativa e sostenibile”.

DASSAULT AVIATION A IDEX 2025 – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation partecipa alla fiera IDEX ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) dal 17 al 21 febbraio 2025. Presenti 2 modelli (scala 1/5): Rafale C e UCAV”.

OMA E MECCANOTECNICA UMBRA FIRMANO MEMORANDUM D’INTESA (MOU) PER RAFFORZARE COOPERAZIONE E SVILUPPO INTERNAZIONALE – OMA S.p.A. e Meccanotecnica Umbra S.p.A., eccellenze umbre operanti nei settori aerospace & defense, automotive ed industrial, annunciano di aver siglato un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato ad esplorare possibili sinergie in ambiti di interesse comune volti a valorizzare le rispettive capacità industriali e sviluppare nuove opportunità su mercati internazionali. Grazie al consolidato percorso di internazionalizzazione che ha portato Meccanotecnica Umbra ad espandersi in diversi mercati esteri, l’azienda rappresenta un partner ideale per supportare OMA nell’ampliare la propria presenza globale. Allo stesso tempo, OMA, con la sua esperienza nel settore aerospace & defense, costituisce un partner strategico per Meccanotecnica Umbra, favorendone lo sviluppo in un comparto altamente regolamentato e caratterizzato da elevate barriere all’ingresso. Questa sinergia non solo potenzia la gestione operativa del business per le due aziende, entrambe socie dell’Umbria Aerospace Cluster, ma favorisce anche lo sviluppo dell’indotto, generando un impatto positivo a beneficio di tutto il territorio umbro. “La collaborazione con un partner di rilievo come MTU Group ci consentirà di consolidare ulteriormente la nostra presenza internazionale ed ottimizzare la gestione delle commesse a livello mondiale, al contempo metteremo la nostra decennale esperienza e know-how aerospaziale al servizio di MTU”, ha dichiarato Umberto Nazzareno Tonti, Presidente di OMA. “Questo accordo ci permette di compiere un ulteriore passo significativo nell’aerospace, settore di crescente attenzione per le attività di business di MTU e nel quale il nostro gruppo può svolgere un ruolo rilevante, sfruttando al meglio le sinergie con un’azienda di grande prestigio e leader del comparto come OMA” ha commentato Carlo Pacifici, Presidente e CEO di MTU.

DELTA: RIMOSSO DALLA PISTA A TORONTO IL FLIGHT 4819 AIRCRAFT – Delta informa: “I team di Delta continuano a supportare la risposta all’incidente di lunedì, che ha coinvolto il Delta Connection Flight 4819, operato da Endeavor Air. I membri del nostro TechOps team erano tra gli aviation professional che mercoledì hanno rimosso l’aereo danneggiato dalla pista del Toronto Pearson International Airport. La rimozione ha richiesto diverse ore, in coordinamento con la Greater Toronto Airports Authority e Air Canada, che hanno fornito ulteriori esperti e attrezzature specializzate, ed è stata eseguita dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal Transportation Safety Board of Canada. I membri del Delta Care team stanno continuando il loro lavoro a Toronto, contattando individualmente i clienti interessati e i loro cari per condividere informazioni e fornire assistenza per sistemazioni, pasti, trasporto e qualsiasi altra necessità. Saranno presenti sul posto per tutto il tempo necessario ai clienti e manterranno i contatti anche dopo il rientro a casa. I membri del Delta Airport Customer Service team stanno lavorando per proteggere, identificare e smistare i bagagli dei clienti rimossi dall’aereo. Con l’obiettivo di preservare e restituire quanti più oggetti ai clienti nel modo più rapido e sicuro possibile, Delta sta collaborando con un servizio professionale per garantire che eventuali liquidi potenzialmente dannosi derivanti dall’incidente vengano accuratamente rimossi dagli effetti personali. L’ampio processo di ispezione e pulizia potrebbe comportare che ci vorranno settimane prima che i clienti vengano riuniti con alcuni dei loro bagagli, uno dei motivi per cui Delta continua a fornire supporto per qualsiasi esigenza dei clienti interessati”. “Reservations & Care ha riunito due team di dipendenti appositamente formati per supportare gli sforzi di risposta. Un team di circa 130 persone ha supportato il Passenger Inquiry Center (PIC), un servizio telefonico dedicato che è stato rapidamente attivato per consentire ai cari delle persone coinvolte nell’incidente di contattare i rappresentanti Delta per informazioni. I centri operativi di Delta ed Endeavor Air hanno gestito una serie di sfide nella gestione di questo evento. Grazie alla risposta iniziale e al supporto continuo del nostro OCC, il Corporate Emergency Command Center (CECC) è stato attivato rapidamente ed è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I membri dei team Endeavor Air e Delta Flight Operations forniranno competenza tecnica e qualsiasi altra assistenza richiesta nel processo di indagine. A bordo gli assistenti di volo hanno continuato a mantenere i nostri standard e il nostro impegno per la sicurezza, fornendo al contempo rassicurazioni e prendendosi cura dei nostri clienti. Il Transportation Safety Board of Canada, il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti e altre parti interessate stanno iniziando le loro indagini, con i team Delta ed Endeavor che rimangono a Toronto per collaborare pienamente come partecipanti alle indagini”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES OFFRE NUOVE ROTTE E PIU’ CAPACITA’ A CHICAGO O’HARE – American Airlines informa: “Con i clienti di Chicago in cima ai pensieri, la compagnia aerea lancerà un servizio verso nuove destinazioni e trasformerà la sua flotta per operare aeromobili più grandi con opzioni premium su ogni volo dal Chicago O’Hare International Airport (ORD). La compagnia aerea ha annunciato l’aggiunta del servizio verso Honolulu (HNL), creando nove nuove destinazioni per i clienti di Chicago nel 2025”. “O’Hare è sempre stato un hub fondamentale per American, che collega il Midwest alla nostra rete globale e porta viaggiatori da tutto il mondo a Chicago per lavoro e piacere”, ha affermato Ben Humphrey, Vice President of ORD Operations, American. “Rafforzare la nostra rete è una promessa ai nostri clienti che continueremo a fornire un servizio eccezionale nei luoghi in cui desiderano andare, e rafforza nei nostri partner e stakeholder il fatto che saremo un motore economico per la regione per molto tempo, il tutto alimentato dai membri del nostro team di Chicago, che sono i migliori nel mettere i nostri clienti al primo posto”. American opererà fino a 480 voli giornalieri da ORD quest’estate, offrendo il 25% di posti in più e il 22% di partenze in più rispetto allo scorso anno. “Mentre trasformiamo l’O’Hare Airport, ringraziamo American Airlines per il suo impegno nei confronti della città di Chicago e dei suoi residenti. Investimenti come questo sono fondamentali per preservare lo status di Chicago come destinazione di livello mondiale e garantire che l’aeroporto rimanga uno dei più grandi motori economici della regione”, ha affermato il sindaco di Chicago, Brandon Johnson. American inaugurerà l’unico servizio non-stop da Chicago per Napoli (NAP) quest’estate (leggi anche qui), per i clienti che vogliono visitare la terza città più grande d’Italia, con facile accesso alle meraviglie della Costiera Amalfitana. La compagnia aerea inizierà anche un nuovo servizio per Madrid (MAD) e Halifax, Canada (YHZ). American opererà 10 voli giornalieri verso otto popolari destinazioni europee, tra cui tre voli giornalieri per London Heathrow (LHR). Insieme ai suoi partner oneworld, i clienti di American avranno accesso a un massimo di 41 voli giornalieri verso 17 paesi quest’estate. American sta aggiungendo nuovi servizi ai luoghi che gli amanti dell’aria aperta vogliono visitare quest’estate con maggiori opportunità di esplorare i grandi spazi aperti. La compagnia aerea aggiungerà cinque nuove destinazioni leisure per i clienti pronti per avventure: Bismarck, North Dakota (BIS); Boise, Idaho (BOI); Colorado Springs, Colorado (COS); Spokane, Washington (GEG); Hyannis, Massachusetts (HYA). American è l’unica compagnia aerea globale che serve HYA e offre ai clienti un accesso diretto all’affascinante regione di Cape Cod. Inoltre, la compagnia aerea sta aumentando i servizi per la Florida e altre destinazioni leisure nel sud-est. I clienti avranno la possibilità di viaggiare in una cabina premium su ogni volo da ORD quest’estate. A partire da giugno, American offrirà tutti i servizi da ORD su aeromobili più grandi e a doppia classe per maggiori opportunità di provare il prodotto premium della compagnia aerea. American offrirà oltre il 40% di posti premium aggiuntivi da ORD rispetto all’estate scorsa. American gestisce tre Admirals Club® Lounge e una Flagship® Lounge presso ORD. Ogni lounge offre spazi in cui i clienti possono rilassarsi o lavorare prima dei voli con Wi-Fi gratuito, mentre i viaggiatori possono gustare cibi e bevande che riflettono la regione locale. La Flagship® Lounge offre un servizio ancora più elevato con offerte premium esclusive.

AEROPORTO DI BOLOGNA: AUTOGRILL LANCIA IL CONCEPT AMORE – Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia e parte di Avolta, ha inaugurato oggi, all’interno dell’aeroporto di Bologna, AMORE Do Eat Better, il concept proprietario con servizio al tavolo che coniuga un’offerta fast a una di casual dining. AMORE, già presente negli scali internazionali di Dusseldorf e Atene e sulle autostrade italiane a Montepulciano Est, Badia al Pino Ovest e Po Brennero, atterra per la prima volta in un aeroporto italiano, segnando l’inizio di un percorso di sviluppo del concept sul canale aeroportuale. Il nuovo locale rappresenta anche la prima declinazione ibrida di AMORE che prevede la coesistenza di due modelli di servizio: un’offerta bar e snack con servizio al banco per una pausa fast e un’offerta di casual dining con servizio al tavolo e self ordering. “Gli aeroporti rappresentano un segmento sempre più importante del nostro business e, a oggi, siamo presenti in 8 scali con un portafoglio brand diversificato e innovativo, in grado di rispondere ai gusti e alle esigenze di tutti i viaggiatori”, ha commentato Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta. “Questa nuova apertura ci consente non solo di consolidare il nostro posizionamento negli aeroporti italiani, ma anche di ampliare la nostra offerta restando attrattivi in un mercato fortemente competitivo. Un ringraziamento particolare va ad Aeroporto di Bologna, con cui collaboriamo da tempo e con cui arricchiamo la nostra presenza all’interno di uno dei principali scali del Paese”. “Con l’inaugurazione del primo concept AMORE in un aeroporto italiano, continuiamo il nostro percorso di crescita e di espansione sul canale aeroportuale, dove, rafforzati anche dalla nostra dimensione internazionale come parte di Avolta, siamo sempre più competitivi in termini di investimenti e di proposta per i viaggiatori, in linea con la strategia Destination 2027”, ha dichiarato Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta. “Prosegue il nostro impegno per un aeroporto sempre più accogliente, funzionale e al servizio del passeggero. Nei mesi scorsi abbiamo aperto la nuova area di attesa in area imbarchi Schengen, con 750 metri quadri aggiuntivi a disposizione dei nostri passeggeri e tante sedute in più, ed ora stiamo arricchendo i nuovi spazi con punti di ristorazione e negozi, per rendere più piacevole l’attesa prima del volo. I prossimi mesi saranno ancora caratterizzati dallo sviluppo per fasi del cantiere, in particolare nelle aree dei gate di imbarco, per completare questa prima fase di riqualifica e ampliamento entro la fine del 2025”, ha commentato Nazareno Ventola, Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna.

SET-CATION CON QATAR AIRWAYS – Qatar Airways informa: “Con l’uscita dell’attesissima terza stagione di The White Lotus, ambientata in Thailandia, si prevede un’altra ondata di fan in viaggio verso Phuket, Bangkok e Koh Samui per visitare le iconiche location delle riprese dello show. Dopo l’acclamata seconda stagione nel 2022, Taormina ha registrato una crescita del 300% dei viaggi verso i luoghi in cui sono stati girati gli imperdibili episodi. Viaggiare nei luoghi dei film, o fare una “vacanza sul set”, è una tendenza di viaggio popolare da quando Il Signore degli Anelli è stato girato in Nuova Zelanda. Un recente rapporto sulle tendenze di viaggio ha rilevato che il 64% dei viaggiatori ha dichiarato di aver pianificato un viaggio o di essere stato ispirato a visitare una specifica destinazione dopo che questa era stata descritta in un film o in una serie televisiva”. “Con la tendenza a viaggiare in “set-cation”, Qatar Airways ha creato un elenco di alcune delle più popolari destinazioni cinematografiche e televisive del suo network per ispirare il prossimo viaggio. Con un network di oltre 170 destinazioni in tutto il mondo, Qatar Airways, classificata da Skytrax come Migliore Compagnia Aerea del Mondo nel 2024, offre un’ampia scelta quando si tratta di raggiungere la prossima destinazione ispirata ai film e tutte le destinazioni sono prenotabili su www.qatarairways.com. Scoprire la terza stagione di The White Lotus Resort in Thailandia: l’ambientazione principale dello show è il lussuoso Four Seasons Resort Koh Samui, che sostituisce l’immaginario The White Lotus Koh Samui. Il Gladiatore 2: viaggio a Malta per visitare la rivisitazione dell’antico Colosseo romano. Furiosa: A Mad Max Saga: A Mad Max Saga è stato girato in varie località australiane, tra cui Terrey Hills, nel nord di Sydney, che nel film ospita il Green Place. Scoprire Doha “sotto copertura” proprio come Jason Statham in Operation Fortune: Ruse de Guerre. Visitare le iconiche dune di “Arrakis” in Giordania. Seguire le orme di Squid Game in Corea del Sud. Visitare la vera fonte d’ispirazione per Spirited Away in Giappone. Seguire le orme della viaggiatrice solitaria Julia Roberts a Bali, in Italia e in India come in Mangia, prega, ama”, conclude Qatar Airways.

F-35: CONNETTIVITA’ E CAPACITA’ PER RESTARE IN PRIMA LINEA NELL’AIR DOMINANCE – F-35 informa: “L’F-35 è il premiere air dominance fighter degli Stati Uniti, con una connettività senza pari. Progettato per evolversi insieme alle minacce emergenti, l’F-35 garantisce che gli Stati Uniti e gli alleati rimangano in prima linea nell’air dominance. L’F-35 è il most advanced, connected and capable fighter jet in the world, con Unrivaled Stealth, Speed & Payload, Advanced Sensors, Pilot-Centric Design. L’F-35 si sta evolvendo in un moltiplicatore di forza abbinandosi a uncrewed systems, aprendo la strada a advanced crewed fighters abbinati a droni. Agisce come central command hub, quarterback della missione, condividendo dati con i droni. Delegando i compiti più rischiosi ai droni, l’F-35 garantisce maggiormente le risorse critiche per la missione. Lockheed Martin produce l’F-35 presso l’impianto all’avanguardia di Fort Worth, sfruttando processi di produzione avanzati per soddisfare la domanda globale. L’approccio innovativo della struttura alla produzione è guidato dall’efficienza, con strumenti digitali e sistemi robotici che semplificano l’assemblaggio, riducendo tempi e costi e garantendo la precisione. Questo approccio è ulteriormente supportato da una vasta suipply chain che supporta migliaia di posti di lavoro, guidando la crescita economica e le partnership alleate”.

JETBLUE VACATIONS COLLABORA CON WEATHERPROMISE – JetBlue Vacations ha annunciato una nuova partnership con WeatherPromise, per aiutare i viaggiatori a proteggere i loro viaggi dalla pioggia eccessiva, uno dei problemi più comuni in vacanza. Questa copertura, la prima nel suo genere, consente ai clienti che prenotano tramite JetBlue Vacations di essere rimborsati se la loro vacanza subisce precipitazioni significative. “Viaggiare dovrebbe essere emozionante, non stressante”, ha affermato Jamie Perry, Presidente di JetBlue Travel Products. “Quando i clienti prenotano tramite JetBlue Vacations, scelgono un brand di cui si fidano per supportarli in ogni fase del percorso. Sappiamo quanto siano importanti le vacanze e, offrendo una copertura contro le interruzioni meteorologiche, garantiamo ai nostri clienti di concentrarsi sul godersi i loro viaggi con sicurezza e tranquillità”. I clienti JetBlue che prenotano pacchetti vacanze Volo + Hotel idonei possono ricevere protezione per tutti i componenti del viaggio, inclusi noleggio auto e attività, se prenotati tramite JetBlue Vacations al momento dell’acquisto. La protezione dalle intemperie è fornita e gestita da WeatherPromise. I termini e le condizioni sono stabiliti da WeatherPromise e dettagliati nel contratto, in modo simile ad altri prodotti di viaggio di terze parti.